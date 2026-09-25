Příchod do Česka jím otřásl. Rozdíl oproti Chorvatsku je neuvěřitelný, žasne záložník

Soubojová? Nudná? Příliš taktická? Na nejvyšší fotbalovou soutěž v Česku často padá kritika kvůli její nedostatečné kvalitě, za hranicemi má ale paradoxně úplně jiný zvuk. Takoví vicemistři světa Chorvaté, kteří do Prahy přijedou s Lukou Modričem nebo Ivanem Perišičem, uznávají, že jejich liga je o míle pozadu. A potvrzují to i slova Fabijana Krivaka, který od začátku roku hraje za Olomouc.
Sigma v posledních dnech minulého roku sáhla pro dva miliony eur, aby přivedla tehdy dvacetiletý chorvatský talent. Fabijan Krivak se předvedl v dresu Lokomotivy Záhřeb, za kterou odehrál na padesát zápasů.
V minulé sezoně byl hitem chorvatské ligy a interes o něj projevily větší kluby ze západoevropských lig. Jenže mladého ofenzivního záložníka občas potrápila zranění a Olomouc měla největší tah na bránu.
„Pro naše talentované hráče a pro náš chorvatský fotbal by bylo dobré, kdyby hráči zůstali déle, dále se rozvíjeli a dosáhli vyšší ceny, ale my jsme nuceni prodávat, abychom přežili,“ povzdechl si prezident záhřebského klubu Božidar Šikič.
Pro chorvatské novináře Krivakova cesta vede logickým směrem. Český fotbal je podle nich v mnoha segmentech vyspělejší - nejde jen o infrastrukturu, ale také o finanční sílu klubů.
„A nemluvíme jen o největších českých klubech jako Sparta nebo Slavia. Naše realita se v tuto chvíli obrací k podobným trhům, protože s pěti nejlepšími ligami se jen těžko můžeme srovnávat, dokud se něco nezmění,“ posteskli si novináři ze sportovní redakce portálu Večernji.hr.
Že je mezi chorvatským a českým ligovým fotbalem hluboká propast, potvrzují i slova Fabijana Krivaka. „Hodně se spoléhají na GPS, pracuje se s ním na každém tréninku. V posilovně cvičíte každý den, a pokud nesplňujete požadavky - nehrajete. V zápasech jedete naplno, důraz je na taktiku a protiútoky. Fotbal se hraje s mnohem větší intenzitou, hráč na hráči. Nemáte moc času na přemýšlení, je to mnohem rychlejší,“ zdůrazňuje Krivak.
Také fotbalová kultura je podle něj v Česku na vyšší úrovni. Stadiony jsou větší. „Když mluvíme o slabších klubech, na tribunách je průměrně pět až šest tisíc fanoušků. U větších klubů jich je mnohem více. Jsem rád, že jsem šel do Česka, je to dobrý tah a dobrý krok vpřed. Česká liga je skvělým stimulem k přípravě na nároky moderního fotbalu,“ pochvaluje si ofenzivní záložník.
Zpočátku to měl v novém prostředí těžké. Přišel v zimě, počasí je mnohem chladnější než na Balkáně a trénuje se na umělém trávníku. Navíc nedlouho před transferem podstoupil operaci kolena, k tomu lehčí problémy s kotníkem… „Trpěl jsem,“ popisuje začátky.
V prvním týdnu se dokonce zranil. „Prvních osm zápasů jsem nehrál a pak jsem v jednom z nich nastoupil v poločase, prohrávali jsme 0:2, nastoupil jsem a asistoval. Od té doby už všechno šlo dobře.“
Až do posledního zápasu před reprezentační pauzou. Sigma padla doma se Spartou 0:3 a Krivak nebyl ani na tribuně. „Momentálně se zotavuji ze zranění menisku, ale do konce sezony budu připravený,“ nepouští se optimistického tónu.
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