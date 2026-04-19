V Německu je hotovo. Bayern čtyři kola před koncem ligy slaví svůj 35. titul

Fotbalisté Bayernu Mnichov získali 35. titul v bundeslize. Po dnešním domácím vítězství 4:2 nad Stuttgartem mají čtyři kola před koncem nedostižný náskok 15 bodů. Bavorský velkoklub opět vylepšil vlastní rekord, Norimberk jako druhý nejúspěšnější tým soutěže má na kontě devět trofejí.
Bayern získal pod vedením kouče Vincenta Kompanyho druhý titul po sobě.
Dnes museli svěřenci čerstvě čtyřicetiletého Belgičana zápas otáčet, neboť Stuttgart šel v 21. minutě do vedení trefou Führicha. Guerreiro a Jackson ale slepenými góly strhli brzy vedení na stranu Bayernu a ještě před poločasem zvýšil Davies.
Do druhého poločasu naskočil místo Musialy nejlepší ligový střelec Kane a po sedmi minutách na hřišti přidal 32. ligový gól v sezoně.
Německá fotbalová liga - 30. kolo:
Freiburg - Heidenheim 2:1 (24. Manzambi, 83. Eggestein - 58. Zizivadze), Bayern Mnichov - Stuttgart 4:2 (32. Guerreiro, 33. Jackson, 37. Davies, 52. Kane - 21. Führich, 89. Anders),
19:30 Mönchengladbach - Mohuč.
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
30
25
4
1
109:29
79
2.
Dortmund
30
19
7
4
61:31
64
3.
Lipsko
30
18
5
7
59:37
59
4.
Stuttgart
30
17
5
8
62:42
56
5.
Hoffenheim
30
16
6
8
59:44
54
6.
Leverkusen
30
15
7
8
60:41
52
7.
Freiburg
30
12
7
11
44:48
43
8.
Frankfurt
30
11
9
10
55:57
42
9.
Augsburg
30
10
6
14
38:54
36
10.
Mohuč
29
8
9
12
35:44
33
11.
Union Berlín
30
8
8
14
34:52
32
12.
Kolín nad Rýnem
30
7
10
13
44:51
31
13.
Hamburk
30
7
10
13
33:48
31
14.
Brémy
30
8
7
15
35:53
31
15.
Mönchengladbach
29
7
9
13
35:49
30
16.
St. Pauli
30
6
8
16
26:51
26
17.
Wolfsburg
30
6
6
18
41:66
24
18.
Heidenheim
30
4
7
19
33:66
19
Bitva o anglický trůn slibuje parádní drama. Citizens porazili Arsenal a zle dotírají
Fotbalisté Manchesteru City v šlágru 33. kola anglické ligy doma porazili Arsenal 2:1 a přiblížili se k lídrovi na tři body. Vítězný gól dal Erling Haaland.
Pardubický „démon" Červenka řádí. Dynamo je ve velké výhodě, má i druhý finálový bod
Hokejisté Pardubic udělali doma i druhý krok k titulu, když v dnešním utkání finálové série play off extraligy porazili Třinec 4:2. V sérii hrané na čtyři vítězství vedou 2:0 na zápasy. Velký podíl na tom měl lídr produktivity vyřazovacích bitev Roman Červenka, který dva góly dal a na jeden nahrál.
Počkej uvnitř, měl říct Bořil sudímu. Takhle řvát je nesmysl, zlobil se Trpišovský
Trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského po utkání 30. kola v Hradci Králové a první ligové porážce v sezoně (1:2) mrzelo, že jeho svěřenci v závěru utkání dvěma červenými kartami a penaltou znehodnotili svůj dobrý výkon. Vyloučení kapitána Jana Bořila po dvou žlutých kartách označil za nesmyslné a zbytečné.
Útočník v Louisianě po domácí hádce zastřelil osm dětí, policisté ho pak zabili
Osm dětí ve věku od jednoho roku do 14 let zabil v neděli ráno útočník v americkém státě Louisiana při střelbě, kterou policie označila za důsledek domácí hádky. S odvoláním na policii o tom informuje agentura AP a další média.
Útok na ruský stínový tanker ukazuje na „tajnou“ dohodu. Opuštěná loď může způsobit katastrofu
Za útokem na tanker ve Středozemním moři, který byl součástí ruské stínové flotily, mají stát Ukrajinci. Zázemí k riskantní operaci jim poskytla Libye. Zničená loď už týdny bloudí vodami bez posádky. Hrozí ekologická katastrofa.