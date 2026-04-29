V Madridu padaly góly jen z penalt. Arsenal si z Atlética veze remízu

otbalisté Atlética Madrid v úvodním utkání semifinále Ligy mistrů remizovali doma 1:1 s Arsenalem. Hosty poslal do vedení na konci první půle z penalty Viktor Gyökeres, po změně stran srovnal stejným způsobem Julian Álvarez.
Odveta v Londýně se odehraje příští týden v úterý. Vítěz dvojzápasu se 30. května v Budapešti utká ve finále s lepším z dvojice Paris St. Germain - Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5:4.
Úvodní utkání semifinále fotbalové Ligy mistrů:
Atlético Madrid - Arsenal 1:1 (0:1)
Branky: 56. Álvarez z pen. - 44. Gyökeres z pen. Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Higler (video, všichni Niz.). ŽK: Hancko (Atlético).
Atlético: Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - G. Simeone (46. Le Normand), Koke, Cardoso (88. Molina), Lookman - Griezmann, Álvarez (77. Baena). Trenér: D. Simeone.
Arsenal: Raya - White (86. Mosquera), Saliba, Gabriel, Hincapié - Ödegaard (58. Eze), Zubimendi, Rice - Madueke (68. Saka), Gyökeres (68. Jesus), Martinelli (68. Trossard). Trenér: Arteta.
