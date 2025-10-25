Údiv fotbalové Anglie. Nováček Sunderland obral Chelsea a už nahání vedoucí Arsenal

Chelsea se ujala vedení hned z první ofenzivní akce ve čtvrté minutě. Po průnikové přihrávce Neta se poprvé v dresu "Blues" radoval Argentinec Garnacho, jenž na západ Londýna zamířil v létě z Manchesteru United. Ve 22. minutě se při zmatku v domácím vápně způsobeném dlouhým autem Mukieleho po dvou sražených střelách nejlépe zorientoval Isidor a srovnal.
Když už se zdálo, že se body na Stamford Bridge budou dělit, přišel v 93. minutě rychlý kontr Sunderlandu, na jehož konci byl střídající Maročan Talbí a ranou k levé tyči rozhodl.
V Newcastlu začali lépe domácí, skóre otevřel Muprhy. Fulham vyrovnal v 56. minutě zásluhou Lukiče. Domácí "Straky" nakonec slavily výhru, poté co v 90. minutě brankář Leno vyrazil Osulovu střelu jen k nohám Guimaraese a ten zakončil do odkryté branky.
Utkání tak zhořklo hostujícímu záložníkovi Iwobimu, který naskočil jako první fotbalista z Nigérie do 300. zápasu Premier League.
Anglická fotbalová liga - 9. kolo:
Chelsea - Sunderland 1:2 (4. Garnacho - 22. Isidor, 90.+3 Talbí), Newcastle - Fulham 2:1 (18. Murphy, 90. Guimaraes - 56. Lukič), Manchester United - Brighton 4:2 (61. a 90.+7 Mbeumo, 24. Cunha, 34. Casemiro - 74. Welbeck, 90.+2 Kostoulas),
21:00 Brentford - Liverpool.
Tabulka:
|1.
|Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15:3
|19
|2.
|Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11:7
|17
|3.
|Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17:6
|16
|4.
|Manchester United
|9
|5
|1
|3
|15:14
|16
|5.
|Liverpool
|8
|5
|0
|3
|14:11
|15
|Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14:11
|15
|7.
|Tottenham
|8
|4
|2
|2
|14:7
|14
|8.
|Chelsea
|9
|4
|2
|3
|17:11
|14
|9.
|Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|10.
|Newcastle
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|11.
|Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|8:8
|12
|12.
|Brighton
|9
|3
|3
|3
|14:15
|12
|13.
|Everton
|8
|3
|2
|3
|9:9
|11
|14.
|Leeds
|9
|3
|2
|4
|9:14
|11
|15.
|Brentford
|8
|3
|1
|4
|11:12
|10
|16.
|Fulham
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|17.
|Burnley
|8
|2
|1
|5
|9:15
|7
|18.
|Nottingham
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|19.
|West Ham
|9
|1
|1
|7
|7:20
|4
|20.
|Wolverhampton
|8
|0
|2
|6
|5:16
|2