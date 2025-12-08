Tvrdila, že s hvězdným fotbalistou čeká dítě. Teď jde za vydírání do vězení

Spolu se svým komplicem od kapitána korejské reprezentace získala 300 milionů wonů (asi 4,8 milionu korun).
Poté od něj požadovali dalších 70 milionů wonů. Zadrženi byli v květnu. Spolupachatel dostal dva roky vězení.
Son Hung-min letos po deseti letech skončil v londýnském Tottenhamu a přestoupil do Los Angeles FC za 26 milionů dolarů (553 milionů korun) coby nejdražší hráč v historii MLS.
Za Koreu dosud odehrál rekordních 140 zápasů a vstřelil v nich 55 branek. Zúčastnil se tří světových šampionátů.