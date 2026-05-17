Úchvatný gól nebyl West Hamu nic platný. Kladiváři mohou padnout už v úterý

West Ham s Tomášem Součkem v předposledním kole anglické ligy prohrál 1:3 v Newcastlu a na sestupové pozici má stále dvoubodové manko na Tottenham, který už v úterní dohrávce na hřišti Chelsea může rozhodnout o pádu "Kladivářů" do druhé ligy.
Souček odehrál 63 minut a hřiště opustil za stavu 0:2. Jeho tým doplatil na nepovedený úvod. Newcastle po 20 minutách vedl zásluhou útočníků Woltemadea a Osuly, který pak nedlouho po odchodu českého záložníka na lavičku přidal další gól. West Ham rychle snížil zásluhou střídajícího Castellanose, který se trefil parádní střelou, ale na víc se nezmohl a prohrál potřetí za sebou.
Do základní sestavy sestupujícího Wolverhamptonu se vrátil po měsíci Ladislav Krejčí, který kvůli zranění krční páteře vynechal dva zápasy a v minulém kole zůstal na lavičce. Jeho tým v posledním domácím zápase remizoval 1:1 s Fulhamem poté, co neudržel vedení a v nastavení prvního poločasu inkasoval z penalty.
Manchester United porazil doma 3:2 Nottingham a kolo před koncem soutěže si definitivně zajistil třetí místo v tabulce. "Rudí ďáblové" napravili zaváhání z minulého zápasu, ve kterém na hřišti Sunderlandu jen remizovali 0:0, a vybojovali čtvrté vítězství z posledních pěti utkání.
United v lize zdolali Nottingham poprvé od srpna 2023. Brankami se o to postarali obránce Shaw a po změně stran útočníci Cunha s Mbeumem, oba skórovali podesáté v ročníku. Jubilejní dvacátou asistenci v sezoně si připsal kapitán Fernandes a vyrovnal ligový rekord Thierryho Henryho a Kevina De Bruyneho.
Za již zachráněný Nottingham dal 14. gól v sezoně Gibbs-White a naopak první brazilský stoper Morato.
O tři místa v evropských pohárech se příští víkend v závěrečném kole poperou čtyři týmy, které v tabulce dělí čtyři body. Šestý Bournemouth čeká úterní dohrávka proti Manchesteru City. Sedmý Brighton dnes prohrál 0:1 v Leedsu po gólu Calverta-Lewina v šesté minutě nastavení. Osmý Brentford musel doma proti Crystal Palace dvakrát dotahovat ztrátu a pokažd se o to postaral útočník Burkiny Faso Ouattara. Devátý Sunderland v posledních 10 minutách otočil duel na hřišti Evertonu a zvítězil 3:1.
Anglická fotbalová liga - 37. kolo:
Manchester United - Nottingham 3:2 (5. Shaw, 55. Cunha, 76. Mbeumo - 53. Morato, 78. Gibbs-White), Brentford - Crystal Palace 2:2 (40. a 88. Ouattara - 6. Sarr z pen., 52. Wharton), Everton - Sunderland 1:3 (43. Röhl - 59. Brobbey, 81. Le Fée, 90.+1 Isidor), Leeds - Brighton 1:0 (90.+6 Calvert-Lewin), Wolverhampton - Fulham 1:1 (25. Mané - 45.+3 Robinson z pen.), Newcastle - West Ham 3:1 (19. a 65. Osula, 15. Woltemade - 69. Castellanos).
1.
Arsenal
36
24
7
5
68:26
79
2.
Manchester City
36
23
8
5
75:32
77
3.
Manchester United
37
19
11
7
66:50
68
4.
Aston Villa
37
18
8
11
54:48
62
5.
Liverpool
37
17
8
12
62:52
59
6.
Bournemouth
36
13
16
7
56:52
55
7.
Brighton
37
14
11
12
52:43
53
8.
Brentford
37
14
10
13
54:51
52
9.
Sunderland
37
13
12
12
40:47
51
10.
Chelsea
36
13
10
13
55:49
49
11.
Newcastle
37
14
7
16
53:53
49
12.
Everton
37
13
10
14
47:49
49
13.
Fulham
37
14
7
16
44:51
49
14.
Leeds
37
11
14
12
49:53
47
15.
Crystal Palace
37
11
12
14
40:49
45
16.
Nottingham
37
11
10
16
47:50
43
17.
Tottenham
36
9
11
16
46:55
38
18.
West Ham
37
9
9
19
43:65
36
19.
Burnley
36
4
9
23
37:72
21
20.
Wolverhampton
37
3
10
24
26:67
19
