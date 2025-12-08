Fotbal

Tvrdila, že s hvězdným fotbalistou čeká dítě. Teď jde za vydírání do vězení

ČTK ČTK
před 6 hodinami
Ke čtyřem letům vězení byla v Koreji odsouzena žena, která vydírala hvězdného fotbalistu Son Hung-mina tvrzením, že s ním čeká dítě.
Son Hung-min v dresu Tottenhamu
Son Hung-min v dresu Tottenhamu | Foto: Reuters

Spolu se svým komplicem od kapitána korejské reprezentace získala 300 milionů wonů (asi 4,8 milionu korun).

Poté od něj požadovali dalších 70 milionů wonů. Zadrženi byli v květnu. Spolupachatel dostal dva roky vězení.

Son Hung-min letos po deseti letech skončil v londýnském Tottenhamu a přestoupil do Los Angeles FC za 26 milionů dolarů (553 milionů korun) coby nejdražší hráč v historii MLS.

Za Koreu dosud odehrál rekordních 140 zápasů a vstřelil v nich 55 branek. Zúčastnil se tří světových šampionátů.

 
Fotbal

