V Londýně ožila křivda na Coufalovi: Obludný hřích, který přispěl ke zkáze

Během horkého nedělního podvečera vyhráli jasně 3:0, na London Stadium přesto panovala mrazivá atmosféra plná smutku i vzteku. „Prodali jste duši,“ skandovali fanoušci fotbalového West Hamu, který po patnácti letech sestoupil z anglické Premier League. Bezútěšný stav hrdého klubu je nyní předmětem analýz, mezi důvody se přitom objevuje i nešťastný odchod českého obránce Vladimíra Coufala.
Přišel jako bezejmenná posila, nikdo ho v Anglii neznal, nikdo mu nevěřil. Coufal to ale dokázal. Okamžitě se chytil ve slavné Premier League a dlouhých pět let patřil mezi opory Hammers i oblíbence fanoušků.
Společně s krajanem Tomášem Součkem zásadně proměnil kabinu West Hamu United: stal se symbolem bojovnosti, odolnosti, loajality a touhy po vítězství.
Odehrál v dresu Claret and Blues 180 zápasů a připsal si úctyhodných 20 asistencí. Vyhrál s klubem evropskou Konferenční ligu. Získal status kultovního hrdiny.
Jenže pak přišel jeden muž a působení českého beka ve východním Londýně ukončil během půlminutového rozhovoru.
Jmenoval se Graham Potter a trenérem Hammers byl pouhých devět měsíců. Ze třiadvaceti zápasů Premier League jich vyhrál jen šest. Stihl nadělat mnohem víc škody, než užitku a Kladiváře dostal na trajektorii vedoucí do propasti.
„Netušil jsem, proč se chce Potter se mnou sejít. Nedostal jsem žádné vysvětlení, jen mi oznámil, že mi neprodlouží smlouvu. Bylo to velké zklamání. Pět let v klubu a skončilo to během půl minuty. Bral jsem to velmi osobně,“ vyprávěl Coufal v listopadu minulého roku v rozhovoru pro The Athletic.
„Upřímně, myslel jsem si, že ve West Hamu ukončím kariéru. Cítil jsem, že mám stále co nabídnout, ale byla to špatná doba a špatný trenér. Nehodil jsem se do jeho plánů a bohužel jsem musel odejít. Stále jsem se s tím nesrovnal,“ přiznal tehdy.
Když Pottera v září 2025 vyhodili, reagoval na sociálních sítích posměšným potleskem.
Ke kontroverznímu rozhodnutí anglického trenéra se nyní vracejí londýnská média i samotní fanoušci. Přidávají ho do výčtu největších průšvihů, které zavinily smutný pád ambiciózního klubu do Championship.
„Navždy budu zpívat I’m Forever Blowing Bubbles, dokud jednou nezmizím a neumřu,“ vzkázal Coufal, nyní hvězda německého Hoffenheimu, milovanému klubu s odkazem na ikonickou hymnu.
„Teď to bolí, ale stoprocentně věřím, že při prvním zápase nové sezony budou fanoušci znovu tady. London Stadium bude plný a bude fandit claret and blue armádě. COYI,“ dodal.
Spustil tím lavinu pozitivních reakcí fanoušků, kteří by ho rádi viděli zpět v Londýně. Zároveň oživil rozhořčení nad tím, jak s ním Potter zametl.
Často citovaný web Hammers News to označil za „obludný hřích“.
„West Ham United draze doplatil na nedostatek lídrů, což vyústilo v sestup do Championship. Přestože největší díl viny za pád West Hamu nesou majitelé klubu, Potter udělal zásadní chybu, když loni v létě rozpustil klíčovou vůdčí skupinu týmu - Aarona Cresswella, Michaila Antonia, Vladimíra Coufala a Lukasze Fabianského,“ uvedl server.
Antonio, historicky nejlepší střelec West Hamu v éře Premier League, později uvedl, že Potter podle něj nechtěl mít v kabině fotbalisty s autoritou.
„Potter se teď musí červenat, když vidí, že je Coufal statisticky nejlepším pravým bekem bundesligy. Způsob, jakým ho vyhodil během půlminutové konverzace, je pořád šokující,“ napsaly Hammers News.
„Jak si to vůbec mohl dovolit? Dopustit, aby tenhle hráč odešel, zůstává naprosto nepochopitelné. Hraničí to s hrubým zanedbáním povinností,“ dodaly.
Mnozí fanoušci Kladivářů nyní naivně doufají, že by se Coufal mohl do Londýna vrátit a společně se Součkem hrát klíčovou roli při snaze o rychlý návrat do Premier League.
„West Ham bude potřebovat fotbalisty, kteří klub dokonale znají a vědí, co se od nich očekává. Nabídnout Coufalovi v této fázi kariéry návrat by pro něj bezpochyby bylo velmi lákavé. Je to naprosto jasná a logická volba,“ napsal web.
Třiatřicetiletý fotbalista ovšem s Hoffenheimem vybojoval účast v Evropské lize. Jednatřicetiletému Součkovi zase zbývá poslední rok smlouvy a klub má jednu z posledních šancí, jak za něj dostat nějaké peníze. Jednoznačný zájem o návrat bývalého kapitána už projevil kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský.
