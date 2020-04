Bundesligu už nehrajte, přejí si Němci. Po Francii nejspíš skončí i italská Serie A

Jako první ukončili svou ligu Nizozemci, v Belgii je to (znovu) na spadnutí. Francouzům dohrání soutěže znemožnilo rozhodnutí vlády, které až do září zastavilo veškeré sportovní akce. Intenzivní diskuze o pokračování Serie A momentálně probíhá v Itálii a podle zákulisních zpráv to vypadá, že se aktuální ročník naplnil i na Apeninském poloostrově.

Evropská fotbalová asociace UEFA na začátku vyzvala členské země, aby se pokusily své ligové soutěže dohrát. Byť to vypadá, že nejhorší nápor pandemie onemocnění covid-19 má starý kontinent za sebou, stále častěji zaznívají hlasy o ukončení rozehraných fotbalových ročníků. Související Dohrát ligu? Někteří hráči mají strach. Je to riziko pro „pár drobných“, říká agent Zástupci francouzského fotbalu mají výhodu, otázku pokračování Ligue 1 řešit nemusejí. Rozhodla za ně vláda. "Nebude možné pořádat velké sportovní události, hlavně ty fotbalové, dříve než v září. A to ani bez přítomnosti diváků," uvedl premiér Édouard Philippe. Konec Serie A nyní intenzivně řeší i v Itálii. Ronaldo a spol. měli k prvním tréninkům původně vyběhnout už příští týden, termín se ale posunul na 18. května. Pokud by se měl ročník stihnout dohrát, musel by začít nejpozději 15. června. "Podle zákulisních zpráv vše směřuje k tomu, že tento ročník skončil," řekl Aktuálně.cz zdroj dobře obeznámený s děním v italském fotbale. Odhodlání pokračovat zatím deklarují v Německu. Jednotlivé kluby už se postupně vrátily k tréninku a vedení ligy připravilo soubor zdravotních a hygienických opatření, podle nichž by se mohlo hrát. Ve čtvrtek by se tímto tématem měla zabývat vláda. A právě ta může přípravy na resuscitaci soutěže smést ze stolu. Velká část německé veřejnosti totiž dohrání fotbalové ligy bez diváků neschvaluje. Podle průzkumu společnosti YouGov pro agenturu DPA nepovažuje 46 procent dotázaných plán vedení soutěže dohrát co nejdříve devět zbývajících kol na prázdných stadionech za dobrý, pro se vyslovilo 34 procent. Ještě větší nesouhlas vyvolalo plánované testování na koronavirus všech účastníků zápasů, na které by bylo potřeba vyčlenit 20 000 testovacích sad. Proti tomuto opatření se staví 58 procent dotázaných, jen 22 procent ho schvaluje. Vedení bundesligy přitom už několikrát zdůraznilo, že pravidelné kontroly hráčů a členů realizačních týmů by nijak neomezily testování ohrožených skupin obyvatel. Také laboratoře potvrdily, že jejich kapacity by ani s takovým nárůstem nebyly plně vytíženy. V tuzemsku zatím všechno spěje k dohrání ligového ročníku. Česká republika jednak nebyla díky včasným opatřením na rozdíl od západoevropských zemí pandemií tolik postižena, za druhé se do odhodlání ligové asociace (LFA) o dohrání v "turbo režimu" promítá i ochota prvoligových klubů. A především těch nejsilnějších - Plzně, jež má ještě šanci zaútočit na titul, a Sparty, která je v současné tabulce mimo pohárová umístění (postoj jednotlivých klubů si můžete projít v anketě Aktuálně.cz). Před dokončením fotbalových soutěží ovšem včera mimo jiné varoval předseda lékařské komise Mezinárodní fotbalové federace FIFA Michel D'Hooghe. Belgický lékař považuje za bezpečnější odstartovat až nové ročníky koncem srpna nebo začátkem září. "Není to o penězích, je to otázka života a smrti. Proto žádám všechny, aby byli velmi, velmi opatrní, než zase začnou hrát fotbalové ligy v různých zemích. Momentálně je to hrozná odpovědnost. Svět ještě není na fotbalové soutěže připravený," řekl D’Hooghe v rozhovoru pro britskou televizi Sky Sports. Související Kluby poslaly Svobodovi jasný vzkaz, Starka označil dohrání ligy za zrůdnost Přehled