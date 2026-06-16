Uruguay místy drtila Saúdy, ale bere jen bod. Írán remizoval s Novým Zélandem

Fotbalisté Uruguaye začali skupinu H mistrovství světa nečekanou remízou 1:1 se Saúdskou Arábií. Outsider vedl od 41. minuty zásluhou Abdaliláha Amrího, po změně stran ale neodolal velkému tlaku a Maximiliano Araújo zařídil v Miami dělbu bodů. Ve skupině G remizoval Írán s Novým Zélandem 2:2.
Obě země se na MS utkaly po osmi letech, tehdy v Rusku vyhrála Uruguay 1:0. Dnes na Hard Rock Stadium 62.764 diváků dlouho čekalo na výraznější příležitost. Až po půlhodině hry Viňas "rybičkou" donutil k pohotovému zákroku brankáře Uvaíse. Na druhé straně po rohu gólman Muslera vyrazil Amrího ránu. Po dalším rohovém kopu Saúdové udeřili. Muslera vyrazil Kanúovu hlavičku pouze před sebe a Amrí už ho napodruhé překonal.
Dvojnásobní mistři světa z let 1930 a 1950 po inkasované brance přidali a celé druhé dějství soupeře tlačili. Po hodině hry Ugarteho přízemní střelu zpoza vápna Uvaís konečky prstů vytáhl na tyč. Až v 80. minutě se jihoamerická země dočkala srovnání. Uvaís zbytečně vyrazil Viňasovu hlavičku a Araújo se z dorážky nemýlil.
Výběr trenéra Bielsy se hnal za obratem, řadu dalších šancí však nevyužil. V nastavení se opět zaskvěl Uvaís proti zakončení kapitána Valverdeho. Italský sudí Mariani přetáhl nastavený čas o téměř minutu a zápas ukončil ve chvíli, kdy by střídající Hamdán běžel sám na branku.
Uruguay potvrdila, že se jí úvodní duely na světových šampionátech nedaří, z posledních devíti případů zvítězila v jediném. Naopak Saúdové, kteří postoupili do vyřazovací fáze jen při první z předchozích šesti účastí na turnaji, také minulé MS v Kataru před čtyřmi lety odstartovali proti jihoamerickému favoritovi překvapivým bodovým ziskem. Tehdy zdolali 2:1 Argentinu, která se však z úvodního šoku vzpamatovala a po 36 letech dokráčela ke třetímu zlatu v historii.
Outsider překvapil
Fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Íránem 2:2. Dvakrát jim zajistil náskok Elijah Just, ale Ramín Rezajíán a Mohammad Mohebí odpověděli. Po remíze Belgie s Egyptem 1:1 skončil nerozhodně i druhý zápas ve skupině G. Íránci se v neděli na stejném stadionu utkají s Belgií, Nový Zéland bude hrát ve Vancouveru s Egyptem.
Nový Zéland by podle 85. místa na žebříčku FIFA měl být nejslabším účastníkem mistrovství světa, ale v úvodu to tak nevypadalo. Čtyřiatřicetiletý kapitán Wood, který už byl při posledním startu Novozélanďanů na šampionátu před šestnácti lety, si zpracoval dlouhý nákop od brankáře a Just pohotově zakončil pod břevno. Útočník skotského Motherwellu ke čtyřem gólům v kvalifikaci přidal ještě cennější trefu.
Vzápětí měl další šanci Wood, jediný hráč z Premier League v sestavě, ale z otočky vizitku nejlepšího střelce svého týmu nepotvrdil. Ve 23. minutě dala o sobě vědět na druhé straně největší hvězda. Jeden ze čtyř hráčů íránského týmu působících v Evropě Taremí z Olympiakosu Pireus prošel sám z poloviny hřiště a jeho střelu zastavila jen tyč.
Novozélandský gólman Crocombe, který byl na jaře jen náhradníkem v druholigovém anglickém Millwallu, velkou chybou nabídl soupeři vyrovnání. To sice Íránci ještě nevyužili, ale ve 32. minutě pravý obránce Rezajíán při dalším zaváhání už uspěl. Jaké to je slavit gól na mistrovství světa zažil už podruhé. Před čtyřmi lety na šampionátu v Kataru pomohl gólem k výhře nad Walesem, ale na postup to tehdy nestačilo.
V 54. minutě si Wood zopakoval spolupráci s Justem a autor prvního gólu tentokrát přehodil gólmana přesným obloučkem. Ale náskok vydržel jen deset minut, než nejlepší hráč zápasu Rezajíán našel centrem hlavu Mohebího a útočník z Rostova nad Donu vyrovnal.
Vítěz oceánské zóny se pak už zaměřil jen na bránění nerozhodného výsledku a to se mu podařilo. Při své třetím startu na mistrovství světa stále čeká na první výhru. V roce 2010 v Jihoafrické republice sice ani jednou neprohrál, ale tři remízy byly na postup málo. Íránci jsou na světovém šampionátu posedmé, ale také ještě nikdy nepostoupili ze skupiny.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina H (Miami):
Saúdská Arábie - Uruguay 1:1 (1:0)
Branky: 41. Amrí - 80. M. Araújo. Rozhodčí: Mariani - Bindoni, Tegoni - Di Bello (video, všichni It.). ŽK: Amrí. Diváci: 62.764.
Saúdská Arábie: Uvaís - Abdal Hamíd (90.+3 Ladžámí), Amrí, Tambaktí, Harbí (90.+3 Hamdán) - Abú Šamát (81. Búšal), Kanú, Chaibárí, S. Davsarí - Džuvajr (63. N. Davsarí), Buraikán (90.+3 Hidždží). Trenér: Donis.
Uruguay: Muslera - Varela, Cáceres, Olivera, Viňa (46. Sanabria) - Ugarte (72. De la Cruz), Bentancur - M. Araújo (81. Rodríguez), Valverde, Viňas (90. Aguirre) - Núňez (46. Canobbio). Trenér: Bielsa.
Skupina G (Los Angeles):
Írán - Nový Zéland 2:2 (1:1)
Branky: 32. Rezajíán, 64. Mohebí - 7. a 54. Just. Rozhodčí: Ramos - Morín, Bisguerra - Miranda (video, všichni Mex.). ŽK: Hadžsáfí (Írán). Diváci: 70.108.
Írán: Baíranvánd - Rezajíán, Nematí, Chalílzadé, Mohammadí - Ghoddos (65.Hadžsáfí), Ezatolahí, Mohebí, Júsefí (46. Ghájedí) - Moghanlú (53. Alípúr), Taremí (80.Hosejnzádé). Trenér: Ghálenoeí.
Nový Zéland: Crocombe - Payne (78. Elliot), Surman, Boxall, Cacace (68. Old) - Bell, Stamenič (90.+2 Bindon) - Just, Singh (90.+2. Randall), McCowatt (68. Thomas) - Wood. Trenér: Bazeley.
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