Žádné reprezentaci bych nepřál, aby si musela projít tím, co my, prohlásil kouč Irů

Rovněž odvetný zápas fotbalové Ligy národů mezi Irskem a Izraelem (1:1) provázely kontroverze. Podle irských médií si jeden ze členů realizačního týmu ostrovního celku stěžoval, že před poločasovou pauzou mezi lavičkami schytal od soupeřů plivanec.
Utkání skupiny B3 se stejně jako před týdnem v maďarském Debrecínu odehrálo na neutrální půdě a bez diváků, tentokrát ho hostila Bačka Topola v Srbsku.
Irský kapitán Caoimhin Kelleher odmítl podat svému protějšku ruku a během izraelské hymny znovu se spoluhráči sklopil hlavu.
Irové zopakovali svůj postoj proti Izraeli kvůli konfliktu v Gaze, původně hrozili bojkotem obou zápasů.
„Jsem nesmírně rád, že už je po všem. Hráči si zaslouží uznání za to, jak si s tím poradili,“ oddechl si islandský kouč Irů Heimir Hallgrímsson.
„Žádné reprezentaci bych nepřál, aby si musela projít tím, co my,“ přidal trenér, který před zápasy situaci ještě vyostřil, když počínání Izraele v Gaze označil za genocidu.
„Byl jsem u toho, ale nebudu to komentovat. Bude to řešit disciplinární komise,“ vyjádřil se Hallgrímsson k otázce údajného plivance.
„Byl jsem už v kabině, nic jsem nezaznamenal. Jestli to uvidím z nějakého záznamu, tak pak vám odpovím,“ reagoval izraelský kouč Ran Ben Šimon.
Dvojzápas provázelo už od rozlosování napětí. V květnu se kapitáni irských prvoligových celků a dalších 160 sportovních osobností vyslovili pro bojkot zápasu.
Sami reprezentanti si ale nakonec odhlasovali, že proti Izraelcům nastoupí.
Izraelské úřady irská gesta odsoudily a ministr zahraničí Gideon Saar obvinil Iry z toho, že stojí na špatné straně barikády.
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