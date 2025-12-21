Přeskočit na obsah
Benative
21. 12. Natálie
Fotbal

Úchvatná Aston Villa. Po 100 letech má 10 výher v řadě, Rogers sestřelil Manchester

ČTK,Sport

Fotbalisté Aston Villy v 17. kole anglické ligy porazili 2:1 Manchester United a po více než sto letech zvítězili v deseti soutěžních zápasech po sobě. Dvěma góly se o to zasloužil Morgan Rogers, který se trefil dvakrát i minulý týden do sítě West Hamu.

Premier League - Aston Villa v Manchester United
Morgan Rogers (Aston Villa)Foto: REUTERS
Reklama

Anglický reprezentant se stal prvním hráčem Aston Villy od roku 1998, jemuž se podařilo skórovat minimálně dvakrát ve dvou ligových duelech za sebou.

Rogers otevřel skóre ve 45. minutě, kdy z rohu vápna poslal míč do vzdálenějšího rohu branky a nedal gólmanovi Lammensovi šanci. Vedení však vydrželo Aston Ville jen tři minuty, než se v nastavení prvního poločasu prosadil Cunha. Chybu obránce Cashe využil Dorgu, přiťukl míč brazilskému útočníkovi, který překonal brankáře Martíneze.

Druhá Rogersova branka se podobala té první. Tielemansův centr sklepl Watkins pod sebe a nabíhající třiadvacetiletý útočník znovu trefil horní roh branky. Rogers se v posledních 12 ligových startech podílel na 10 gólech (7+3). V tabulce střelců Premier League je pátý.

Aston Villa je díky sedmé ligové výhře v řadě nadále třetí v tabulce s mankem tří bodů na vedoucí Arsenal a jednoho bodu na druhý Manchester City. Manchester United prohrál po čtyřech kolech a je sedmý. Přišel navíc o kapitána Bruna Fernandese, který o poločasové přestávce střídal kvůli zranění.

Související

Anglická fotbalová liga - 17. kolo:

Aston Villa - Manchester United 2:1 (45. a 58. Rogers - 45.+3 Cunha).

Tabulka:

1.

Arsenal

17

12

3

2

31:10

39

2.

Manchester City

17

12

1

4

41:16

37

3.

Aston Villa

17

11

3

3

27:18

36

4.

Chelsea

17

8

5

4

29:17

29

5.

Liverpool

17

9

2

6

28:25

29

6.

Sunderland

17

7

6

4

19:17

27

7.

Manchester United

17

7

5

5

31:28

26

8.

Crystal Palace

17

7

5

5

21:19

26

9.

Brighton

17

6

6

5

25:23

24

10.

Everton

17

7

3

7

18:20

24

11.

Newcastle

17

6

5

6

23:22

23

12.

Brentford

17

7

2

8

24:25

23

13.

Tottenham

17

6

4

7

26:23

22

14.

Bournemouth

17

5

7

5

26:29

22

15.

Fulham

16

6

2

8

23:26

20

16.

Leeds

17

5

4

8

24:31

19

17.

Nottingham

16

5

3

8

17:25

18

18.

West Ham

17

3

4

10

19:35

13

19.

Burnley

17

3

2

12

19:34

11

20.

Wolverhampton

17

0

2

15

9:37

2

