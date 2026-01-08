Přeskočit na obsah
Benative
9. 1. Vladan
Fotbal

V závěru šlágru tekly nervy. Arsenal ztratil body s Liverpoolem

ČTK

Fotbalisté Arsenalu hráli ve 21. kole anglické ligy s obhájcem titulu z Liverpoolu 0:0. Po sedmi výhrách v řadě napříč soutěžemi poprvé zaváhali a jejich náskok v čele tabulky před dvojicí Manchester City - Aston Villa zůstává i po tomto kole šestibodový.

Premier League - Arsenal v Liverpool
Arsenal - Liverpool, Premier LeagueFoto: REUTERS
Arsenal v této sezoně na svém stadionu dominoval ve 14 z 15 zápasů, body dosud ztratil jen zářijovou remízou s Manchesterem City. Tentokrát měl v prvním poločase převahu, ale brazilského brankáře Alissona nedokázal překonat.

Navíc největší šanci měl ve 27. minutě na druhé straně severoirský obránce Bradley, jehož lob z dálky po Salibově nepovedené malé domů zastavilo až břevno.

Po obrátce byl překvapivě aktivnější Liverpool, přesto nedokázal ani jednou za celý zápas vystřelit na branku skvěle bránícího Arsenalu. Nervózní duel symbolicky ukončila potyčka obou týmů.

Arsenal tak svému soupeři neoplatil srpnovou porážku 0:1 z Anfieldu. Obhájce titulu po nepovedeném startu už nabral dech a deset zápasů v řadě neprohrál. Po třech remízách za sebou však na čtvrtém místě na čelo tabulky ztrácí už 14 bodů.

Anglická fotbalová liga - 21. kolo:

Arsenal - Liverpool 0:0.

Tabulka:

1.

Arsenal

21

15

4

2

40:14

49

2.

Manchester City

21

13

4

4

45:19

43

3.

Aston Villa

21

13

4

4

33:24

43

4.

Liverpool

21

10

5

6

32:28

35

5.

Brentford

21

10

3

8

35:28

33

6.

Newcastle

21

9

5

7

32:27

32

7.

Manchester United

21

8

8

5

36:32

32

8.

Chelsea

21

8

7

6

34:24

31

9.

Fulham

21

9

4

8

30:30

31

10.

Sunderland

21

7

9

5

21:22

30

11.

Brighton

21

7

8

6

31:28

29

12.

Everton

21

8

5

8

23:25

29

13.

Crystal Palace

21

7

7

7

22:23

28

14.

Tottenham

21

7

6

8

30:27

27

15.

Bournemouth

21

6

8

7

34:40

26

16.

Leeds

21

5

7

9

29:37

22

17.

Nottingham

21

6

3

12

21:34

21

18.

West Ham

21

3

5

13

22:43

14

19.

Burnley

21

3

4

14

22:41

13

20.

Wolverhampton

21

1

4

16

15:41

7

