Turci v boji o světový šampionát vyřadili fotbalisty Rumunska

Fotbalisté Turecka v semifinále play off kvalifikace o postup na mistrovství světa zdolali doma 1:0 Rumunsko. Zbývajících sedm utkání včetně souboje Česko - Irsko má výkop ve 20:45..
Turecko zužitkovalo herní převahu v 53. minutě, kdy Güler dalekonosným pasem našel za obranou Kadioglua a ten zblízka zakončil. Krajní bek nebo záložník Brightonu vstřelil první gól ve svém 42. soutěžním startu v sezoně.
Osmdesátiletý rumunský kouč Lucescu se tak nestane nejstarším trenérem historie MS. Turci si o postup na turnaj v USA, Mexiku a Kanadě zahrají venku proti lepšímu z dvojice Slovensko - Kosovo.
Finálové duely, v nichž se rozhodne o posledních čtyřech evropských účastnících šampionátu, jsou na programu v úterý.
Semifinále play off evropské části kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale:
Skupina C:
Istanbul: Turecko - Rumunsko 1:0 (0:0)
Branka: 53. Kadioglu.
20:45 Slovensko - Kosovo (Bratislava).
Skupina A:
20:45 Itálie - Severní Irsko (Bergamo), Wales - Bosna a Hercegovina (Cardiff).
Skupina B:
20:45 Ukrajina - Švédsko (Valencie), Polsko - Albánie (Varšava).
Skupina D:
20:45 Česko - Irsko (Praha, Fortuna Arena), Dánsko - Severní Makedonie (Kodaň).
Přípravná fotbalová utkání:
Kigali: Tanzánie - Lichtenštejnsko 0:1 (0:0)
Branka: 55. Saglam.
Kišiněv: Moldavsko - Litva 0:2 (0:1)
Branky: 33. Lasickas, 71. Gineitis.
Tbilisi: Gruzie - Izrael 2:2 (1:0)
Branky: 36. a 54. Kvaracchelija - 61. Mizrahi, 64. Gandelman.
Nikósie: Kypr - Bělorusko 0:1 (0:1)
Branka: 25. Tichamirov.
21:00 Foxboro: Brazílie - Francie.
