Úmyslné zabití. Argentinské úřady obvinily ze smrti Maradony sedm zdravotníků

V brzké době by se mohlo uskutečnit společné zasedání vlád České republiky a Izraele. Na čtvrtečním jednání v Tel Avivu se na tom dohodli izraelský premiér Benjamin Netanjahu a český ministr zahraničí Jakub Kulhánek, který o věci informoval novináře.

"Ve velmi blízké budoucnosti bychom chtěli uspořádat společné jednání izraelské a české vlády, což je něco, na co Česká republika může být hrdá, že má takhle intenzivní kontakty," zdůraznil Kulhánek. O možném společném jednání kabinetů hovořil už minulý rok premiér Andrej Babiš, kvůli koronavirové pandemii se ale nakonec neuskutečnilo.

Společné jednání by mělo být v České republice. Na otázku, zda už existuje konkrétní datum, ale český ministr zahraničí odpověděl, že i vzhledem ke složité vnitropolitické situaci v Izraeli žádné konkrétní termíny nepadaly. "Budeme se snažit o to, aby to bylo co nejdříve," doplnil Kulhánek.