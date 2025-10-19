Fotbal

Únosci zavraždili mladého brankáře. Nalákali ho na zkoušku v profesionálním klubu

před 1 hodinou
Senegalský fotbal se vzpamatovává z tragédie. Zločinecký gang unesl a zavraždil osmnáctiletého brankáře Cheikha Tourého. Zprávu o smrti talentovaného gólmana potvrdilo senegalské ministerstvo zahraničních věcí.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Tourého, jenž působil v klubu Esprit Foot Yeumbeul, nalákali ozbrojení únosci na slib, že mu zajistí zkoušku v některém z profesionálních klubů.

Poté, co se ho zmocnili, požadovali za jeho propuštění výkupné. Jelikož ho ale Tourého rodina nebyla schopna sehnat, naplnili svou hrozbu a talentovaného brankáře zavraždili.

Jeho tělo bylo nalezeno v Ghaně, asi 250 kilometrů od tamní metropole Accry.

"První vyšetřování provedené konzulárními službami naznačuje, že pan Touré, mladý senegalský fotbalista, se stal obětí sítě podvodníků a vyděračů," stojí v prohlášení senegalského ministerstva zahraničních věcí.

"Příslušné ghanské orgány byly oficiálně požádány, aby provedly důkladné vyšetřování přesných okolností úmrtí," doplnilo ministerstvo.

Mluvčí ministerstva rovněž vyjádřil "hlubokou soustrast truchlící rodině" a uvedl, že vyšetřování bude věnována nejvyšší pozornost a priorita.

Senegalské úřady také apelovaly na mladé sportovce, aby podobné kontakty probíhaly vždy jen oficiální cestou a aby si předem zjistili maximální možné množství informací od patřičných sportovních orgánů.

 
