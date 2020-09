V pátek řádil na pódiu, v neděli vyfasoval červenou. Feninovi se restart nedaří

Zase má chuť do fotbalu, tak zkouší restart nevydařené kariéry v I.A třídě. Jenže zatím se Martinu Feninovi v dresu pražských Řeporyjí nedaří. Naposledy vyfasoval červenou kartu.

Hvězda světového šampionátu do 20 let z roku 2007 naskočila zatím do dvou zápasů řeporyjského celku na slabou půlhodinku. Zatímco v domácím duelu proti Zbraslavi Fenin zaujal jednou (neproměněnou) gólovou šancí a přispěl k remíze 2:2, na hřišti Slivence se po 17 minutách poroučel do kabin kvůli červené kartě.

"Červená karta během zápasu, hrubé nesportovní chování, prudké vražení do soupeře oběma rukama v přerušené hře do oblasti hrudníku," zní záznam v oficiálním zápisu z utkání, které Slivenec nakonec vyhrál 5:2.

Útočník hostů ale vyloučení vůbec nechápal. "No byl tam nějaký faul a jeden jejich klučina to začal emotivně řešit. Vystartoval po mně a vulgárně se do mě pustil. Trošku do mě strčil, tak jsem si to nenechal líbit a taky jsem do něj trochu strčil. On se tam pak začal válet a dost tomu přidal," vysvětloval celou situaci pro web Extra.cz Fenin.

"Celé mi to přijde hrozně moc smutné. Nebudete tomu věřit, ale je to moje první červená karta v kariéře. Já jsem prostě svoji první červenou obdržel v utkání proti Slivenci. Nevím, zda se mám smát nebo brečet," dodal.

Vtipně okomentoval vyloučení starosta Řeporyjí, jenž bývalého forvarda Frankfurtu do klubu dotáhl a sehnal na něj i sponzora, který mu bude celý podzim vyplácet měsíční mzdu.

"Slivenec čeká 7 let neštěstí! Martin Fenin, samozřejmě skandálně a nezaslouženě, dostal ve Slivenci první redku v životě. To je kampaaaaň," uvedl na Twitteru Pavel Novotný.

Ještě v pátek před nedělním výkopem ve Slivenci si Fenin užíval na koncertě v pražském klubu Roxy. Rapper Ca$hanova Bulhar mu před časem složil písničku "Swag Martin Fenin", a když ji v pátek fanouškům zpíval, fotbalista se zjevil na pódiu a zakřepčil si s kapelou.

Je tedy pravděpodobné, že Fenina teď čeká nějaký ten víkend opět bez fotbalu. To jeho soupeř Peter Grajciar, bývalý fotbalista Slavie a Sparty, se v neděli dresu Slivence předvedl dvěma góly.