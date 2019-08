Už žádný debakl. Vrba má respekt z ofenzivní síly Antverp. Musíme ji eliminovat, říká

před 45 minutami

Fotbalisté Antverp v úvodních dvou kolech belgické ligy vyhráli shodně 4:1 a před čtvrtečním domácím zápasem s Plzní udělali na trenéra Pavla Vrbu velký dojem. Podle kouče Viktorie bude ve třetím předkole Evropské ligy klíčové, zda Viktoria dokáže obrovskou ofenzivní silu belgického soupeře eliminovat.

"Měl jsem možnost je vidět teď ve dvou ligových utkáních a myslím si, že jejich ofenziva je mimořádná, alespoň v porovnání v belgické lize. O postupu bude rozhodovat to, jestli dokážeme tu obrovskou sílu Antverp v útočné fázi eliminovat," řekl Vrba na tiskové konferenci v Bruselu.

"Pokud se nám to podaří, pak samozřejmě máme šanci postoupit. Věřím, že ten dvojzápas bude pro oba mančafty asi hodně náročný, a ať prostě postoupí ten lepší," doplnil bývalý kouč české reprezentace.

Úvodní utkání třetího předkola se uskuteční na Stadionu krále Baudouina v Bruselu, protože Bosuilstadion v Antverpách nesplňuje všechna kritéria Evropské fotbalové unie UEFA pro poháry.

"Asi to, že nemůžou hrát v domácím prostředí, je pro ně nevýhoda. Také se mohlo prodat asi jenom 18 tisíc vstupenek, takže tady asi nebude takový hukot, jako by to bylo v Antverpách. Na druhou stranu Antverpy mají hodně silné mužstvo do ofenzivy a určitě nás čeká velice silný soupeř," upozornil pětapadesátiletý kouč.

Viktoria na bruselském národním stadionu s Vrbou na lavičce před sedmi lety odehrála úvodní zápas čtvrtého předkola Evropské ligy s Lokerenem a prohrála 1:2.

"Tuším, že tady za stavu 1:1 šel Ševinský sám na brankáře, nedal, a pak v poslední minutě proti nám byla kopána penalta, která rozhodla o vítězství Lokerenu. Doma před úžasnými fanoušky v dešti jsme vyhráli 1:0 a dokázali postoupit," vzpomínal Vrba, jehož svěřenci ve druhém předkole Ligy mistrů vypadli s Olympiakosem Pireus po domácí remíze 0:0 a venkovním debaklu 0:4.