Přeskočit na obsah
Benative
29. 4. Robert
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

V Madridu padaly góly jen z penalt. Arsenal si z Atlética veze remízu

ČTK,Sport

otbalisté Atlética Madrid v úvodním utkání semifinále Ligy mistrů remizovali doma 1:1 s Arsenalem. Hosty poslal do vedení na konci první půle z penalty Viktor Gyökeres, po změně stran srovnal stejným způsobem Julian Álvarez.

Viktor Gyökeres z Arsenalu dává gól z penalty v prvním semifinále Ligy mistrů Atlético Madrid - Arsenal
Viktor Gyökeres z Arsenalu dává gól z penalty v prvním semifinále Ligy mistrů Atlético Madrid - ArsenalFoto: AP
Aktualizujeme…

Odveta v Londýně se odehraje příští týden v úterý. Vítěz dvojzápasu se 30. května v Budapešti utká ve finále s lepším z dvojice Paris St. Germain - Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5:4.

Úvodní utkání semifinále fotbalové Ligy mistrů:

Atlético Madrid - Arsenal 1:1 (0:1)

Branky: 56. Álvarez z pen. - 44. Gyökeres z pen. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Higler (video, všichni Niz.). ŽK: Hancko (Atlético).

Atlético: Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - G. Simeone (46. Le Normand), Koke, Cardoso (88. Molina), Lookman - Griezmann, Álvarez (77. Baena). Trenér: D. Simeone.

Arsenal: Raya - White (86. Mosquera), Saliba, Gabriel, Hincapié - Ödegaard (58. Eze), Zubimendi, Rice - Madueke (68. Saka), Gyökeres (68. Jesus), Martinelli (68. Trossard). Trenér: Arteta.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Americký ministr obrany Pete Hegseth (na snímku vlevo) s úředníkem Julesem Hurstem před jednáním výboru pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů. Foto z 29. dubna 2026.
Americký ministr obrany Pete Hegseth (na snímku vlevo) s úředníkem Julesem Hurstem před jednáním výboru pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů. Foto z 29. dubna 2026.
Americký ministr obrany Pete Hegseth (na snímku vlevo) s úředníkem Julesem Hurstem před jednáním výboru pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů. Foto z 29. dubna 2026.

ŽIVĚ Válka s Íránem zatím Spojené státy podle odhadů stála 25 miliard dolarů, tvrdí Pentagon

Válka s Íránem stála podle odhadů Spojené státy dosud 25 miliard dolarů (521 miliard korun), sdělil ve středu vysoce postavený úředník ministerstva obrany Jules Hurst. Armáda utratila největší část prostředků za munici, dále za provoz operací a obnovu vybavení, uvedl podle agentur Reuters a AP zástupce Pentagonu. Před výborem Sněmovny reprezentantů vypovídal i americký ministr obrany Pete Hegseth.

Pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.
Pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.
Pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

Evropská unie zadržuje Maďarsku 18 miliard eur. Magyar očekává do měsíce dohodu o uvolnění

Vítěz maďarských parlamentních voleb, a tudíž pravděpodobný premiér Péter Magyar očekává politickou dohodu o uvolnění unijních fondů pro Budapešť na konci května. Prohlásil to ve středu po jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Brusel zadržuje zhruba 18 miliard eur (přes 438 miliard korun) unijních fondů kvůli pochybnostem o fungování právního státu a korupci.

Požár rafinerie ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska mají také na svědomí Ukrajinci.
Požár rafinerie ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska mají také na svědomí Ukrajinci.
Požár rafinerie ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska mají také na svědomí Ukrajinci.

ŽIVĚ Úspěšná trefa: Ukrajinci zasáhli cíl v hloubi Ruska, 1500 km od hranic

Ukrajinská tajná služba SBU ve středu zasáhla přečerpávací stanici v ruském Permu, která je od hranic Ukrajiny vzdálená 1500 kilometrů. V prohlášení to oznámil šéf SBU Jevhen Chmara, podle kterého na místě vypukl rozsáhlý požár. Prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Ukrajina vzdálenosti úderů ještě prodlouží a že takovéto útoky jsou signálem Moskvě, aby ukončila válku a zasedla k jednacímu stolu.

Z analyzované komunikace na platformě Telegram vyplynulo, že „El Money“ komunikoval rusky. Útoky mířily na majetek spojený s britským premiérem Keirem Starmerem (na snímku).
Z analyzované komunikace na platformě Telegram vyplynulo, že „El Money“ komunikoval rusky. Útoky mířily na majetek spojený s britským premiérem Keirem Starmerem (na snímku).
Z analyzované komunikace na platformě Telegram vyplynulo, že „El Money“ komunikoval rusky. Útoky mířily na majetek spojený s britským premiérem Keirem Starmerem (na snímku).

Nařídil to „El Money“. Útoky na majetek britského premiéra měla platit tajemná postava

Loňskou sérii žhářských útoků na majetek spojený s britským premiérem Keirem Starmerem provedli tři muži s vazbami na Ukrajinu jménem záhadné postavy, označované jako El Money. Londýnskému soudu to ve středu řekli prokurátoři, napsala agentura Reuters. Britská policie loni v květnu postupně zatkla tři muže a obvinila je ze žhářského spiknutí s úmyslem ohrozit život.

