„Uznáváte teroristy.“ Češi hrají o zlato na mistrovství světa, obří turnaj ale dráždí

Čeští fotbalisté září na premiérovém mistrovství světa do 15 let v Ázerbájdžánu. Bezchybně prošli základní skupinou obřího turnaje se 189 účastníky a v play off postupně vyřadili Angolu, Itálii a Brazílii. Ve čtvrtek odpoledne vyzvou v semifinále Paraguay. Akce má však v očích mnoha lidí jednu výraznou kaňku.
Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA pořádá takový turnaj vůbec poprvé.
Její prezident Gianni Infantino se neustále snaží rozšiřovat mistrovství světa dospělých a v kategorii do 15 let otevřela FIFA globální šampionát rovnou všem svým 211 členským asociacím.
Do Baku dorazilo nakonec 189 výběrů s fotbalisty ročníků 2011 a 2012. Zápasy se hrají na menším hřišti v počtu 7+1 hráčů na každé straně a v časovém formátu 2×20 minut.
A čeští fotbalisté pod vedením trenéra Karla Havlíčka rozjeli v Ázerbájdžánu pořádně spanilou jízdu.
Ve skupině za sebou nechali Jamajku, Kubu, Togo, Srí Lanku a Americké Panenské ostrovy. V prvním kole play off vyřadili Angolu a tím výčet soupeřů, kteří by se dali považovat za exotické, skončil.
Ve středu odpoledne si mladí Češi v osmifinále poradili s Itálií 5:3, ve čtvrtek ráno pak zdolali dalšího zvučného protivníka Brazílii na penalty (v rozstřelu 4:2, po remíze 2:2 v základním hracím čase).
Češi proti Brazilcům rychle prohrávali 0:2, ale díky trefám Jana Třetiny a Ondřeje Stejskala ještě v první půli vyrovnali. Po celý zápas je držel brankář Dominik Jeřábek, proti kterému pak soupeř v rozstřelu zapsal dva křížky.
Gól Ondřeje Schwaba poslal tým do semifinále, ve kterém už dnes od 15:15 narazí Češi na Paraguay. Druhou dvojici tvoří Španělsko a Řecko.
Mladým reprezentantům gratuloval na sociální síti X také předseda českého fotbalového svazu David Trunda.
Jinak se však názory fanoušků a ohlasy z fotbalového světa na tento turnaj rozcházejí.
Jedná se totiž o první oficiální akci FIFA v poslední době, kam světový fotbal pozval i národní mužstvo Ruska - tedy země, která stála od zahájení války na Ukrajině v roce 2022 mimo soutěžní struktury.
„Jsme rádi, že tu můžeme být, a doufáme, že se v blízké budoucnosti zapojíme i v dalších věkových kategoriích,“ řekl v dějišti turnaje trenér ruského výběru Denis Pervušin.
Na otázku bojkotu akce ze strany některých týmů podle článku renomovaného webu The Athletic odpovídat nechtěl.
Ukrajinci totiž rozhodnutí pozvat do Baku ruský tým nepřekvapivě odsoudili. A zároveň vyzvali k bojkotu šampionátu ostatní země.
„Tento turnaj, na němž vystoupí Rusové s oficiálními státními symboly, není ničím jiným než legitimizací teroristického státu - a to i přesto, že je prezentován jako neoficiální festivalový formát. Jde o přímý pokus poskytnout Rusům prostor pro prezentaci státních symbolů a šíření ruské propagandy,“ uvedl ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj.
Výzvu Ukrajinců přímo vyslyšeli Němci a Islanďané, turnaje se dále neúčastní například ani USA, Belgie, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Rakousko, Srbsko, Slovinsko nebo Švýcarsko.
„Jsme vděčni Německu a Islandu, že účast odmítly. Zatímco ruská mládež je připouštěna na mezinárodní fotbalové akce, agresorský stát nadále páchá zločiny na ukrajinských dětech,“ prohlásil Bidnyj.
Ruská cesta turnajem se zabrzdila v prvním kole play off porážkou proti Mexiku. Od té doby pokračuje tým trenéra Pervušina ve větvi o umístění.
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