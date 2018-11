Úplatky ve třetí lize. Policie obvinila čtyři hráče kvůli zápasu ovlivněnému mafií

před 1 hodinou

Policie obvinila čtyři fotbalisty v souvislosti s podezřelým zápasem MSFL z loňského listopadu mezi Mohelnicí a Valašským Meziříčím.

Podle olomoucké MF DNES mohl být tento duel třetí nejvyšší soutěže i některé další ovlivněn sázkařskou mafií.

"V souvislosti s daným fotbalovým utkáním byli obviněni čtyři muži. V jednom případě z trestného činu podplácení, za který hrozí až dvouleté vězení, a tři muži byli obviněni z přijetí úplatku, což trestní zákoník umožňuje potrestat až čtyřletým vězením," řekl listu mluvčí policie ve Zlínském kraji Vladislav Malcharczik.

Podle MF DNES se obvinění týká tří bývalých hráčů Mohelnice - obránců Daniela Ivana s Jaroslavem Hlavsou a brankáře Pavla Rohela. Čtvrtým obviněným je Michal Skwarczek, jenž v zápase nastoupil v dresu Valašského Meziříčí.

"K tomu zápasu jsem však nevypovídal a nemám k tomu co říct ani vám. O mě se tam vůbec nejednalo, to je asi vše," řekl deníku tehdejší kapitán Valašského Meziříčí Skwarczek, jenž odmítl, že by ostatní obviněné před zápasem nebo během něj kontaktoval.

"Jediný, s kým jsem se kdy bavil, byl Pavel Rohel, s nímž jsem se potkal ve Valmezu. Ale před zápasem jsme nebyli v kontaktu. Jinak ty ostatní kluky ani neznám. A tak to i všichni uvedli ve výpovědích, že jsme se v životě nepotkali ani nebavili," uvedl Skwarczek.

Zápasu, jenž se odehrál 12. listopadu loňského roku, předcházelo podezření tehdejšího sportovního manažera Mohelnice Přemysla Buby, že se brankář Rohel, jenž v klubu hostoval právě z Valašského Meziříčí, chystá utkání ovlivnit. Na poslední chvíli ho proto vyřadil ze sestavy.

Na podezřelé okolnosti ukazující na ovlivnění utkání tehdy zároveň upozornila i mezinárodní společnost FederBet, která se vyhledáváním zápasů poznamenaných neobvyklými sázkami zabývá po celém světě.

V utkání měly údajně padnout dva góly za poločas a čtyři a více celkově. První část scénáře se naplnila díky dvěma pokutovým kopům, z nichž jeden způsobil svým zákrokem obviněný Hlavsa. V druhém poločase vstřelilo Valašské Meziříčí druhý gól, ale další už navzdory řadě šancí a nastřelené tyči nepadl.

Po zápase Rohel a Ivana v Mohelnici skončili a z klubu brzy nato odešel také lotyšský stoper Kirils Grigorovs. Všechny tři přivedl před startem soutěže manažer Buba, jehož do klubu v létě dosadili čínští investoři, u nichž panovalo podezření na spojení se sázkařskou mafií. Číňané už nyní v Mohelnici nepůsobí a klub odnesl experiment pádem do krajského přeboru.