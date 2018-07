Úchvatné finále! Mistrovství světa vyhráli Francouzi, v boji o zlato přestříleli Chorvaty 4:2

před 52 minutami

Světovými šampiony se stali fotbalisté Francie, kteří přehráli srdnatě bojující Chorvaty. Finále rozhodlo šest gólů, nejvíc od slavného ročníku 1966.

Moskva - Fotbalisté Francie jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále šampionátu v Rusku porazili Chorvatsko 4:2 a navázali tak na titul z roku 1998. Pro Chorvaty jde i tak o nejlepší výsledek v historii, dosud byli nejlépe třetí rovněž před 20 lety.

Francii poslal v Moskvě do vedení vlastní gól Maria Mandžukiče po přímém kopu Antoina Griezmanna. Ivan Perišič sice brzy srovnal, jenže následně zahrál rukou ve vápně a nařízenou penaltu proměnil Griezmann. Po změně stran pak zpečetili výhru Paul Pogba a Kylian Mbappé, za poražené už jen snížil Mandžukič po chybě brankáře Huga Llorise.

V Moskvě se hrálo nejofenzivnější finále světového šampionátu od roku 1966, kdy Anglie zvítězila nad Německem rovněž 4:2, ale až po prodloužení. V normální hrací době padlo více gólů ve finále naposledy v roce 1958, kdy zářil Pelé. Šest branek je zároveň stejný počet jako ve čtyřech předchozích finále dohromady.

Trenér Didier Deschamps byl kapitánem Francie při předchozím triumfu v roce 1998 a jako třetí po Mariu Zagallovi a Franzi Beckenbauerovi ovládl MS jako hráč i trenér. Stoper Raphaël Varane zase jako devátý v historii zvládl v jediném roce uspět na hřišti jak ve finále Ligy mistrů, tak mistrovství světa.

Chorvatsko prožilo nejlepší turnaj v historii a i ve finále dominovalo v držení míče, avšak Francie byla produktivnější. V 18. minutě Griezmann přifilmoval faul, k přímému kopu se sám postavil a poslal před branku ideální centr, který pod tlakem protihráčů prodloužil hlavou do vlastní sítě Mandžukič.

Standardní situace byla i u vyrovnání Chorvatů. Po dlouhém centru vyhráli fotbalisté v kostkovaných dresech čtyři souboje po sobě, míč se dostal až k Perišičovi, ten se uvolnil a prostřelil hradbu těl před sebou.

Ačkoli Chorvaté byli aktivnější, do vedení šla opět Francie, která na turnaji jen jednou prohrávala, a to s Argentinou. Po rohovém kopu zahrál u tyče rukou Perišič, sudí Pitana situaci překontroloval na videu a nařídil penaltu. Tu potřetí na turnaji proměnil Griezmann, pro nějž to byl už čtvrtý gól na šampionátu a spolu s dvěma asistencemi se dotáhl na nejproduktivnějšího hráče mistrovství Harryho Kanea.

Poprvé od roku 1974 padly ve finále do poločasu tři branky a atraktivní podívaná pokračovala i po změně stran. Krátce po návratu na hřiště musel brankář Lloris vytáhnout Rebičovu střelu. Po hodině hry přišla rychlá akce Francie a zpětná přihrávka na Pogbu, který s první střelou ještě neuspěl, ale míč se k němu vrátil a záložník Manchesteru United ho poslal do sítě.

V 65. minutě napřáhl z dálky Mbappé, střelu skryl za obránce a překvapil brankáře Subašiče. Stejně jako Griezmann skóroval na turnaji počtvrté. Zároveň se po Pelém z roku 1958 stal prvním teenagerem, který skóroval ve finále MS.

Chorvaty ale vrátil do hry brankář Lloris, který po malé domů zariskoval a pokusil se o kličku, tu mu ale vystihl Mandžukič a snížil. Chorvatský útočník se tak stal prvním hráčem v historii, který dal ve finále MS gól do vlastní i té správné branky.

Francie - Chorvatsko 4:2 (2:1)

Branky: 18. vlastní Mandžukič, 39. Griezmann z pen., 59. Pogba, 65. Mbappé - 28. Perišič, 69. Mandžukič. Rozhodčí: Pitana - Maidana, Belatti (všichni Arg.) - Irrati (video, It.). ŽK: Kanté, Hernandez - Vrsaljko. Diváci: 78.011.

Francie: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté (55. N'Zonzi) - Mbappé, Griezmann, Matuidi (73. Tolisso) - Giroud (81. Fekir). Trenér: Deschamps.

Chorvatsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič (82. Pjaca) - Brozovič - Rebič (71. Kramarič), Modrič, Rakitič, Perišič - Mandžukič. Trenér: Dalič.