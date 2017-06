Tvrdík: Kluby budou volit mezi Fouskem a Malíkem. Slavia ani Sparta už Berbra ve fotbale nechtějí

před 1 hodinou

Zástupci všech ligových i druholigových klubů se sešli na schůzi před Valnou hromadou Fotbalové asociace ČR. Předseda představenstva fotbalové Slavie a také zástupce čínské společnosti CEFC Jaroslav Tvrdík se po jednání téměř půl hodiny bavil s novináři o nadcházející volbě nového předsedy i požadavkům profesionálních klubů na nového předsedu. Tvrdík zároveň potvrdil, že pokud zůstane Roman Berbr ve výkonném výboru FAČR, tak CEFC už nebude sponzorovat fotbalovou asociaci.

Co jste projednávali na schůzi zástupců profesionálních klubů těsně před valnou hromadou?

Dnes se kluby jednohlasně shodly na společném prohlášení, což já považuji za vůbec nejdůležitější. Tentokrát nejen formou ředitele ligy, ale vlastně hlasy šéfů klubů první i druhé ligy, což si myslím, že je silné rozhodnutí.



A o co přesně šlo?

Minule jsme se rozcházeli s tím, že se Ligová fotbalová asociace obrátí na výkonnostní fotbal a nabídne mu svou pomoc pro krizovou situaci, do které se dostal. Nabízeli jsme pomoc finanční v podobě půjčky, nabízeli jsme pomoc manažerskou. Měli jsme komplexnější řešení pro těžké časy, o kterých jsme přesvědčen, že ve fotbale nastaly nebo nastanou.

Výkonnostní fotbal o spolupráci s profesionálním fotbalem nestojí. A naopak zazněly z jejich strany argumenty, že se profesionální fotbal osamostatnil. Takže nemá žádné právo zasahovat do složení výkonného výboru fotbalové asociace. S výjimkou svých dvou nominovaných zástupců.

Co budete požadovat po novém předsedovi FAČR?

Kluby se domluvily na minimalistickém požadavku na fotbalovou asociaci, aby asociace zajistila základní principy fungování komisí, které se profesionálního fotbalu úzce dotýkají. To znamená komise rozhodčích. Jde o náš legitimní a oprávněný požadavek.

Koho budou profesionální kluby podporovat při volbě předsedy?

Dnes jsme řadou indikativních hlasování ověřovali postoj, kterého se chceme držet. Myslím, že je z toho zřejmé, že mezi profesionálními kluby budou mít podporu pouze dva kandidáti. A to Petr Fousek a Martin Malík. O třetím kandidátovi podle dnešního jednání nikdo z profesionálních klubů neuvažuje.

Budete po těchto kandidátech na oplátku něco požadovat?

Kluby se na jednání shodly, že budou chtít po obou zmíněných kandidátech ujištění o tom, že bude-li docházet k zásahům do komisí, které se týkají profesionálního fotbalu, proti jejich vůli jako zvoleného předsedy, tak že potom sami rezignují. Přenášíme velmi velkou míru důvěry na kandidáty Petra Fouska a Martina Malíka, kteří by měli osobně převzít garanci vůči profesionálnímu fotbalu. V případě, že takového prohlášení od nich nedočkáme, tak pravděpodobně kluby LFA takové kandidáty v hlasování nepodpoří. Je to rozhodnutí, na kterém se většinově kluby shodly.

Můžete prozradit koho bude volit Slavia?

S dnešním jednáním jsem mimořádně spokojen za Slavii Praha, co se týče CEFC, tak se netajíme tím, že patříme ke klubům, které by prosazovaly radikálnější řešení situace, ale respektujeme většinu. Jsme v demokracii a to musí platit i uvnitř LFA. Přesto transparentně řeknu, jak bude volit Slavie. Nebudeme hlasovat pro místopředsedu Berbra, nebudeme hlasovat pro kandidáta Martina Malíka, protože považujeme za velmi zvláštní a možná až neetické, aby podřízený místopředsedy Berbra ze společnosti STES dnes kandiduje na Berbrova nadřízeného. Přestože Martina Malíka považujeme za kvalitního a profesionálního manažera, tak jeho kandidaturu považujeme za velmi neobvyklou a nemůžeme ho podpořit. To znamená, že zítra podpoříme na valné hromadě Petra Fouska. Samozřejmě budeme respektovat výsledek volby.

Platí, že firma CEFC přestane za jistých okolností sponzorovat FAČR?

V případě, že bude zvoleno vedení reprezentováno Martinem Malíkem a pokud bude ve výkonném výboru Roman Berbr, tak CEFC v pondělí vypoví sponzorské smlouvy. V zásadě nemáme zájem být jakýmkoli partnerem takto nově vzniklé Fotbalové asociace ČR. Jako klub budeme samozřejmě respektovat rozhodnutí hlasování, ale jako sponzor a partner máme právo odstoupit. Delegáti toto naše právo musí respektovat.

Projednávali jste také, jak dostat z vedení českého fotbalu Romana Berbra?

Jsem nově předsedou představenstva Slavie Praha a neměl jsem možnost sledovat tu historii vzniku Ligové fotbalové asociace. Mí kolegové mě informovali o tom, že si tvrdě vybojovali nezávislost. Součásti té nezávislosti je také následek, že profesionální fotbal má ve výkonném výboru pouze dva kandidáty. To znamená, že vliv profesionálního fotbalu na FAČR je velmi malý. Tady se musíme bavit o tom, co budou dělat kluby nižších soutěží. Do jaké míry budou spokojeny s reprezentací, kterou si zítra zvolí a jak bude fungovat. Pan Berbr mým kandidátem není, ale z pohledu rozhodovací struktury a procesů v českém fotbale má bohužel pravděpodobně v české komoře výkonnostního fotbalu zřejmě absolutně nezpochybnitelnou roli. Byť se mi to zdá úplně nepochopitelné, tak tomu bohužel tak je.

Existuje vůbec možnost, jak Romana Berbra od českého fotbalu odstřihnout?

Na to se mi velmi těžko odpovídá. Úlohou klubu, který řídím, je dobře hrát fotbal a reprezentovat Slavii, vychovávat mládež a tím i reprezentovat Českou republiku. To dělat můžeme bez ohledu na to, kdo je v čele FAČR. Pro mě je složité si představit, že člověk, který v době, kdy byl rozhodčí nebo funkcionář, byl vyšetřován za to, že ovlivňoval zápasy. Máme s ním takovou historickou zkušenost. Je pro mě nepochopitelné, že ho výkonnostní fotbal takto drtivou většinou volí do svého čela. Takže na to, jestli se dá Berbrův vliv změnit, se musíte zeptat delegátů výkonnostního fotbalu. Slavie k tomu může říct silný názor, ale úlohou klubu nemůže být změnit celý český fotbal. My jsme ze své pozice udělali maximum.

Jaký očekáváte výsledek zítřejších voleb?

Vnímal jsem, že moravská komora byla vždy samostatnější a myslím, že ten názor v ní byl vždy progresivnější. Myslím si, že tam může dojít k nějakému rozumnějšímu pohledu na tu situaci, ve které se český fotbal nachází. Na druhou stranu ten systém volby, kdy volí obě komory nezávisle a potom ve třetím kole stačí 35 % hlasů v obou komorách, tak to velmi nahrává kandidátovi pana Berbra panu Malíkovi. Chtěl bych věřit, že bude zvolen pan Fousek, kterého považuji za čestného a slušného člověka, fotbalového experta a diplomata. Takový kandidát by mohl přinést změny, ale mám obavy, že se tak nestane. Nechci být pesimista, ale ty síly jsou předem nějak nastaveny. Bojím se, že změny k lepšímu zítra nenastanou.

Bylo by podle vás lepší, kdyby došlo k patové situaci?

O této variantě jsme hovořili. Diskutovali jsme, že by moravská komora mohla zablokovat program a prodloužila by mandát současnému výkonnému výboru do prosince. Ten čas by byl využit k zjištění k rozsahu problému, který ve FAČR vznikl a vznikne. Zpracovala by se právní a finanční analýza. Kandidáti by dostali možnost se opravdu představit a nemluvili by jen o tom, koho chtějí a nechtějí. Představili by i vizi pro celý český fotbal.

Co ještě Slavia dnes na schůzi navrhovala?

Považujeme za velkou chybu, že vedení Fotbalové asociace ČR není placeno. To už samo o sobě zakládá potencionální korupční problém. V případě, že by byl zvolen pan Malík, tak není absolutně jasné, z čeho bude žít. Předseda FAČR nemá za svou práci plat, takže musí brát jiné benefity a je otázkou odkud a jaké budou. Jsme přesvědčeni, že v čele FAČR by měli být placení profesionálové. O tomto návrhu se dnes hlasovalo. Slavia dnes kolegům říkala, že by podpořila návrh moravské komory, že by bylo dobré valnou hromadu odložit a vytvořit pracovní skupiny, které by lépe připravily volbu nového čtyřletého vedení, ale zůstali jsme v menšině a v demokracii platí, že menšina musí v určitých situacích respektovat většinu.

Co říkáte na vyjádření některých dalších sponzorů k aktuální situaci ve vedení českého fotbalu?

Každý si musí vybrat sám. Zaregistroval jsem vyjádření pana generálního ředitele Ondrášovky, že vlastně pan Liba je pracovitý člověk. To znamená, že mu zřetelně nevadí, že byl pan Liba nahrán v kauze Ivana Horníka jako rozhodčí, který zjevně nekonal férově a v souladu s fotbalovou etikou. Nebo, že je pro ně pan Berbr standardní partner. Takže jim ta situaci vlastně nevadí. Pokud to sponzorovi typu Ondrášovky nevadí, tak fotbal bude sponzorovat nadále a pokud takových sponzorů bude více, tak bude mít pravděpodobně fotbal i s nově navoleným vedením peněz dost.

Daniel Křetínský těsně před vámi říkal, že Romana Berbra vyzval, aby ukončil své působení ve fotbale, ale na druhou stranu nijak zvlášť na něj neapeloval. Nezazlíváte zpětně Křetínskému, že na Berbra více nezatlačil?

Nevím, jak výzvu pana Křetínského pochopil pan Berbr, ale vím, jak to bylo v Česku interpretováno. Možná to byl zlom i ve vývoji valné hromady. Bylo to interpretováno, že pan Berbr s panem Křetínským a Spartou jednají ve shodě a mohlo to ovlivnit řadu klubů a organizací v tom, jak budou na valné hromadě konat. Na druhou stranu mi pan Křetínský už předtím řekl, jak on vnímal tu situaci. Myslím, že konal zcela v souladu s mandátem, který mu majitelé dali a dnes také před kluby řekl, že Sparta nebude hlasovat pro místopředsedu Berbra a to je pro mě naprosto důvěryhodné prohlášení.

Zmínil jste, že Berbra nechce Sparta i Slavie. Bavili jste se s ostatními kluby i o tom, že ho nebude volit žádný klub?

Ne. Taková diskuze tam konkrétně neproběhla. Nechci říkat detailně, co bylo na majitelích. Profesionální bude žádat garanci po Martinu Malíkovi a Petru Fouskovi, tak je legitimní říct, že to nebudeme žádat po Liborovi Dubovi, protože se nenašel ani jeden profesionální klub, který by ho podporoval. Byly kluby, které jasně řekly, že nebudou volit Romana Berbra a k ním patřily Slavia, Sparta nebo Bohemians, ale nebylo to v rovině hlasování a ne všechny kluby vyjádřily na toto téma svůj názor.