Fotbalová Viktoria Plzeň dostala pokutu 30.000 eur (732.000 korun) za nevhodné chování fanoušků v utkání Evropské ligy v Lilleströmu.
Disciplinární komise UEFA západočeskému klubu vytkla rasistické či diskriminační projevy části příznivců. Viktoria má zároveň podmínečně sníženou kvótu na vstupenky pro jeden venkovní zápas v pohárech, a to na dva roky. UEFA to uvedla v komuniké.
Plzeň v Lilleströmu na začátku listopadu zvítězila 1:0 a ve čtvrtém z osmi kol ligové fáze Evropské ligy si připsala první body do tabulky. Západočeši si ale ze zápasu zároveň odnesli pokutu v přepočtu téměř tři čtvrtě milionu korun.
Druhá část trestu je podmínečná a vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud by se plzeňští fanoušci během následujících dvou let dopustili v soutěžích UEFA dalších přečinů. Pro jedno venkovní utkání by měli sníženou kapacitu do svého sektoru, a to o čtvrtinu.
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