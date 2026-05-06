Úder Bayernu přišel pozdě, finále Ligy mistrů si zahraje obhájce PSG

Fotbalisté Paris St. Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1:1 a jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atlético Madrid.
Francouzský tým vyhrál před týdnem doma 5:4 a Ousmane Dembélé už ve třetí minutě jeho celkový náskok ještě zvýšil. Až v nastavení vyrovnal Harry Kane, ale to už na postupu hostů nic nezměnilo.
Pařížskému klubu se v Mnichově daří. Před pěti lety byl poslední, kdo tady Bayern v Lize mistrů pokořil, a loni na stejném stadionu deklasoval ve finále Inter Milán 5:0.
Nejproduktivnější tým v soutěži má na kontě už 44 branek a jen jedna mu chybí ke střeleckému rekordu Barcelony ze sezony 1999/2000.
Ve srovnání s prvním zápasem udělali trenéři jen po jedné změně. V domácí obraně nastoupil Rakušan Laimer místo Kanaďana Daviese, na druhé straně zraněného Maročana Hakimího nahradil Španěl Ruiz.
Ale opakování střeleckého rekordu semifinále "milionářské" soutěže se diváci nedočkali.
Přitom úvod sliboval, že by to mohly být opět brankové hody. Domácí obraně utekl gruzínský útočník Kvaracchelija, našel Dembélého a majitel Zlatého míče se posedmé zapsal mezi střelce v tomto ročníku Ligy mistrů.
Bayern se hnal za vyrovnáním. Kolumbijský záložník Díaz, který na podzim dvěma góly rozhodl vzájemný zápas ve skupinové fázi, dvakrát zamotal hlavy pařížským zadákům a Francouz Olise jen těsně přestřelil.
Ale ruský brankář Safonov musel poprvé zasáhnout až tři minuty před přestávkou při střele Musialy. Náskok hostů mohl být ještě větší, ale brankář Neuer vytáhl hlavičku Portugalce Nevese na roh.
Po změně stran tlak Bayernu sílil, střely přibývaly, ale skóre se dlouho neměnilo. Ani Angličan Kane, který dal gól v šesti po sobě jdoucích zápasech Ligy mistrů, se nemohl prosadit.
Na druhé straně při brejcích do odkryté obrany musel třikrát zasáhnout Neuer a Doué ve výhodné pozici trefil jen boční síť.
Až ve čtvrté nastavené minutě srovnal Kane a byl to už jeho 14. gól v tomto ročníku. Ale Mbappého z Realu Madrid, který má na kontě ještě o jeden víc, už nedožene.
Do finále postoupil Paris St. Germain a v něm se utká s Arsenalem. Loni v semifinále vyhrál oba vzájemné zápasy.
Odvetné utkání semifinále fotbalové Ligy mistrů:
Bayern Mnichov - Paris St. Germain 1:1 (0:1)
Branky: 90.+4 Kane - 3. Dembélé. Rozhodčí: Pinheiro - Jesus, Maia (všichni Portug.) - Di Bello (video, It.). ŽK: Tah, Díaz - Mendes, Kvaracchelija, Marquinhos. První zápas 4:5, postoupil Paris St. Germain.
Bayern: Neuer - Stanišič (68. Davies), Upamecano (85. Karl), Tah (68. Min-ča), Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala (79. Jackson), Díaz - Kane. Trenér: Kompany.
PSG: Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes (85. Mayulu) - Ruiz (76. Beraldo), Vitinha, Neves - Doué (76. Hernández), Dembélé (65. Barcola), Kvaracchelija. Trenér: Enrique.
Plíšková po boji otočila, v Římě jdou dál i Siniaková, Valentová a Kopřiva
Na tenisovém turnaji v Římě postoupili do 2. kola Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a také šampionka z roku 2019 Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské antuce dnes prohrála Sára Bejlek.
ŽIVĚ Izrael bez varování udeřil na Bejrút, cílem byl údajně vysoký velitel Hizballáhu
Izraelská armáda ve středu večer zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura NNA. Izrael zaútočil bez předchozího varování na libanonskou metropoli poprvé od příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle agentury AFP potvrdil, že nařídil útok na vysoce postaveného velitele Hizballáhu.
ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Ruské útoky připravily o život nejméně 20 lidí, oběti hlásí i Krym
Nejméně 17 lidí v úterý zabily ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk, vyplývá z informací ukrajinských úřadů. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, dalších 12 osob utrpělo zranění, napsal na platformě Telegram náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské správy Fedorov.
Na výletní lodi s hantavirem zřejmě není žádný český občan, oznámili hygienici
Na výletní lodi MV Hondius na Kapverdách, na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem, není podle dostupných informací žádný občan České republiky. Na sociální síti X to ve středu večer uvedla Hygienická služba ČR. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí zůstává riziko pro evropskou populaci velmi nízké, dodali čeští hygienici.
Předák sudetských Němců Posselt řekl, že sjezd v Brně se bude určitě konat
Sudetoněmecký sjezd v Brně se bude určitě konat, řekl ve středu bavorskému veřejnoprávnímu rozhlasu BR předák sudetských Němců Bernd Posselt. Ve svém vyjádření kritizoval české hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a německou stranu Alternativa pro Německo (AfD).