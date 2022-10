Union před BVB i Bayernem. Hipsterský klub z myslivny se bojí, aby neprodal svou duši

Vzpoura v Bundeslize pokračuje. Union Berlín v posledním kole porazil Dortmund 2:0 a s čtyřbodovým náskokem vede německou nejvyšší ligu před Bayernem a dalšími pronásledovateli. Fanoušci si užívají zlaté časy, zároveň se ovšem obávají, co jejich klubu nečekaný úspěch přinese.

Ještě před šestnácti lety hrál Union až čtvrtou nejvyšší německou soutěž, deset let pak střídal lepší a střídmější léta ve druhé Bundeslize. Když klub postoupil mezi německou elitu, zasáhla společenský život pandemie a většina zápasů se odehrála za zavřenými dveřmi.

Fanoušci ze byli roky zvyklí na to, že chodí fandit průměrnému německému klubu ze čtvrti Köpenick.

Teď ovšem Union bojuje o postup do jarní fáze Evropské ligy a vede Bundesligu. Se suverénem poslední dekády Bayernem uhrál remízu, ambiciózní Dortmund o víkendu porazil 2:0. Trenér Urs Fischer se svým oblíbeným rozestavením 3-5-2 slaví úspěchy a nepotřebuje k tomu v zápasech ani dominovat. Vystačí si s držením míče okolo 40 %.

O tom, že Union bude druhý rok v řadě v evropských pohárech a vést ligovou tabulku, se jeho příznivcům před pár lety ani nesnilo.

Některým se ovšem z nečekaného vzestupu klubu točí hlava.

Obávají se, že s obrovskými sportovními úspěchy Union přijde o svou omšelou "východoněmeckou" duši a posune se příliš do fotbalového mainstreamu.

Nedávný bojkot v úvodní čtvrthodině před utkání s Lipskem ale příznivce rozdělil. Fanoušci drželi 15 minut ticha jako protest proti obchodnímu modelu, na kterém stojí lipský klub s Red Bullem jako mohutným sponzorem v zádech.

Část z nich s bojkotem ovšem nesouhlasila. Rádi by, aby do klubu podobně jako například do Lipska natekly peníze, které by podpořily jeho růst. S tím ovšem nesouhlasí dlouholetý fanoušek Sven Dobberstein. "Union není jen fotbal. Je to rodina, solidarita. O to tu jde," vysvětlil pro Deutsche Welle.

"Jsou v pokušení. Mohou nyní obchodně růst a budovat značku v zahraničí, hrozí jim ale, že prodají i kus své duše," referoval deník Daily Mail. "Musíme najít cestu někde mezi komercí a tím, čím byl klub doteď," dodal Dobberstein.

Podobně jako se Berlín změnil z šedivého města rozděleného železnou oponou na kulturní metropoli tepající v rytmu techna, prochází neustálou změnou také Union.

"Do bývalého východního Berlína v posledních letech proudily investice. Nové bytovky a nablýskané kanceláře rostly jak houby po dešti. Nezamýšleným dopadem ale bylo také to, že starousedlíci museli opouštět milované čtvrti kvůli rostoucím cenám bydlení," píše v knize o Unionu Berlín Scheisse! We’re going up! fotbalový novinář Kit Holden.

V podobných stopách nyní může jít i klub z někdejší NDR. Z Unionu se stal fenomén. Značka. "Hipsterský klub" začal lákat turisty a další náhodné fanoušky, kteří se přidávají k dlouholetým příznivcům, kteří jsou zvyklí mančaft sledovat z drolících se betonových tribun stadionu U Staré myslivny, jak zní doslovný překlad.

Jen od roku 2010 se počet registrovaných příznivců zvýšil šestinásobně na dnešních téměř 40 tisíc. Management nedávno podepsal smlouvu s lucemburskou realitní společností Aroundtown, ta nově bude mít své logo i na dresech. Reakce fanoušků byla smíšená, na řadu z nich mimo jiné dopadají rychle rostoucí ceny bydlení ve městě.

Jak příliv zájmu, nových investic i diváků klub skutečně ovlivní, ukáže až čas. Víkendová odpoledne v Köpenicku ovšem budou určitě jiná než dříve.