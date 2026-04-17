Tvrdá premiéra ženy na bundesligové lavičce. Fanoušci ji posílají ke sporáku

Historicky první žena na lavičce bundesligového týmu čelila hned po svém jmenování ostrým útokům fanoušků. Union Berlín se jí veřejně zastal a situaci odsoudil.
Fotbal v Německu řeší nepříjemnou kauzu, která znovu otevírá téma postavení žen ve vrcholovém sportu.
Trenérka Marie-Louise Etaová, která se nedávno stala první ženou v roli hlavního kouče v historii Unionu Berlín, čelila ostrým útokům ze strany vlastních fanoušků. Klub na situaci zareagoval bez váhání.
Etaová se do čela týmu dostala po odvolání trenéra Steffena Baumgarta. V klubu už přitom měla silnou pozici a její jmenování bylo vnímáno jako odvážný krok.
Union se tehdy nacházel v komplikované situaci a potřeboval impulz. Místo podpory ale přišla tvrdá realita.
Na sociálních sítích i v diskusích se objevila vlna nenávisti, která v řadě případů překročila hranici slušnosti. Podle zahraničních médií se část reakcí nesla v otevřeně sexistickém tónu a hateři posílali koučku „zpátky ke sporáku“.
Fanoušci zpochybňovali nejen její trenérské schopnosti, ale i samotné právo ženy vést mužský tým. Kritika se tak často neodvíjela od výsledků na hřišti, ale od předsudků, které mají se sportem pramálo společného.
Klub na situaci zareagoval velmi rázně. Vedení Unionu dalo jasně najevo, že podobné chování nebude tolerovat.
„Respekt je pro nás základní hodnota a útoky na naši trenérku nepřijímáme,“ zaznělo v oficiálním stanovisku.
Zástupci klubu zároveň vyzvali fanoušky, aby tým v náročném období podporovali místo toho, aby ho rozdělovali.
Etaová se k celé situaci postavila klidně, ale sebevědomě. Už při svém jmenování naznačila, že si uvědomuje tlak i očekávání, která s její rolí přicházejí. „Potěšilo mě, že mi klub věří v tak důležité chvíli,“ uvedla. Zároveň zdůraznila, že jejím hlavním cílem je stabilizovat tým a soustředit se na výkony na hřišti.
Union Berlín se totiž nachází v komplikované sportovní situaci. Tým se pohybuje ve spodní části tabulky a bojuje o udržení v bundeslize. Nervozita fanoušků tak roste a frustrace se přelévá i mimo stadion.
Celá kauza ale přesahuje samotný klub. Ukazuje, že i v roce 2026 narážejí ženy ve vrcholovém sportu na bariéry, které nemají nic společného s výkonem. Přestože se jejich role postupně rozšiřuje, podobné reakce dokazují, že přijetí na nejvyšší úrovni stále není samozřejmostí.
Pro Union i jeho trenérku teď platí jediné. Uklidnit situaci a soustředit se na výsledky. Právě ty totiž jako jediné mohou umlčet kritiky a ukázat, že rozhodnutí svěřit tým do rukou ženy nebylo odvážným experimentem, ale logickým krokem.
Union z posledních 14 ligových zápasů vyhrál jen dvakrát a v tabulce mu patří jedenácté místo. Pět kol před koncem sezony má berlínský tým na sestupové příčky náskok sedmi bodů.
Premiéra na lavičce čeká Etaovou zítra proti Wolfsburgu, který bojuje o záchranu.
