Tvrdík nabídl odchod z vedení Slavie, Tykač ho ve funkci podržel

Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady.
Poprvé tak učinil už před dvěma měsíci a naposledy po skandálních událostech v ligovém derby se Spartou.
V příspěvku na sociální síti X Tvrdík zdůraznil, že nejde o rezignaci, ale na svém místě v klubu nelpí. Tykač jeho nabídku zamítl.
Tvrdík reagoval na článek v Hospodářských novinách, v němž se píše, že nabídl rezignaci po sobotním derby se Spartou. Na jeho konci domácí fanoušci v Edenu vběhli na hřiště, napadli hráče soupeře a házeli světlice do diváckého sektoru pro hosty.
Disciplinární komise v úterý potrestala Slavii kontumací duelu, pokutou deset milionů korun a zavřením stadionu na čtyři soutěžní zápasy.
"Před dvěma měsíci jsem nabídl majiteli klubu možnost svého řízeného přechodu do dozorčí rady, kde bych Pavlovi Tykačovi pomohl vychovat nového šéfa klubu. Moji kolegové v představenstvu o této situaci byli informováni. Majitel tuto možnost razantně odmítl s přáním, abych v klubu v čele představenstva působil co nejdéle. V pondělí ráno jsem v rámci naší diskuse po sobotním utkání majiteli jasně řekl, že tato možnost je stále kdykoliv otevřená, kdyby si to přál," napsal Tvrdík.
Slavia v souvislosti s výtržnostmi fanoušků do odvolání uzavřela severní tribunu, kde sídlí "kotel".
Kvůli opakujícím se excesům byli z A-týmu vyřazeni reprezentanti Tomáš Chorý a David Douděra, kteří dostali v derby červenou kartu.
Navzdory napjaté situaci si vršovický celek středeční výhrou 5:1 nad Jabloncem zajistil obhajobu ligového titulu. Duel se v Edenu odehrál před prázdnými tribunami.
"To není rezignace, to není útěk od rozdělané práce. Obzvlášť v této extrémně těžké chvíli. Klubu sloužím. A budu to dělat tak dlouho, dokud si to majitel bude přát, klub to bude potřebovat a zdraví mi to dovolí," uvedl Tvrdík.
"Svoji práci dělám z lásky ke klubu a k fanouškům. Nelpím na svém místě v klubu. Dělám to již téměř 11 let a je to často složitá, náročná a vyčerpávající práce. K tomu se stále léčím s vážným onemocněním, jehož je mimořádný stres logickým spouštěčem," doplnil bývalý ministr obrany, jemuž lékaři před čtyřmi lety diagnostikovali onkologické onemocnění.
