Únosci zavraždili mladého brankáře. Nalákali ho na zkoušku v profesionálním klubu

Tourého, jenž působil v klubu Esprit Foot Yeumbeul, nalákali ozbrojení únosci na slib, že mu zajistí zkoušku v některém z profesionálních klubů.
Poté, co se ho zmocnili, požadovali za jeho propuštění výkupné. Jelikož ho ale Tourého rodina nebyla schopna sehnat, naplnili svou hrozbu a talentovaného brankáře zavraždili.
Jeho tělo bylo nalezeno v Ghaně, asi 250 kilometrů od tamní metropole Accry.
"První vyšetřování provedené konzulárními službami naznačuje, že pan Touré, mladý senegalský fotbalista, se stal obětí sítě podvodníků a vyděračů," stojí v prohlášení senegalského ministerstva zahraničních věcí.
"Příslušné ghanské orgány byly oficiálně požádány, aby provedly důkladné vyšetřování přesných okolností úmrtí," doplnilo ministerstvo.
Mluvčí ministerstva rovněž vyjádřil "hlubokou soustrast truchlící rodině" a uvedl, že vyšetřování bude věnována nejvyšší pozornost a priorita.
Senegalské úřady také apelovaly na mladé sportovce, aby podobné kontakty probíhaly vždy jen oficiální cestou a aby si předem zjistili maximální možné množství informací od patřičných sportovních orgánů.