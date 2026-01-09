Přeskočit na obsah
9. 1.
Fotbal

"Ty malej zmetku." Bizár v zápase Plzně, soupeř srazil svého spoluhráče k zemi

ČTK

Přípravný zápas fotbalistů Plzně s Luganem na soustředění ve Španělsku poznamenal neobvyklý incident mezi dvěma útočníky švýcarského týmu.

Daniel Vašulín
Daniel Vašulín z Plzně proti Luganu otevřel skóre.Foto: Aktuálně.cz
Bývalý německý reprezentant Kevin Behrens se v 72. minutě dnešního utkání přiřítil k Jorgosi Kutsiasovi, bez zjevného důvodu ho srazil k zemi a a zahrnul ho urážkami.

"Buď zticha, ty malej zmetku," křičel Behrens podle internetového vydání listu Blick. Od ležícího Kutsiase ho oddělil další spoluhráč Uran Bislimi. Po zvláštní hádce Behrens zamířil k postranní čáře a nechal se vystřídat.

Důvody jeho výbuchu nejsou známy. Vedení Lugana později v prohlášení událost odsoudilo a uvedlo, že ji interně vyřeší a oba hráče případně potrestá.

Behrens v 51. minutě vyrovnal na 1:1. Lugano nakonec s plzeňskými fotbalisty prohrálo 2:4.

Čtyřiatřicetiletý německý útočník přišel do švýcarského klubu loni z Wolfsburgu. Během angažmá v bundesligovém celku způsobil Behrens rozruch předloni v září, kdy na autogramiádě odmítl podepsat dres ve speciální edici s barvami duhy.

"Nebudu podepisovat takové gayovské kraviny," poznamenal podle Bildu. Později se za svůj výrok omluvil.

Přípravné fotbalové utkání v Benidormu (hráno na 3x 45 minut):

Viktoria Plzeň - Lugano 4:2 (1:0, 2:2)

Branky: 23. Vašulín, 74. Kadlec, 114. Sojka, 123. Kabongo - 51. Behrens, 86. Cassano.

Sestava Plzně: Wiegele (46. Tvrdoň, 91. Ťapaj) - Havel (68. Kadlec), Dweh (65. Krčík), Spáčil (68. Jemelka), Souaré (68. Doski) - Valenta (68. Zeljkovič), Hrošovský (68. Sojka) - Suchý (68. Novák), Panoš (68. Slončík), Višinský (68. Kabongo) - Vašulín (68. Adu). Trenér: Hyský.

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla

Asi většina z vás si dokáže vybavit, jak vypadá Van Goghova Hvězdná noc nad Rhônou, Rembrandtova Noční hlídka nebo Munchův Výkřik. Ale znáte tato i další ikonická díla výtvarného umění opravdu dobře? Co když na obraze nějaký detail překryje červená skvrna? Dokážete při výběru ze čtyřech možností určit, co tam chybí? Hodně štěstí!

X vypnula generování obrázků neplatícím uživatelům, dle EK a Londýna to nestačí

Sociální síť X amerického miliardáře Elona Muska vypnula neplatícím uživatelům možnost prostřednictvím chatbota s prvky umělé inteligence Grok generovat nebo upravovat obrázky. Jde o reakci na kritiku skutečnosti, že chatbot na žádost uživatelů na síti X generoval sexualizované fotografie žen a dětí. Mluvčí Evropské komise a britské vlády už krok kritizovali jako nedostatečný.

