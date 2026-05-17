Přeskočit na obsah
Benative
17. 5. Aneta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Úchvatný gól nebyl West Hamu nic platný. Kladiváři mohou padnout už v úterý

ČTK

West Ham s Tomášem Součkem v předposledním kole anglické ligy prohrál 1:3 v Newcastlu a na sestupové pozici má stále dvoubodové manko na Tottenham, který už v úterní dohrávce na hřišti Chelsea může rozhodnout o pádu "Kladivářů" do druhé ligy.

Britain Premier League Soccer
West Ham United's Valentin Castellanos reacts following their English Premier League soccer match against Newcastle United in Newcastle upon Tyne, England, Sunday, May 17, 2026. (Owen Humphreys/PA via AP)Foto: CTK
Reklama

Souček odehrál 63 minut a hřiště opustil za stavu 0:2. Jeho tým doplatil na nepovedený úvod. Newcastle po 20 minutách vedl zásluhou útočníků Woltemadea a Osuly, který pak nedlouho po odchodu českého záložníka na lavičku přidal další gól. West Ham rychle snížil zásluhou střídajícího Castellanose, který se trefil parádní střelou, ale na víc se nezmohl a prohrál potřetí za sebou.

Do základní sestavy sestupujícího Wolverhamptonu se vrátil po měsíci Ladislav Krejčí, který kvůli zranění krční páteře vynechal dva zápasy a v minulém kole zůstal na lavičce. Jeho tým v posledním domácím zápase remizoval 1:1 s Fulhamem poté, co neudržel vedení a v nastavení prvního poločasu inkasoval z penalty.

Manchester United porazil doma 3:2 Nottingham a kolo před koncem soutěže si definitivně zajistil třetí místo v tabulce. "Rudí ďáblové" napravili zaváhání z minulého zápasu, ve kterém na hřišti Sunderlandu jen remizovali 0:0, a vybojovali čtvrté vítězství z posledních pěti utkání.

United v lize zdolali Nottingham poprvé od srpna 2023. Brankami se o to postarali obránce Shaw a po změně stran útočníci Cunha s Mbeumem, oba skórovali podesáté v ročníku. Jubilejní dvacátou asistenci v sezoně si připsal kapitán Fernandes a vyrovnal ligový rekord Thierryho Henryho a Kevina De Bruyneho.

Reklama
Reklama

Za již zachráněný Nottingham dal 14. gól v sezoně Gibbs-White a naopak první brazilský stoper Morato.

O tři místa v evropských pohárech se příští víkend v závěrečném kole poperou čtyři týmy, které v tabulce dělí čtyři body. Šestý Bournemouth čeká úterní dohrávka proti Manchesteru City. Sedmý Brighton dnes prohrál 0:1 v Leedsu po gólu Calverta-Lewina v šesté minutě nastavení. Osmý Brentford musel doma proti Crystal Palace dvakrát dotahovat ztrátu a pokažd se o to postaral útočník Burkiny Faso Ouattara. Devátý Sunderland v posledních 10 minutách otočil duel na hřišti Evertonu a zvítězil 3:1.

Anglická fotbalová liga - 37. kolo:

Manchester United - Nottingham 3:2 (5. Shaw, 55. Cunha, 76. Mbeumo - 53. Morato, 78. Gibbs-White), Brentford - Crystal Palace 2:2 (40. a 88. Ouattara - 6. Sarr z pen., 52. Wharton), Everton - Sunderland 1:3 (43. Röhl - 59. Brobbey, 81. Le Fée, 90.+1 Isidor), Leeds - Brighton 1:0 (90.+6 Calvert-Lewin), Wolverhampton - Fulham 1:1 (25. Mané - 45.+3 Robinson z pen.), Newcastle - West Ham 3:1 (19. a 65. Osula, 15. Woltemade - 69. Castellanos).

Reklama
Reklama

1.

Arsenal

36

24

7

5

68:26

79

2.

Manchester City

36

23

8

5

75:32

77

3.

Manchester United

37

19

11

7

66:50

68

4.

Aston Villa

37

18

8

11

54:48

62

5.

Liverpool

37

17

8

12

62:52

59

6.

Bournemouth

36

13

16

7

56:52

55

7.

Brighton

37

14

11

12

52:43

53

8.

Brentford

37

14

10

13

54:51

52

9.

Sunderland

37

13

12

12

40:47

51

10.

Chelsea

36

13

10

13

55:49

49

11.

Newcastle

37

14

7

16

53:53

49

12.

Everton

37

13

10

14

47:49

49

13.

Fulham

37

14

7

16

44:51

49

14.

Leeds

37

11

14

12

49:53

47

15.

Crystal Palace

37

11

12

14

40:49

45

16.

Nottingham

37

11

10

16

47:50

43

17.

Tottenham

36

9

11

16

46:55

38

18.

West Ham

37

9

9

19

43:65

36

19.

Burnley

36

4

9

23

37:72

21

20.

Wolverhampton

37

3

10

24

26:67

19

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama