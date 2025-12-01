Trpišovský a reprezentace? Tohle je věcí také majitele klubu, prohlásil Tvrdík

Národní tým potvrdil výhrou 6:0 nad Gibraltarem postup do play off o postup na mistrovství světa.
Hráči však údajně necítili jednotu při fandění, a tak se mužstvo rozhodlo po utkání před nejhlasitějšími diváky vynechat tradiční děkovačku.
"Co se stalo v Olomouci, se nedá pochopit. Děláme fotbal pro fanoušky, pro sponzory, a jestli to někdo nechápe, nemá reprezentovat. Pro mě je těžké, že si to hráči neuvědomují. Je to pro mě nepochopitelné," zdůraznil Tvrdík na dnešní akci v Edenu, během níž záložník Lukáš Provod představil svou módní kolekci s charitativním účelem.
Tvrdíkovi vadí, že některým reprezentantům doteď nic nedošlo.
"Mám pocit, že když to nechápali jeden večer v herním vytížení, tak hledáte nějaké polehčující okolnosti. Ale když sleduji rozhovory s řadou hráčů a ještě s odstupem času tomu stále nerozumějí, tak mi přijde, že jsou odtržení od reality," řekl šéf Slavie.
Vedení asociace rozhodlo, že prémie, které měly být reprezentantům za zápas vyplaceny, půjdou na pomoc potřebným. Záložník Tomáš Souček pak nepovede v dalším zápase národní tým jako kapitán.
"Neumím si představit nepokoru v rozsahu, jaká se v Olomouci stala. Za mě byl trest na spodní hranici mé představivosti a toho, jak bychom vše řešili ve Slavii," poukázal Tvrdík.
Spolu se Součkem vedl na Andrově stadionu debatu s "kotlem" fanoušků i Vladimír Coufal, tedy dva bývalí hráči Slavie.
"Tomáš ode mě měl bezprostřední reakci, komunikovali jsme spolu i druhý den od rána. Mám ho hrozně rád, křtil tady ve fanshopu svou knihu. Myslím, že se nechal strhnout. Dopustil se něčeho, co není součástí jeho povahy. Bylo to nešťastné, což ode mě také slyšel," uvedl šéf českého mistra.
Někteří současní slávisté, kteří v Olomouci chyběli, by podle něj podobné události nedopustili.
"Mluvil jsem o tom s Lukášem Provodem a Tomášem Holešem a říkal jim, že mají štěstí, že u další ostudy reprezentace nebyli. Oba mi odpověděli: Kdybychom tam byli my, tak se to nestane. Tohle od reprezentantů České republiky čekám," vyzdvihl Tvrdík.
K událostem po duelu v Olomouci se hodlá vrátit na úterním zasedání výkonného výboru FAČR v Kroměříži. Tvrdík naznačil, že březnové semifinále baráže s Irskem se odehraje v pražském Edenu.
Také v případě postupu by reprezentace měla ve finále proti vítězi utkání Dánsko - Severní Makedonie výhodu domácího prostředí.
Po odvolání Ivana Haška vede národní tým dočasný trenér Jaroslav Köstl. Řada expertů vidí jako ideální variantu pro baráž současného kouče Slavie Jindřicha Trpišovského.
"Kdo bude reprezentaci trénovat? Já jsem předseda představenstva, tohle je věcí také majitele klubu. Primárně by asi musela existovat širší dohoda mezi fotbalovou asociací a Slavií. Tohle náleží jinému týmu ve výkonném výboru než mně. Nechci předbíhat, jak to bude. Přiznám se, že ani sám nevím, s čím gesční skupina přijde. Ale cítím, že odpovědi už musíme veřejnosti poskytnout," řekl Tvrdík.