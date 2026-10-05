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Sport

Žádné reprezentaci bych nepřál, aby si musela projít tím, co my, prohlásil kouč Irů

Sport,ČTK
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Rovněž odvetný zápas fotbalové Ligy národů mezi Irskem a Izraelem (1:1) provázely kontroverze. Podle irských médií si jeden ze členů realizačního týmu ostrovního celku stěžoval, že před poločasovou pauzou mezi lavičkami schytal od soupeřů plivanec.

Nations League - Group B3 - Republic of Ireland v Israel
Skloněné hlavy fotbalistů Irska při izraelské hymně před utkáním Ligy národů Foto: REUTERS – Zorana Jevtic
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Utkání skupiny B3 se stejně jako před týdnem v maďarském Debrecínu odehrálo na neutrální půdě a bez diváků, tentokrát ho hostila Bačka Topola v Srbsku.

Irský kapitán Caoimhin Kelleher odmítl podat svému protějšku ruku a během izraelské hymny znovu se spoluhráči sklopil hlavu.

Irové zopakovali svůj postoj proti Izraeli kvůli konfliktu v Gaze, původně hrozili bojkotem obou zápasů.

„Jsem nesmírně rád, že už je po všem. Hráči si zaslouží uznání za to, jak si s tím poradili,“ oddechl si islandský kouč Irů Heimir Hallgrímsson.

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„Žádné reprezentaci bych nepřál, aby si musela projít tím, co my,“ přidal trenér, který před zápasy situaci ještě vyostřil, když počínání Izraele v Gaze označil za genocidu.

„Byl jsem u toho, ale nebudu to komentovat. Bude to řešit disciplinární komise,“ vyjádřil se Hallgrímsson k otázce údajného plivance.

„Byl jsem už v kabině, nic jsem nezaznamenal. Jestli to uvidím z nějakého záznamu, tak pak vám odpovím,“ reagoval izraelský kouč Ran Ben Šimon.

Dvojzápas provázelo už od rozlosování napětí. V květnu se kapitáni irských prvoligových celků a dalších 160 sportovních osobností vyslovili pro bojkot zápasu.

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Sami reprezentanti si ale nakonec odhlasovali, že proti Izraelcům nastoupí.

Izraelské úřady irská gesta odsoudily a ministr zahraničí Gideon Saar obvinil Iry z toho, že stojí na špatné straně barikády.

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