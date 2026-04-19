Přeskočit na obsah
Benative
19. 4. Rostislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

V Německu je hotovo. Bayern čtyři kola před koncem ligy slaví svůj 35. titul

ČTK

Fotbalisté Bayernu Mnichov získali 35. titul v bundeslize. Po dnešním domácím vítězství 4:2 nad Stuttgartem mají čtyři kola před koncem nedostižný náskok 15 bodů. Bavorský velkoklub opět vylepšil vlastní rekord, Norimberk jako druhý nejúspěšnější tým soutěže má na kontě devět trofejí.

Harry Kane, Dayot Upamecano a Josip Stanišič slaví zisk německého titulu pro Bayern.Foto: Reuters
Bayern získal pod vedením kouče Vincenta Kompanyho druhý titul po sobě.

Dnes museli svěřenci čerstvě čtyřicetiletého Belgičana zápas otáčet, neboť Stuttgart šel v 21. minutě do vedení trefou Führicha. Guerreiro a Jackson ale slepenými góly strhli brzy vedení na stranu Bayernu a ještě před poločasem zvýšil Davies.

Do druhého poločasu naskočil místo Musialy nejlepší ligový střelec Kane a po sedmi minutách na hřišti přidal 32. ligový gól v sezoně.

Německá fotbalová liga - 30. kolo:

Freiburg - Heidenheim 2:1 (24. Manzambi, 83. Eggestein - 58. Zizivadze), Bayern Mnichov - Stuttgart 4:2 (32. Guerreiro, 33. Jackson, 37. Davies, 52. Kane - 21. Führich, 89. Anders),

19:30 Mönchengladbach - Mohuč.

Tabulka:

1.

Bayern Mnichov

30

25

4

1

109:29

79

2.

Dortmund

30

19

7

4

61:31

64

3.

Lipsko

30

18

5

7

59:37

59

4.

Stuttgart

30

17

5

8

62:42

56

5.

Hoffenheim

30

16

6

8

59:44

54

6.

Leverkusen

30

15

7

8

60:41

52

7.

Freiburg

30

12

7

11

44:48

43

8.

Frankfurt

30

11

9

10

55:57

42

9.

Augsburg

30

10

6

14

38:54

36

10.

Mohuč

29

8

9

12

35:44

33

11.

Union Berlín

30

8

8

14

34:52

32

12.

Kolín nad Rýnem

30

7

10

13

44:51

31

13.

Hamburk

30

7

10

13

33:48

31

14.

Brémy

30

8

7

15

35:53

31

15.

Mönchengladbach

29

7

9

13

35:49

30

16.

St. Pauli

30

6

8

16

26:51

26

17.

Wolfsburg

30

6

6

18

41:66

24

18.

Heidenheim

30

4

7

19

33:66

19

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama