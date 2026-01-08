V závěru šlágru tekly nervy. Arsenal ztratil body s Liverpoolem

Fotbalisté Arsenalu hráli ve 21. kole anglické ligy s obhájcem titulu z Liverpoolu 0:0. Po sedmi výhrách v řadě napříč soutěžemi poprvé zaváhali a jejich náskok v čele tabulky před dvojicí Manchester City - Aston Villa zůstává i po tomto kole šestibodový.
Arsenal v této sezoně na svém stadionu dominoval ve 14 z 15 zápasů, body dosud ztratil jen zářijovou remízou s Manchesterem City. Tentokrát měl v prvním poločase převahu, ale brazilského brankáře Alissona nedokázal překonat.
Navíc největší šanci měl ve 27. minutě na druhé straně severoirský obránce Bradley, jehož lob z dálky po Salibově nepovedené malé domů zastavilo až břevno.
Po obrátce byl překvapivě aktivnější Liverpool, přesto nedokázal ani jednou za celý zápas vystřelit na branku skvěle bránícího Arsenalu. Nervózní duel symbolicky ukončila potyčka obou týmů.
Arsenal tak svému soupeři neoplatil srpnovou porážku 0:1 z Anfieldu. Obhájce titulu po nepovedeném startu už nabral dech a deset zápasů v řadě neprohrál. Po třech remízách za sebou však na čtvrtém místě na čelo tabulky ztrácí už 14 bodů.
Anglická fotbalová liga - 21. kolo:
Arsenal - Liverpool 0:0.
Tabulka:
1.
Arsenal
21
15
4
2
40:14
49
2.
Manchester City
21
13
4
4
45:19
43
3.
Aston Villa
21
13
4
4
33:24
43
4.
Liverpool
21
10
5
6
32:28
35
5.
Brentford
21
10
3
8
35:28
33
6.
Newcastle
21
9
5
7
32:27
32
7.
Manchester United
21
8
8
5
36:32
32
8.
Chelsea
21
8
7
6
34:24
31
9.
Fulham
21
9
4
8
30:30
31
10.
Sunderland
21
7
9
5
21:22
30
11.
Brighton
21
7
8
6
31:28
29
12.
Everton
21
8
5
8
23:25
29
13.
Crystal Palace
21
7
7
7
22:23
28
14.
Tottenham
21
7
6
8
30:27
27
15.
Bournemouth
21
6
8
7
34:40
26
16.
Leeds
21
5
7
9
29:37
22
17.
Nottingham
21
6
3
12
21:34
21
18.
West Ham
21
3
5
13
22:43
14
19.
Burnley
21
3
4
14
22:41
13
20.
Wolverhampton
21
1
4
16
15:41
7
Zástupci Dánska a Grónska se setkali s Trumpovými poradci v Bílém domě
Zástupci Dánska a Grónska ve Washingtonu se ve čtvrtek v Bílém domě setkali s poradci amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura AP s odvoláním na dánské vládní zdroje.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.
Protesty v Íránu si vyžádaly nejméně 45 obětí, prezident vyzval ke zdrženlivosti
Protirežimní protesty v Íránu si od přelomu roku vyžádaly už nejméně 45 obětí, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na organizaci Iran Human Rights (IHR). Aktivisté podle agentury AP uvedli, že protesty se rozšířily do všech provincií země. Lidé po výzvě opozičníka Rezy Pahlavího protestovali křikem z oken a demonstracemi v ulicích.
Pět republikánů podpořilo návrh ztěžující Trumpovi další zásah ve Venezuele
Americký Senát ve čtvrtek učinil krok ke schválení rezoluce, která má omezit možnosti prezidenta Donalda Trumpa provést další vojenský zásah ve Venezuele. K opozičním demokratům se v hlasování přidalo i pět Trumpových republikánů.
Předseda venezuelského parlamentu oznámil propuštění zahraničních vězňů
Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ oznámil, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany ve Venezuele je i Čech Jan Darmovzal.