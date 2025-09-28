Fotbal

Problém pro reprezentaci. Schick se zranil a přijde o zápasy kvalifikace MS

před 2 hodinami
Český fotbalový útočník Patrik Schick z Bayeru Leverkusen si podle klubového webu poranil zadní stehenní sval levé nohy a čeká ho třítýdenní pauza. Zmešká kvůli tomu říjnové zápasy kvalifikace mistrovství světa.
Patrik Schick
Patrik Schick | Foto: Milan Kammermayer

Schick by měl být mimo hru minimálně do 18. října, kdy Leverkusen čeká zápas v Mohuči. Česká reprezentace mezi tím v kvalifikaci přivítá v pražském Edenu Chorvatsko (9. října) a o tři dny později se představí na Faerských ostrovech.

Devětadvacetiletý Schick za Leverkusen nastoupil naposledy v sobotu a při bundesligové výhře 2:1 na hřišti St. Pauli kvůli zranění střídal v 89. minutě. Dosud v sezoně německé ligy odehrál pět zápasů a dal tři branky.

V Leverkusenu Schick působí od září 2020. V sezoně 2021/2022 se v dresu Bayeru stal druhým nejlepším střelcem bundesligy a v ročníku 2023/2024 mu pomohl k historickému titulu. Před tím působil ve Spartě, Bohemians 1905, Sampdorii Janov, AS Řím a Lipsku.

České reprezentaci v kvalifikační skupině L patří s 12 body druhé místo za Chorvatskem, které má však utkání k dobru. Třetí Faerské ostrovy a čtvrtá Černá Hora mají po šesti bodech. Poslední Gibraltar je bez bodu.

Na šampionát v roce 2026, který budou hostit Kanada, USA a Mexiko, postoupí přímo pouze vítěz skupiny. Tým na druhém místě zamíří do baráže.

 
