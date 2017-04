Už je to jen mezi námi a Plzní. Sparta je ze hry o titul venku, říká slávista Hušbauer

před 1 hodinou

Když Josef Hušbauer minulou zimu do Slavie přišel, většina slávistických fanoušků radostí nevýskala. Včera už deset tisíc fandů sešívaných vyprovázelo sparťanského odchovance ze hřiště bouřlivým potleskem. A to nejen díky gólu, kterým dokonal popravu Hradce Králové ve 24. kole ePojištění.cz ligy.

Hradec Králové jste porazili přesvědčivým výsledkem 4:0, přičemž jste těžili hlavně z hrubých chyb v soupeřově rozehrávce. Čím to bylo?

Hradec přijel hrát fotbal, my jsme je napadali a oni s tím měli velké problémy. Věděli, že dlouhými balony je to na nás těžké, protože máme vysoké obránce. Chtěli hrát kombinačně, což jim nevyšlo.

Vy sám jste přidal čtvrtý gól. Úspěšnou střelbu z velké vzdálenosti byste mohl přednášet, tentokrát jste ale skóroval pár decimetrů od brankové čáry. Můžete trefu popsat?

Předcházela mu obrovská chyba v hradecké obraně, Škoďák míč dobře vypíchnul, šel ze strany sám na branku. Už jsem myslel, že dá gól. Rozhodl se sám zakončit, ale tím svým obloučkem trefil jen břevno, já už situaci jenom dohrával. Měl jsem štěstí, že se balon odrazil přímo na mě.

Čím jste ten gól vlastně dal?

Byla to taková ruka u těla. Napůl ruka, napůl břicho.

Zkoušíte to to z dálky často, ale v poslední době vám to tam nepadá tak, jak byste si představoval. V aktuálním ligovém ročníku jste dal teprve třetí gól. Co se děje?

Sám vím, že těch střel teď nemám tolik, protože asi víc i protihráči chodí proti mně, když mám z velké dálky připravený balon. Nemám takový prostor, i proto se snažím míče víc rozdělovat do stran.

Po porážce Sparty v Jihlavě už máte náskok na třetí místo dvanáct bodů plus lepší vzájemnou bilanci. Berete to tak, že se souboj o titul omezil už pouze na dva týmy - vás a Plzeň?

Těch bodů už je fakt hodně a do konce zbývá šest kol. Pro Spartu už je nereálné nás dohnat. Stát se sice může cokoli, ale pro ni teď bude primární boj o třetí místo, které asi uhájí.

Jak reálně to vidíte se šancemi na titul?

Plzni se asi nedaří herně tak, jak by chtěla, většinou to hraje na sílu. Asi to bude vyrovnané až do konce. Máme podobné soupeře. Oni mají o bod víc, jsou na koni, ale věřím, že klopýtnou.

Což se může stát už v příštím ligovém kole, protože Plzeň zamíří na Letnou. Dá se předpokládat, že budete tentokrát fandit svému bývalému klubu, že?

Budeme muset, protože my hrajeme v pátek, tedy o dva dny dřív. Když vyhrajeme, dostaneme se do čela tabulky a Plzeň to bude mít na Letné těžké. Věřím, že Sparta zabojuje, protože už musí, a že nám pomůže.

Jak jste přijali informaci, že stadion bude mít stejného vlastníka jako klub?

Pro klub je to určitě super věc, že bude majitelem Slavie a stadion už bude náš. Pro nás se asi moc nezmění, ale pro klub ano.

