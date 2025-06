V kabině Tottenhamu doutná revolta. I Kinského konkurent podpořil vyhozeného trenéra

V týmu fotbalistů Tottenhamu je pořádně dusno. Může za to vyhazov trenéra Angeho Postecogloua, který někteří hráči těžce koušou, a podle zdrojů britského listu The Telegraph dokonce vyhrožují odchodem z londýnského klubu.

Australského kouče, který dovedl Spurs před dvěma týdny k triumfu v Evropské lize, podpořil i gólman Guglielmo Vicario, přímý konkurent českého reprezentanta Antonína Kinského.

"Nejste jen špičkový trenér, jste neuvěřitelný člověk, skutečný lídr, mentor a někdo, ke komu budu vždy vzhlížet," napsal italský brankář.

"To, co jsme společně dokázali, zůstane zapsáno v historii," doplnil Vicario.

Podobný vzkaz poslali Postecoglouovi i další hráči Spurs. "Vždycky budu vděčný za to, jakým způsobem jste nás vedl, bránil nás a provedl nás všemi vzestupy a pády," přidal španělský obránce Pedro Porro.

Kapitán a největší hvězda Tottenhamu Son Hung-min označil Australana za legendu a muže, který "změnil trajektorii klubu a vždy nám věřil".

"On získal trofej. Nikdo jiný to nedokázal. Není to na mně ani na hráčích, ale musíme se podívat na fakta a na to, že jsme sedmnáct let nic nevyhráli. A nyní je den, kdy jsme konečně vyhráli. Je to trenér, který vyhrává trofej. Uvidíme, co se stane," prohlásil jihokorejský fotbalista.

Právě Sonovo vyjádření vyvolalo mezi jeho spoluhráči dojem, že by mohl v létě odejít. Příští rok mu vyprší se Spurs kontrakt a už dlouhou dobu ho na lukrativní částky vábí bohaté kluby ze Saúdské Arábie, které si dobře uvědomují jeho masovou popularitu zejména mezi asijskými fanoušky a potenciál na tamním trhu.

A řada z klíčových hráčů by v reakci na Sonův možný transfer a vyhazov oblíbeného trenéra usilovala podle zdrojů listu The Telegraph o odchod z Tottenhamu rovněž.

Podle zmiňovaného zdroje bude čelit nový kouč týmu, ať už se jím stane kdokoliv, pekelně těžkému úkolu, jak získat nespokojenou kabinu na svou stranu.

"Hráči jsou velmi naštvaní kvůli tomu, k čemu došlo a jak se klub k trenérovi zachoval. Příští kouč zdědí obtížnou situaci," citoval deník svůj zdroj.

Jako nejpravděpodobnějšího Postecoglouova nástupce vidí anglická média Thomase Franka, který v uplynulé sezoně dovedl podceňovaný Brentford na desáté místo.

Spekuluje se i o Marcu Silvovi, který s Fulhamem skončil jen o příčku hůř, či Andonim Iraolovi. Ten byl s Bournemouthem dokonce devátý.

Zato Tottenhamu patřila sedmnáctá, tedy první nesestupová pozice. Zároveň šlo o nejhorší umístění klubu v Premier League v historii.

Ani triumf 1:0 nad Manchesterem United ve finále Evropské ligy, a z něho vyplývající právo účasti v příštím ročníku Ligy mistrů, tak Postecoglouovi nestačil a po dvou letech dostal padáka.

"Emoce z jednoho největších úspěchů v historii klubu nemohly naše rozhodnutí ovlivnit," uvedl Tottenham v pátečním prohlášení.

"Vedení jednomyslně došlo k závěru, že v nejlepším zájmu klubu je změna trenéra," dodal.

Bouřlivé léto u Kohoutů tím však nejspíš teprve začalo.