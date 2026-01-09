"Ty malej zmetku." Bizár v zápase Plzně, soupeř srazil svého spoluhráče k zemi

Přípravný zápas fotbalistů Plzně s Luganem na soustředění ve Španělsku poznamenal neobvyklý incident mezi dvěma útočníky švýcarského týmu.
Bývalý německý reprezentant Kevin Behrens se v 72. minutě dnešního utkání přiřítil k Jorgosi Kutsiasovi, bez zjevného důvodu ho srazil k zemi a a zahrnul ho urážkami.
"Buď zticha, ty malej zmetku," křičel Behrens podle internetového vydání listu Blick. Od ležícího Kutsiase ho oddělil další spoluhráč Uran Bislimi. Po zvláštní hádce Behrens zamířil k postranní čáře a nechal se vystřídat.
Důvody jeho výbuchu nejsou známy. Vedení Lugana později v prohlášení událost odsoudilo a uvedlo, že ji interně vyřeší a oba hráče případně potrestá.
Behrens v 51. minutě vyrovnal na 1:1. Lugano nakonec s plzeňskými fotbalisty prohrálo 2:4.
Čtyřiatřicetiletý německý útočník přišel do švýcarského klubu loni z Wolfsburgu. Během angažmá v bundesligovém celku způsobil Behrens rozruch předloni v září, kdy na autogramiádě odmítl podepsat dres ve speciální edici s barvami duhy.
"Nebudu podepisovat takové gayovské kraviny," poznamenal podle Bildu. Později se za svůj výrok omluvil.
Přípravné fotbalové utkání v Benidormu (hráno na 3x 45 minut):
Viktoria Plzeň - Lugano 4:2 (1:0, 2:2)
Branky: 23. Vašulín, 74. Kadlec, 114. Sojka, 123. Kabongo - 51. Behrens, 86. Cassano.
Sestava Plzně: Wiegele (46. Tvrdoň, 91. Ťapaj) - Havel (68. Kadlec), Dweh (65. Krčík), Spáčil (68. Jemelka), Souaré (68. Doski) - Valenta (68. Zeljkovič), Hrošovský (68. Sojka) - Suchý (68. Novák), Panoš (68. Slončík), Višinský (68. Kabongo) - Vašulín (68. Adu). Trenér: Hyský.
