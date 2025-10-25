Fotbal

Údiv fotbalové Anglie. Nováček Sunderland obral Chelsea a už nahání vedoucí Arsenal

před 2 hodinami
Nováček anglické fotbalové ligy Sunderland v 9. kole zvítězil na hřišti Chelsea 2:1 a posunul se na druhé místo neúplné tabulky o dva body za Arsenal. Chelsea má o tři body méně a je sedmá. Newcastle zásluhou gólu Guimaraese v 90. minutě porazil Fulham 2:1.
Chelsea se ujala vedení hned z první ofenzivní akce ve čtvrté minutě. Po průnikové přihrávce Neta se poprvé v dresu "Blues" radoval Argentinec Garnacho, jenž na západ Londýna zamířil v létě z Manchesteru United. Ve 22. minutě se při zmatku v domácím vápně způsobeném dlouhým autem Mukieleho po dvou sražených střelách nejlépe zorientoval Isidor a srovnal.

Když už se zdálo, že se body na Stamford Bridge budou dělit, přišel v 93. minutě rychlý kontr Sunderlandu, na jehož konci byl střídající Maročan Talbí a ranou k levé tyči rozhodl.

V Newcastlu začali lépe domácí, skóre otevřel Muprhy. Fulham vyrovnal v 56. minutě zásluhou Lukiče. Domácí "Straky" nakonec slavily výhru, poté co v 90. minutě brankář Leno vyrazil Osulovu střelu jen k nohám Guimaraese a ten zakončil do odkryté branky.

Utkání tak zhořklo hostujícímu záložníkovi Iwobimu, který naskočil jako první fotbalista z Nigérie do 300. zápasu Premier League.

Anglická fotbalová liga - 9. kolo:

Chelsea - Sunderland 1:2 (4. Garnacho - 22. Isidor, 90.+3 Talbí), Newcastle - Fulham 2:1 (18. Murphy, 90. Guimaraes - 56. Lukič), Manchester United - Brighton 4:2 (61. a 90.+7 Mbeumo, 24. Cunha, 34. Casemiro - 74. Welbeck, 90.+2 Kostoulas),

21:00 Brentford - Liverpool.

Tabulka:

1. Arsenal 8 6 1 1 15:3 19
2. Sunderland 9 5 2 2 11:7 17
3. Manchester City 8 5 1 2 17:6 16
4. Manchester United 9 5 1 3 15:14 16
5. Liverpool 8 5 0 3 14:11 15
Bournemouth 8 4 3 1 14:11 15
7. Tottenham 8 4 2 2 14:7 14
8. Chelsea 9 4 2 3 17:11 14
9. Crystal Palace 8 3 4 1 12:8 13
10. Newcastle 9 3 3 3 9:8 12
11. Aston Villa 8 3 3 2 8:8 12
12. Brighton 9 3 3 3 14:15 12
13. Everton 8 3 2 3 9:9 11
14. Leeds 9 3 2 4 9:14 11
15. Brentford 8 3 1 4 11:12 10
16. Fulham 9 2 2 5 9:14 8
17. Burnley 8 2 1 5 9:15 7
18. Nottingham 8 1 2 5 5:15 5
19. West Ham 9 1 1 7 7:20 4
20. Wolverhampton 8 0 2 6 5:16 2
 
