Úchvatná Aston Villa. Po 100 letech má 10 výher v řadě, Rogers sestřelil Manchester

Fotbalisté Aston Villy v 17. kole anglické ligy porazili 2:1 Manchester United a po více než sto letech zvítězili v deseti soutěžních zápasech po sobě. Dvěma góly se o to zasloužil Morgan Rogers, který se trefil dvakrát i minulý týden do sítě West Hamu.
Anglický reprezentant se stal prvním hráčem Aston Villy od roku 1998, jemuž se podařilo skórovat minimálně dvakrát ve dvou ligových duelech za sebou.
Rogers otevřel skóre ve 45. minutě, kdy z rohu vápna poslal míč do vzdálenějšího rohu branky a nedal gólmanovi Lammensovi šanci. Vedení však vydrželo Aston Ville jen tři minuty, než se v nastavení prvního poločasu prosadil Cunha. Chybu obránce Cashe využil Dorgu, přiťukl míč brazilskému útočníkovi, který překonal brankáře Martíneze.
Druhá Rogersova branka se podobala té první. Tielemansův centr sklepl Watkins pod sebe a nabíhající třiadvacetiletý útočník znovu trefil horní roh branky. Rogers se v posledních 12 ligových startech podílel na 10 gólech (7+3). V tabulce střelců Premier League je pátý.
Aston Villa je díky sedmé ligové výhře v řadě nadále třetí v tabulce s mankem tří bodů na vedoucí Arsenal a jednoho bodu na druhý Manchester City. Manchester United prohrál po čtyřech kolech a je sedmý. Přišel navíc o kapitána Bruna Fernandese, který o poločasové přestávce střídal kvůli zranění.
Anglická fotbalová liga - 17. kolo:
Aston Villa - Manchester United 2:1 (45. a 58. Rogers - 45.+3 Cunha).
Tabulka:
1.
Arsenal
17
12
3
2
31:10
39
2.
Manchester City
17
12
1
4
41:16
37
3.
Aston Villa
17
11
3
3
27:18
36
4.
Chelsea
17
8
5
4
29:17
29
5.
Liverpool
17
9
2
6
28:25
29
6.
Sunderland
17
7
6
4
19:17
27
7.
Manchester United
17
7
5
5
31:28
26
8.
Crystal Palace
17
7
5
5
21:19
26
9.
Brighton
17
6
6
5
25:23
24
10.
Everton
17
7
3
7
18:20
24
11.
Newcastle
17
6
5
6
23:22
23
12.
Brentford
17
7
2
8
24:25
23
13.
Tottenham
17
6
4
7
26:23
22
14.
Bournemouth
17
5
7
5
26:29
22
15.
Fulham
16
6
2
8
23:26
20
16.
Leeds
17
5
4
8
24:31
19
17.
Nottingham
16
5
3
8
17:25
18
18.
West Ham
17
3
4
10
19:35
13
19.
Burnley
17
3
2
12
19:34
11
20.
Wolverhampton
17
0
2
15
9:37
2
