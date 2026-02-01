Přeskočit na obsah
Hynek
Sport

Uzdravený Šulc se vrátil do sestavy a Lyon vydřel důležité body proti Lille

Sport,ČTK

Fotbalisté Olympique Lyon ve francouzské lize zvítězili 1:0 nad Lille a vyhráli desátý soutěžní zápas po sobě. Pavel Šulc odehrál 82 minut, pak své místo přepustil sedmnáctiletému útočníkovi Remimu Himbertovi. Čtvrteční zápas Evropské ligy proti PAOK Soluň Šulc vynechal kvůli zdravotním problémům stejně jako předchozí ligový duel proti Metám, který celý strávil na lavičce.

Pavel Šulc v akci Lyonu
Pavel Šulc v akci LyonuFoto: Profimedia
Adam Karabec po gólu a asistenci proti Soluni, proti níž navíc neproměnil penaltu, do dnešního utkání vstoupil v závěrečném nastavení, když nahradil Brazilce Endricka. Jediný gól zápasu vstřelil v 37. minutě debutující záložník Noah Nartey, který do Lyonu přišel v zimě z Bröndby Kodaň.

Lyon zvítězil v pátém ligovém zápase po sobě, což se mu povedlo po více než pěti letech. Svěřenci portugalského trenéra Paula Fonseky jsou v tabulce čtvrtí o skóre za třetí Marseille, která v sobotu jen remizovala 2:2 s FC Paříž.

Lille prohrálo ve čtvrtém ligovém zápase po sobě poprvé od září 2016 a v tabulce je se sedmibodovou ztrátou na Lyon na pátém místě.

Francouzská fotbalová liga - 20. kolo:

Lyon - Lille 1:0 (37. Nartey),

17:15 Angers - Mety, Nice - Brest, Toulouse - Auxerre,

20:45 Štrasburk - Paris St. Germain.

Tabulka:

1.

Lens

20

15

1

4

34:16

46

2.

Paris St. Germain

19

14

3

2

41:15

45

3.

Marseille

20

12

3

5

46:22

39

4.

Lyon

20

12

3

5

33:20

39

5.

Lille

20

10

2

8

34:30

32

6.

Rennes

20

8

7

5

30:31

31

7.

Štrasburk

19

9

3

7

32:23

30

8.

Toulouse

19

8

5

6

31:23

29

9.

Lorient

20

7

7

6

27:31

28

10.

Monako

20

8

3

9

32:33

27

11.

Angers

19

6

5

8

20:25

23

12.

Brest

19

6

4

9

24:31

22

13.

FC Paříž

20

5

6

9

26:34

21

14.

Nice

19

6

3

10

25:36

21

15.

Le Havre

20

4

8

8

16:25

20

16.

Nantes

20

3

5

12

19:36

14

17.

Auxerre

19

3

3

13

14:29

12

18.

Mety

19

3

3

13

21:45

12

