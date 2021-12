Union - Slavia 1:1. Vedení Slavie netrvalo dlouho. Po rohu vyrovnal Kruse

50.

Slavia jde do vedení. Obrovskou chybu vyprodukoval Baumgartl, který nejprve prohrál souboj s Lingrem a posléze přihrál do běhu IVANU SCHRANZOVI. Slovenský útočník se s ničím nepáral, trefil míč čistým nártem a poslal jej prudce do horního rohu brány.