Týmová bitva o letenku do Mexika skončila českou výhrou nad Kosovem

Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2:1. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka rozhodli zápas v Praze na Letné už v úvodním dějství, kdy se trefili Tomáš Ladra s Adamem Hložkem. V 80. minutě snížil střídající Lindon Emërllahu.
Český tým uspěl i ve třetím utkání pod trenérem Koubkem, v březnu ve dvou zápasech play off o mistrovství světa porazil shodně v penaltových rozstřelech Irsko a Dánsko. Národní celek ještě dnes odcestuje do New Jersey, kde v noci ze čtvrtka na pátek SELČ odehraje generálku před šampionátem proti Guatemale. Do mistrovství vstoupí o týden později duelem s Koreou v mexické Guadalajaře.
Koubek šetřil některé opory, volno měli nedávný kapitán Souček, nejlepší střelec Schick, ofenzivní univerzál Šulc či bek Coufal. Šanci dostali především hráči na hraně konečné nominace. V základní sestavě byli tři debutanti - gólman Horníček, Bucha a jeden z tria nováčků Sojka. Po roce za národní mužstvo nastoupil uzdravený Hložek.
Kosovo nasadilo sparťanského útočníka Albiona Rrahmaniho. V páté minutě se na "domovském" stadionu na Letné dostal do první šance, v dobré pozici ale zakončil jen slabě po zemi do gólmana Horníčka.
O sedm minut později otevřeli skóre domácí. Hložek utekl po levé straně, poslal do vápna přetažený centr, do něhož se z voleje položil dnešní oslavenec Douděra a Ladra hlavou zblízka k radosti 11 tisícovek fanoušků v hledišti skóroval. Plzeňský záložník si v druhém startu za reprezentační A-tým připsal premiérový gól.
Před polovinou úvodního dějství musel kvůli zranění po jednom ze soubojů ze hry útočník Kuchta a na hrotu ho nahradil Chytil. Slávistický kanonýr ve 27. minutě hlavou zblízka minul poté, co kosovský brankář Muric vyrazil Červovu přízemní střelu.
Ve 32. minutě už český celek zvýšil. Chytil na polovině hřiště poslal do úniku Hložka a ten samostatnou akci z pravé strany zakončil nechytatelnou ranou k zadní tyči. Útočník Hoffenheimu skóroval ve třetím zápase za národní celek po sobě, do kterého nastoupil. Těsně před pauzou vypálil o kousek nad Vojvoda.
Kosovský kapitán nebezpečně vystřelil i necelé hodině hry, jeho povedený pokus pod břevno vytáhl Horníček. V té době už bylo na trávníku dalších šest českých střídajících hráčů, které do druhé půle nasadil Koubek. Nechyběli mezi nimi ani další debutanti Kabongo, Višinský a Sochůrek. Záložník ze Sparty se sedm dnů před 18. narozeniny stal nejmladším hráčem české reprezentace v historii.
Po hodině hry postupovali domácí do přečíslení, Kabongo místo nahrávky vypálil jen slabě do středu branky. Kosované, kterým unikl postup na světový šampionát po prohře ve finále play off proti Turecku, se po přestávce zlepšili a nakonec pokazili Horníčkovi čisté konto.
V 80. minutě Gallapeniho přihrávku z levé strany na malé vápno tečoval bránící Hranáč a střídající Emërllahu neměl problém zblízka zamířit do odkryté branky.
V 89. minutě mohl vrátit národnímu celku dvougólový náskok Kabongo, jeho trefa hlavičkou ale kvůli ofsajdu neplatila. Už v nastavení zblízka nepřekonal brankáře Jurásek. Češi i tak protáhli domácí neporazitelnost už na 19 zápasů, v přípravných utkáních nenašli přemožitele podeváté za sebou.
Přípravné fotbalové utkání v Praze:
Česko - Kosovo 2:1 (2:0)
Branky: 12. Ladra, 32. Hložek - 80. Emërllahu. Rozhodčí: Očenáš - Pacák, Jekkel (všichni SR). ŽK: Demaku (Kosovo). Diváci: 11.102.
Česko: Horníček - Chaloupek (74. Zelený), Hranáč, Ladislav Krejčí II (46. Holeš) - Douděra (46. Višinský), Červ (46. Sadílek), Bucha (46. Sochůrek), Sojka - Ladra (46. Jurásek), Hložek (46. Kabongo) - Kuchta (22. Chytil). Trenér: Koubek.
Kosovo: Muric - Vojvoda, I. Krasniqi (90. Nivokazi), Hajdari, Gallapeni - Avdullahu (75. Emërllahu), Rexhbecaj (46. Zabërgja) - E. Krasniqi (75. Raci), Hodža (62. Demaku), Albion Rrahmani (62. Matoshi) - Asllani. Trenér: Foda.
