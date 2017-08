Chceme hrát Evropskou ligu, v Larnace náš čeká zápas podzimu, říká Vrba

před 28 minutami

"Larnaka u nás hrála s tím, že má zajištěný větším počtem hráčů střed hřiště a defenzivu. Myslím, že jejich způsob hry teď bude úplně jiný, protože musí útočit," předvídá trenér Pavel Vrba, jak bude vypadat hra soupeře na Kypru. Domácí duel vyhráli Plzeňští 3:1.

Larnaka - Trenér fotbalistů Plzně Pavel Vrba bere odvetu čtvrtého předkola Evropské ligy s Larnakou jako zápas podzimu. Bývalý reprezentační kouč věří, že Viktoria ve čtvrtek na horké kyperské půdě nepřijde o slibný domácí náskok 3:1 a potřetí za sebou postoupí do základní skupiny.

"My chceme uspět a hrát Evropskou ligu i na podzim. Samozřejmě je pro nás odveta s Larnakou trošku zápasem podzimu a doufám, že to zvládneme," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Plzeň doma s AEK už od osmé minuty prohrávala a soupeři nabídla další vyložené šance. Přesto Západočeši do pauzy otočili skóre po brankách Daniela Koláře a Marka Bakoše, který ve druhém poločase přidal pojistku z penalty.

"Udělali jsme si rozbor domácího utkání. Ukázali jsme si věci, které jsme dělali špatně, i ty dobré věci, které bychom chtěli dotáhnout do lepšího konce. Doufám, že nám to pomůže," konstatoval Vrba. "Larnaka u nás hrála s tím, že má zajištěný větším počtem hráčů střed hřiště a defenzivu. Myslím, že jejich způsob hry teď bude úplně jiný, protože musí útočit," přidal rodák z Přerova.

Nepovažuje za výhodu, že plzeňští fotbalisté mají větší pohárové zkušenosti než kyperský tým, který se kvalifikoval do skupiny Evropské ligy jen v roce 2011. "Na jednu stranu je to trošku výhoda, na druhou stranu Larnaka zase má spoustu španělských hráčů, dva makedonské hráče, takže mají určitě také velké zkušenosti z mezinárodního fotbalu. Tam se ta naše výhoda maže," prohlásil Vrba.

Do odvety mimo jiné nebude moci nasadit zraněného záložníka Václava Pilaře, který si při rozcvičce před nedělním ligovým utkáním v Jihlavě udělal výron v kotníku a mohl by chybět až tři týdny. "Samozřejmě mě to mrzí, protože Venca v zápasech, kdy nastoupil, nám vždycky v útočné fázi pomohl. Ale myslím, že mužstvo na to už umí reagovat a zvládne to i bez Venci," uvedl třiapadesátiletý trenér.

O sestavě ještě jasno nemá. I vzhledem k nepříliš povedenému duelu s Vysočinou, v němž "Viktoriáni" až v nastavení vydřeli vítězství 2:1. "Myslím, že se rozhodnu až po dnešním tréninku. Někteří hráči měli problémy a v Jihlavě nehráli. Nasazení hráčů do sestavy samozřejmě ovlivňuje to, jak hrají zápasy," řekl Vrba. "Například Aleš Čermák odehrál v Jihlavě výborné utkání a z mého pohledu je vidět, že pro nás to může být velká posila," dodal kouč k letní akvizici ze Sparty.