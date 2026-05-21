21. 5. Monika
Tvrdík s Tykačem hrají absurdní divadlo. Tak Slavia do civilizované Evropy neprorazí

Pavel Hartman

Má dar dobře mluvit a umí jej náležitě využívat. Hlavně pro svoji image. Jaroslav Tvrdík, výkonný šéf Slavie, potřebuje teď tuhle přednost předvést v maximální míře. V Edenu, a nejen v něm, totiž hraje o svoji budoucnost. I když ho majitel Pavel Tykač veřejně podpořil.

Praha, 17.05.2025 Fotbalistky Slavie získaly počtvrté v řadě mistrovský double. Minulý týden vyhrály finále domácího poháru (2:1) a nyní si zajistily i titul. V derby v pražském Edenu porazily Spartu jasně 5:0. Výhru řídila Kateřina Svitková, která tři
Pavel Tykač, Jaroslav TvrdíkFoto: Profimedia
Jaroslav Tvrdík
Jaroslav Tvrdík a Jindřich Trpišovský
Slavia slaví mistrovský titul po derby se Spartou v červenci 2020.
Komentář - Po zběsilém řádění fanoušků, které předčasně ukončilo derby se Spartou, vyťukal na síť X: „Nelpím na své funkci.“

Záhy Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, přidal příběh, jak před dvěma měsíci nabízel klubovému majiteli Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady, odkud by pomohl vychovat svého nástupce.

„Majitel tuto možnost razantně odmítl s přáním, abych v klubu v čele představenstva působil co nejdéle. V pondělí ráno jsem v rámci naší diskuse po sobotním utkání (se Spartou) majiteli jasně řekl, že tato možnost je stále kdykoliv otevřená, kdyby si to přál,“ napsal Tvrdík v příspěvku.

Takže – místo abdikace, která by měla logicky při vědomí odpovědnosti za bezprecedentní události následovat, potvrzení neotřesitelné pozice?

Čekalo se na vyjádření Tvrdíkova nadřízeného. Tykač prolomil bariéru mlčení v pořadu internetového portálu iDnes Rozstřel. V něm svoji prodlouženou ruku ve Slavii podpořil.

„Musíme si položit otázku, co je jeho úkol. Podle mě je to sportovní úspěch a reprezentace klubu. Pokud mě paměť neplete, vede Slavii necelých 11 let. Za tu dobu získal šest titulů a pět druhých míst,“ řekl Tykač.

A připojil morální apel: „Přestaňme hodnotit lidi podle dojmů a držme se výsledků. A v kategorii výsledků jsou jeho úspěchy mimořádné. Na druhou stranu nezvládl pořadatelskou službu, on to ví a víme to všichni. Ale mluvit kvůli tomu o odvolání mi připadá absurdní.“

Podíváme-li se na jeho prohlášení optikou vyspělých zemí, je spíš absurdní Tvrdíkovo setrvání ve funkci a Tykačova obhajoba.

Den po hrůze v Edenu se uskutečnilo ve Španělsku EL Clásico. Barcelona si v duelu s Realem Madrid, což je jedno z nejtřaskavějších a nejemotivnějších derby na světě, zajistila výhrou titul v La Lize. Na rozdíl od české mistrovské bitvy se tak událo ve fantastické kulise.

Po závěrečném hvizdu nikdo z diváků nevnikl na trávník, hráči i realizační tým Bílého baletu podáním ruky poblahopřáli rivalům ke korunovaci, světlice vzduchem nesvištěly. Přitom na tribunách nebylo pouhých 20 tisíc lidí jako na Slavii, ale trojnásobek.

Čerstvá zkušenost z Anglie: v play off o postup do Premier League se provalilo, že Southampton nedovoleně špehoval a skrytě natáčel tréninky soupeřů. Odpovědní jednali okamžitě.

Southampton byl kvůli podvodu okamžitě vyřazen z finálového boje o lístek do anglické nejvyšší soutěže, ve kterém leží v banku 200 milionů liber, a do příštího ročníku Championship vkročí se čtyřbodovým mankem.

Právě do tohoto světa by se rád zařadil Tykač. Slavii si pořídil nejen z příkazu červenobílého srdce, ale také proto, aby získal větší věhlas v západoevropském světě a vyžehlil si renomé pošramocené trestním stíháním v divokých devadesátkách v kauze vytunelovaných CS Fondů.

Tenhle plán dostal hrůzostrašným incidentem v derby se Spartou těžkou ránu. Obrázky z davového šílenství ve slávistické aréně totiž obletěly celou zeměkouli.

Klubový vlastník by tedy měl hnát k zodpovědnosti ty, kteří nedbalostí a přehlížením nedodržování pravidel vydláždili cestu ke kolosálnímu průšvihu. Mimo jiné to vedlo i k hernímu a výsledkovému fiasku Trpišovského celku v tomto ročníku Ligy mistrů. Tykač si tohle zatím dostatečně neuvědomuje.

Tvrdík toho umí náležitě využít ve svůj prospěch. Jeho kariéra je plná názorových otoček o 180 stupňů, aby si udržel vliv a dobrou image.

Za socialismu vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Během studia získal průkaz člena Komunistické strany Československa. Po sametové revoluci se ihned dokázal přizpůsobit budování kapitalismu v Česku.

Stal se aktivní šedou eminencí sociální demokracie. Za vlády Miloše Zemana se vypracoval až do role ministra obrany. Již tenkrát mistrně zacházel se sebeprezentací a s médii. Podle veřejných průzkumů patřil k nejoblíbenějším politikům v zemi.

Následně se ocitl v čele českých státních aerolinek. Jeho letecká mise začala megalomanskou expanzí a skončila brutálním krachem.

„Je to člověk, který uměl vždy velkoryse peníze utrácet, ale ne už vydělávat. Aerolinky ale nejsou armáda, která když dojdou peníze, natáhne ruku do státní pokladny,“ zhodnotil to Miroslav Kůla, bývalý ředitel českých aerolinek, v rozhovoru pro MF Dnes v roce 2009.

Kdo si myslel, že Tvrdík už si po tomhle nezdaru ve vysoké politice, respektive v byznysu neškrtne, byl naivní. Nedocenil, že v tuzemsku se rychle zapomíná na to, co bylo, a že Tvrdík bravurně předpovídá, kam zrovna fouká vítr.

A tak obrátil pozornost na Čínu. Byl styčným důstojníkem česko-čínské spolupráce. Prokličkoval se až do významné funkce místopředsedy CEFC, obří čínské firmy. Její vůdce Jie Ťien-ming, tehdy poradce prezidenta Zemana, čelil poté v Číně podezření z hospodářské kriminality. V roce 2018 beze stopy zmizel. Od té doby se po něm slehla zem.

Tvrdíka tahle tsunami nesmetla. Mohl se tak postarat o příchod čínských majitelů do fotbalové Slavie. První etapa resuscitace pacienta, jenž za vlastnictví exministra dopravy Aleše Řebíčka poskakoval po hraně bankrotu, se podařila.

Tvrdík přetáhl z Liberce do Edenu progresivní fotbalové odborníky – sportovního ředitele Jana Nezmara a trenéra Jindřicha Trpišovského. Oba mu záhy splatili důvěru mistrovskými tituly a vstupenkou do Ligy mistrů.

Jenže současně Tvrdík makal v zákulisí. Nebál se spojit s Romanem Berbrem, nejkontroverznějším bafuňářem v dějinách českého fotbalu. Proč se v policejních odposleších mluví o milionu, který měl první údajně slíbit druhému a k čemu měla tato finanční pobídka sloužit, je dodnes zahalené v mlze.

Nezmar, který byl prostředníkem téhle konverzace, opustil dobrovolně Eden s tím, že jel na oranžovou. Z klubového představenstva odstoupil ještě dříve.

Tvrdík setrval. A našel náhradu za Číňany. Tykač ho ponechal v každodenním režimu řídit klub.

Po roce a půl spolu zažili bouřlivé oslavy mistrovského titulu. Nejprve na stadionu v Olomouci, pak při bujarém přesunu vlakem a nakonec při křepčení v Praze. Nyní si to zopakovali, ovšem ve společnosti prázdných sedaček v uzavřeném Edenu a s nůší ostudy na zádech.

Přesto Tykač drží nad předsedou představenstva ochrannou ruku. Dokonce nadhodil, že může přesvědčovat Tvrdíka, aby exemplárně vyřazené hráče, se kterými měli oba zatočit dříve, než se ucho utrhlo, vzal zpátky do slávistického áčka.

Takže – majitel bude přemlouvat podřízeného manažera, aby vzal na milost hříšníky, kteří poškodili majitelův klub a svým chováním znemožňují naplnění jeho snu o povýšení Slavie do společnosti nejvybranější evropské honorace.

To je vážně absurdní.

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě otevírá výstavu o životech žen, které ovlivnily osobní i tvůrčí svět slavného skladatele. Prostřednictvím dopisů, fotografií, osobních předmětů a dalších archiválií přiblíží zejména životy skladatelovy manželky a jejích sester, které se každé léto s Dvořákem setkávaly v jeho druhém domově v obci Vysoká.

