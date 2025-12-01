Fotbal

Trpišovský a reprezentace? Tohle je věcí také majitele klubu, prohlásil Tvrdík

ČTK Sport ČTK, Sport
Aktualizováno před 1 hodinou
Předseda představenstva fotbalové Slavie a člen výkonného výboru FAČR Jaroslav Tvrdík považuje za neakceptovatelné chování reprezentantů po kvalifikačním utkání s Gibraltarem v Olomouci. Z jejich postojů i několik dnů po zápase soudí, že někteří hráči jsou odtržení od reality.
Jindřich Trpišovský
Jindřich Trpišovský | Foto: Milan Kammermayer

Národní tým potvrdil výhrou 6:0 nad Gibraltarem postup do play off o postup na mistrovství světa.

Hráči však údajně necítili jednotu při fandění, a tak se mužstvo rozhodlo po utkání před nejhlasitějšími diváky vynechat tradiční děkovačku.

"Co se stalo v Olomouci, se nedá pochopit. Děláme fotbal pro fanoušky, pro sponzory, a jestli to někdo nechápe, nemá reprezentovat. Pro mě je těžké, že si to hráči neuvědomují. Je to pro mě nepochopitelné," zdůraznil Tvrdík na dnešní akci v Edenu, během níž záložník Lukáš Provod představil svou módní kolekci s charitativním účelem.

Tvrdíkovi vadí, že některým reprezentantům doteď nic nedošlo.

"Mám pocit, že když to nechápali jeden večer v herním vytížení, tak hledáte nějaké polehčující okolnosti. Ale když sleduji rozhovory s řadou hráčů a ještě s odstupem času tomu stále nerozumějí, tak mi přijde, že jsou odtržení od reality," řekl šéf Slavie.

Vedení asociace rozhodlo, že prémie, které měly být reprezentantům za zápas vyplaceny, půjdou na pomoc potřebným. Záložník Tomáš Souček pak nepovede v dalším zápase národní tým jako kapitán.

"Neumím si představit nepokoru v rozsahu, jaká se v Olomouci stala. Za mě byl trest na spodní hranici mé představivosti a toho, jak bychom vše řešili ve Slavii," poukázal Tvrdík.

Spolu se Součkem vedl na Andrově stadionu debatu s "kotlem" fanoušků i Vladimír Coufal, tedy dva bývalí hráči Slavie.

"Tomáš ode mě měl bezprostřední reakci, komunikovali jsme spolu i druhý den od rána. Mám ho hrozně rád, křtil tady ve fanshopu svou knihu. Myslím, že se nechal strhnout. Dopustil se něčeho, co není součástí jeho povahy. Bylo to nešťastné, což ode mě také slyšel," uvedl šéf českého mistra.

Někteří současní slávisté, kteří v Olomouci chyběli, by podle něj podobné události nedopustili.

"Mluvil jsem o tom s Lukášem Provodem a Tomášem Holešem a říkal jim, že mají štěstí, že u další ostudy reprezentace nebyli. Oba mi odpověděli: Kdybychom tam byli my, tak se to nestane. Tohle od reprezentantů České republiky čekám," vyzdvihl Tvrdík.

Související

Třaskavý rozhovor Coufala v Anglii. Syn s ním nemluvil, kouč West Hamu je za padoucha

Premier League - West Ham United v Nottingham Forest (Vladimír Coufal)

K událostem po duelu v Olomouci se hodlá vrátit na úterním zasedání výkonného výboru FAČR v Kroměříži. Tvrdík naznačil, že březnové semifinále baráže s Irskem se odehraje v pražském Edenu.

Také v případě postupu by reprezentace měla ve finále proti vítězi utkání Dánsko - Severní Makedonie výhodu domácího prostředí.

Po odvolání Ivana Haška vede národní tým dočasný trenér Jaroslav Köstl. Řada expertů vidí jako ideální variantu pro baráž současného kouče Slavie Jindřicha Trpišovského.

"Kdo bude reprezentaci trénovat? Já jsem předseda představenstva, tohle je věcí také majitele klubu. Primárně by asi musela existovat širší dohoda mezi fotbalovou asociací a Slavií. Tohle náleží jinému týmu ve výkonném výboru než mně. Nechci předbíhat, jak to bude. Přiznám se, že ani sám nevím, s čím gesční skupina přijde. Ale cítím, že odpovědi už musíme veřejnosti poskytnout," řekl Tvrdík.

Související

Proč je z Coufala Zoufal a z Nedvěda trapná figurka? Odpověď dali Rulík s Pastrňákem

Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal (vlevo) vyčítají fanouškům po utkání v Olomouci, že "necítili jednotu"
 
Mohlo by vás zajímat

Čeho se rozhodčí na Spartě bál? A kde byl VAR? Tak se nikam neposuneme, říká Šenkeřík

Čeho se rozhodčí na Spartě bál? A kde byl VAR? Tak se nikam neposuneme, říká Šenkeřík

"Fotbal mě má na blacklistu." Ze řvouna je mentální kouč, Češi prý v hlavě ztrácí

"Fotbal mě má na blacklistu." Ze řvouna je mentální kouč, Češi prý v hlavě ztrácí

Priske nechápal, co se děje. Šokovaný trenér volil po ostudě Sparty silná slova

Priske nechápal, co se děje. Šokovaný trenér volil po ostudě Sparty silná slova

Pardubice nečekaně vyloupily Letnou. Sparta doma dostala čtyři góly

Pardubice nečekaně vyloupily Letnou. Sparta doma dostala čtyři góly
Fotbal sport Česká fotbalová reprezentace Obsah SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík Tomáš Souček Vladimír Coufal

Právě se děje

před 4 minutami
Kapela Judas Priest se příští rok vrátí do Česka. V srpnu vystoupí v Ostravě
Hudba

Kapela Judas Priest se příští rok vrátí do Česka. V srpnu vystoupí v Ostravě

Jejich chystané evropské turné bude mít 14 zastávek. Kromě Ostravy vystoupí například ve Francii, Španělsku či na Slovensku.
před 22 minutami
Politická šikana: Kuba může ODS vymazat z mapy, má to ale háček, hodnotí komentátoři
20:58
Domácí

Politická šikana: Kuba může ODS vymazat z mapy, má to ale háček, hodnotí komentátoři

Odchod hejtmana Kuby z ODS po více než dvou dekádách stranu zasáhl v citlivém okamžiku. Poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.
před 45 minutami
Aktuálně Pro Byznys

Debata: Ústavy jsou jen špička ledovce. Péče o seniory bude stále vzácnější službou

Debata: Ústavy jsou jen špička ledovce. Péče o seniory bude stále vzácnější službou
59:20
před 1 hodinou
Čeho se rozhodčí na Spartě bál? A kde byl VAR? Tak se nikam neposuneme, říká Šenkeřík
Česká liga

Čeho se rozhodčí na Spartě bál? A kde byl VAR? Tak se nikam neposuneme, říká Šenkeřík

Dvojnásobný mistr fotbalové ligy hodnotí v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz senzaci na Letné, hru Slavie s Ch+Ch v sestavě či prokletí Bohemians.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trpišovský a reprezentace? Tohle je věcí také majitele klubu, prohlásil Tvrdík
Fotbal

Trpišovský a reprezentace? Tohle je věcí také majitele klubu, prohlásil Tvrdík

Jaroslav Tvrdík považuje za neakceptovatelné chování reprezentantů po kvalifikačním utkání s Gibraltarem v Olomouci.
před 1 hodinou
Utratit obří hotovost je problém, říká advokát Sokol. Naznačil, co by radil klientovi
Domácí

Utratit obří hotovost je problém, říká advokát Sokol. Naznačil, co by radil klientovi

"Vysvětlení, jak se tam peníze dostaly, bývá ze strany orgánů činných v trestním řízení vnímáno kriticky," říká právník ke kauze Správy železnic.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ruská armáda ráno zaútočila na Dnipro, po úderu zůstali čtyři mrtví a 22 zraněných
Zahraničí

ŽIVĚ
Ruská armáda ráno zaútočila na Dnipro, po úderu zůstali čtyři mrtví a 22 zraněných

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy