Turek se zastal Haška. Sestup? Důležitější je stavět nový tým

Majitel Dukly Matěj Turek vysvětluje, proč stojí za sportovním ředitelem Martinem Haškem. Přiznal ale, že příchody Pekharta a Hanouska byly částečně chybou.
Majitel pražské Dukly Matěj Turek otevřeně popsal zákulisí přestavby klubu i důvody, proč dál pevně stojí za sportovním ředitelem Martinem Haškem.
V rozhovoru pro podcast Kudy běží zajíc odmítl kritiku, která se na vedení klubu snesla během složité sezony, a vysvětlil, že současné výsledky nejsou pro Duklu hlavním měřítkem úspěchu.
Když přišla řeč na Haškovo jmenování do funkce sportovního ředitele, Turek se nad samotnou otázkou pozastavil. Podle něj se kolem bývalého reprezentanta rozpoutala zbytečná vlna kritiky, která často stojí spíš na dojmech než na faktech.
„Nerozumím otázce, řeknu upřímně. Hrozně mě překvapilo, co se kolem Martina spustilo.“
Majitel Dukly přitom narážel hlavně na reakce na sociálních sítích. Ty podle něj často vycházejí z velmi povrchních soudů, někdy dokonce z kuriózních omylů.
„Já se neptám, jestli ano, nebo ne. Ptám se, co si lidé myslí a co vědí o Martinovi. Je třeba alespoň 20 lidí, jejichž úroveň argumentace považuji za relevantní, a od jediného jsem neslyšel… Co bych vlastně měl slyšet?“
Podle Turka je paradoxní, že skutečně podstatná kritika téměř nepřichází. „Neslyšel jsem nic relevantního od nikoho, kdo byl například u stejných věcí jako já,“ dodal.
Ani nepříznivý vývoj sezony jeho názor nezměnil. Dukla se totiž dlouhou dobu pohybuje na poslední příčce tabulky, což podle mnohých automaticky znamená selhání sportovního vedení. Turek však takovou logiku odmítá.
„V čem by mě měla zviklat,“ položil si řečnickou otázku.
Podle něj totiž není úkolem sportovního ředitele zajistit záchranu v nejvyšší soutěži. „Ne,“ odpověděl jednoznačně na otázku, zda je to Haškova odpovědnost.
Vysvětlení je podle něj jednoduché. Dukla se rozhodla pro dlouhodobou přestavbu a už dopředu počítala s tím, že první roky mohou být velmi složité.
„Naše strategie byla: ‚Budeme stavět nový kádr, nebo nebudeme?‘ Ne jestli se zachraňujeme, nebo nezachraňujeme v lize. Udělali jsme správné rozhodnutí, že stavíme nový kádr. S tím souviselo, že bereme na vědomí, že dvě sezony poběžíme s koulí na noze.“
Cílem je podle Turka vytvořit tým, který bude dlouhodobě konkurenceschopný. Tomu měla odpovídat i volba trenéra. „K tomu, s celým obrázkem, si vezmeme trenéra, který je k tomu vhodný.“
Přestavba kádru však přináší i komplikace. Dukla totiž začala přivádět mladé a perspektivní hráče, o které rychle projevily zájem silnější kluby.
Nedávno tak odešel do Slavie Samuel Isife a podobný scénář se odehrál také u útočníka Kevina-Prince Milly, který sice zamířil do Edenu, ale jaro nakonec tráví znovu na hostování na Julisce.
Turek však odchody talentů nevnímá jako problém, spíš jako potvrzení správné práce.
„Klub, který má tuhle strategii, by mohl mít dvě různé cesty. Chci si vybudovat kádr snů a u toho zůstat, nebo chci, aby každý transferový rok kádr sílil a jeho vývoj nikdy nepřestal. I přes Millu a Isifeho je náš kádr výrazně silnější než dříve. A v této cestě pokračujeme.“
Z této filozofie ale Dukla během zimy částečně vybočila. Vedení klubu sáhlo po zkušených hráčích Tomáši Pekhartovi a Marku Hanouskovi, kteří měli týmu dodat potřebnou stabilitu.
Turek dnes přiznává, že právě tento krok nebyl úplně ideální.
„Byla to vlastně trošku chyba. Mnohem méně závažná, ale přesto chyba. Hrála v tom trošku roli panika. Nechci ukazovat prstem, ale říkal jsem, jaké čtyři faktory do našeho rozhodnutí vstupují. Není to jen jeden faktor.“
Zároveň ale zdůraznil, že oba veteráni mají pro tým velký význam mimo samotné zápasy. Podle něj pomáhají mladému mužstvu hlavně zkušenostmi a otevřeností.
„Hanousek i Tomáš jsou pro nás důležití. Jsou příkladem pro mladé.“
A mají prý ještě jednu specifickou roli. V kabině i v zázemí fungují jako hlas, který dokáže vedení říct nepříjemnou pravdu.
„Druhá věc je, že přesto, co jsme za rok v Dukle udělali, desítky milionů do zázemí a rozvoj kádru, Márá i Tomáš působí jako ‚ďáblovi advokáti‘.“
Právě jejich kritické připomínky podle Turka pomáhají klub posouvat dopředu.
„Potřebovali jsme, aby nám někdo řekl: ‚Děláte si legraci, když vaše fyzio příprava vypadá takhle? Děláte si legraci, když vaše vybavení vypadá takhle? Děláte si legraci, když vaše obědy vypadají takhle?‘“ dodal majitel Dukly.
