Užívám si každého dne, říká Limberský po narození dcery a podpisu nové smlouvy

Bývalý reprezentační obránce David Limberský o rok prodloužil smlouvu s Plzní.

Západočeský klub o dohodě s šestatřicetiletým fotbalistou, jehož původní kontrakt měl skončit po této sezoně, dnes informoval na svých internetových stránkách.

"S Davidem jsme měli dohodu, že si ke konci sezony sedneme k jednomu stolu společně s trenérem i sportovním ředitelem a pobavíme se o budoucnosti. Svými výkony na hřišti jednoznačně ukázal, že je pro tým přínosem, zájem na pokračování byl z obou stran a poměrně rychle jsme se dohodli na prodloužení smlouvy," uvedl generální manažer klubu Adolf Šádek.

"Jsem rád, upřímně jsem si nedovedl představit, že bych měl nyní končit," přidal Limberský. "Včera se mi narodila dcera, dnes jsem se dohodl s klubem mého srdce na další smlouvě, užívám si každý den a mám pořád spoustu sil i elánu. Budu makat a věřím, že nás s týmem čeká skvělá sezona," dodal.

Ocenil i přístup trenéra Adriana Guľy, který považuje za další impulz na sobě dál pracovat. "Je to něco nového, vymyká se to z různých stereotypů a strašně mě baví poznávat nové věci. Na závěr kariéry si to chci ještě užít a věřím, že jsem neřekl poslední slovo," prohlásil.

Limberský je odchovancem Plzně, za Viktorii odehrál 370 z celkových 383 zápasů v první lize a dalších 81 přidal v evropských pohárech včetně prestižní Ligy mistrů. Se západočeským klubem získal pět mistrovských titulů a má za sebou také působení ve Spartě, Modeně a Tottenhamu.