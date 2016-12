Uzdravený útočník Kozák má v plánu opustit Aston Villu. Věří ve velký restart své kariéry

před 1 hodinou

Nejdřív si zlomil nohu, pak kotník. Teď už je Libor Kozák zdráv, ale v dresu Aston Villy herní šance nedostává. Chce jinam, znovu oživit velkou kariéru.

Birmingham, Praha – Na Vánoce za ním do Anglie přijela celá rodina, na štědrovečerním stole se díky mamince objevil i tradiční český kapr. V Birminghamu slavil Libor Kozák vánoční svátky počtvrté – a předpokládá, že nejspíš naposledy.

"V hlavě mám jasnou myšlenku, chtěl bych svoji kariéru restartovat," říká bývalý reprezentant, jehož oslnivou cestu vzhůru na trase Opava – Lazio Řím – hostování v Brescii – návrat do Lazia – Aston Villa bohužel v Anglii zásadně zkomplikovala vážná zranění.

"Teď už jsem zdravý, s prvním týmem trénuju, ale v nominacích na zápasy Championship se neobjevuju. Chápu to, promarodil jsem toho hodně, pro trenéry to nebylo jednoduché, když jsem chvíli byl v přípravě a chvíli ne, i po druhé operaci kotníku ty problémy dlouho doznívaly. Tak šanci dostávají jiní, jiných útočníků má tady trenér k dispozici dost. Proto bych chtěl svou kariéru restartovat někde jinde," říká sedmadvacetiletý Libor Kozák, který už vyhlíží lednový přestupní termín.

"Buď odejdu teď, nebo v létě, až mi vyprší smlouva a budu volný hráč. Ale myslím, že Aston Villa by mi problémy s odchodem nedělala ani teď. Za poslední tři roky jsem toho moc nenahrál, tak je jasné, že žádné velké odstupné za případný přestup by asi ve hře ani být nemohlo," podotýká.

Že to klub vidí podobně, nastínil zkraje prosince i trenér týmu Steve Bruce, když před novináři zmínil: "Kozák už je fit čtyři nebo pět týdnů. Ale změna prostředí je pro něj asi nevyhnutelná. Potřebuje odejít a hrát někde jinde."

Kde? To zatím Libor Kozák nechce rozebírat konkrétně. "Uvidíme, jaké možnosti se naskytnou. Nebudu zastírat, že bych se určitě nebránil návratu do Itálie. Znám to tam, mám tam mnoho přátel, prožil jsem tam dobré časy. Ale když se objeví zajímavá nabídka z Anglie, proč nezůstat tady?"

S variantou restartu v rámci českých soutěží v danou chvíli příliš nepočítá. "Já nevylučuju nikdy nic, ale své priority teď přeci jen vidím spíš ještě v zahraničí. Jak jsem zmínil, nejvíc by mě to asi táhlo zpátky do Itálie."

Do světa velkého fotbalu zamířil Libor Kozák z Opavy. A se slezským klubem nadále udržuje dobré vztahy. "V létě jsem se s mužstvem Opavy i chvíli připravoval, už tam bylo cítit, že to půjde nahoru, z kluků i trenéra jsem cítil takové to správné fotbalové nadšení. A jsem rád, že se to odráží i do výsledků."

Opava ve druholigové tabulce přezimuje jako třetí a může myslet na postup mezi elitu. "Fanoušci i klub by si to určitě zasloužili," fandí jim Libor Kozák na dálku

V Laziu střílel góly, v Anglii přišla zranění

Bylo mu teprve 19 let, když právě z Opavy zamířil za Apeniny. Za 1,2 milionu eur si talentovaného útočníka pořídilo Lazio Řím.

Pět let nato se Libor Kozák v jeho dresu stal s 11 góly nejlepším střelcem Evropské ligy ročníku 2012/13. A v létě si v ho v poslední den přestupového období pořídila Aston Villa, tehdy účastník anglické Premier League. Britská média v ten den spekulovala o sumě 7 milionů liber, což by při dnešním kurzu odpovídalo částce 224 milionů korun. Jiné zdroje uváděly později o něco nižší částku kolem 6,5 milionu eur (176 milionů korun).

Podstatné je, že v dresu prvního týmu Aston Villy stačil Kozák od té doby odehrát jen 22 soutěžních zápasů a vstřelit 4 branky. A všechny góly nastřílel ještě před svým prvním vážným zraněním.

V lednu 2014, poté co měl za sebou v dresu birminghamského klubu teprve čtyři měsíce (a 14 utkání) si při srážce se spoluhráčem v průběhu tréninkové jednotky zlomil nohu. Následovaly dvě operace – a k návratu do Premier League došlo zase až v lednu 2016, po dvouleté pauze.

"Vzpruhou pro mě v té době byly i telefonáty pánů Vrby a Fitzela z Prahy. Zajímali se o to, jak na tom jsem, a bavili jsme se o perspektivách možného návratu do reprezentace, která se chystala na mistrovství Evropy," vzpomíná Kozák.

Turínský gól už kvalifikaci o Brazílii nezachránil

Jenže už začátkem února přišlo zranění kotníku a všechny naděje na čas zase opět splaskly. Aston Villa na konci sezony sestoupila a operatéři dávali dohromady Kozákův kotník, kterému se pak v přípravě nechtělo fungovat jaksepatří. "Pořád otékal. Ale začal jsem do něj dostávat injekce, které zabraly, a spravilo se to," konstatuje Libor Kozák.

V srpnu Kozák naskočil do dvou zápasů druhé nejvyšší anglické soutěže (Championship), v níž teď Aston Villa startuje. Natékající kotník ho pak ale brzdil, a tak se zase až koncem listopadu začal objevovat v zápasech juniorky.

Pořád věří, že svoji kariéru může ještě pořádně zdvihnout. Za národní tým stačil odehrát 8 utkání a vsítit dvě branky. V přípravě v Maďarsku a pak i 10. září 2013 v Turíně, kde tým Michala Bílka ještě zachraňoval poslední zbytky nadějí pro postup na MS do Brazílie.

Byla to krásná akce. Rosického přihrávka nastartovala po levém křídle Jiráčka, ten posunul balon před bránu, a když Kozák natáhl svých 193 centimetrů, "na dlouhou nohu" se mu podařilo míč zasáhnout a otevřít skóre. Však se na to podívejte:

Itálie-Česko 2:1, kvalifikace o fotbalové MS 2014 | Video: youtube

Italové ale v utkání skóre otočili, reálné české naděje vyhasly a Michal Bílek z funkce kouče národního týmu odstoupil. Libor Kozák pak ještě ve zbytku podzimu 2013 nastoupil v Bulharsku a v přípravě proti Kanadě. Ale pak už v lednu přišlo jeho první zranění a další reprezentační kapitoly mu tedy v kronice jeho kariéry logicky zatím nepřibyly.

Za poslední tři roky toho Libor Kozák kvůli zdravotním problémům odehrál minimum. Přesto věří, že na ty dobré časy ještě dokáže navázat. "Ověřil jsem si na vlastní kůži, že seshora dolů můžete spadnout opravdu rychle. Ale znám i tu cestu opačnou. Když jsem se jako kluk z Opavy vydal do Lazia Řím, jevily se moje cíle snad ještě vzdálenější než teď. A přesto jsem na ně dokázal dosáhnout, v Laziu jsem se nakonec prosadil. Fotbal umí psát takové příběhy, v tom je krásný. A já věřím, že se mi ještě jeden takový napsat podaří."

Facebooková stránka autora: Luděk Mádl – Aktuálně.cz

