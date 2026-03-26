Přeskočit na obsah
Benative
26. 3. Emanuel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Turci v boji o světový šampionát vyřadili fotbalisty Rumunska

ČTK

Fotbalisté Turecka v semifinále play off kvalifikace o postup na mistrovství světa zdolali doma 1:0 Rumunsko. Zbývajících sedm utkání včetně souboje Česko - Irsko má výkop ve 20:45..

Ferdi Kadioglu slaví gól TureckaFoto: REUTERS
Turecko zužitkovalo herní převahu v 53. minutě, kdy Güler dalekonosným pasem našel za obranou Kadioglua a ten zblízka zakončil. Krajní bek nebo záložník Brightonu vstřelil první gól ve svém 42. soutěžním startu v sezoně.

Osmdesátiletý rumunský kouč Lucescu se tak nestane nejstarším trenérem historie MS. Turci si o postup na turnaj v USA, Mexiku a Kanadě zahrají venku proti lepšímu z dvojice Slovensko - Kosovo.

Finálové duely, v nichž se rozhodne o posledních čtyřech evropských účastnících šampionátu, jsou na programu v úterý.

Semifinále play off evropské části kvalifikace o postup na mistrovství světa ve fotbale:

Skupina C:

Istanbul: Turecko - Rumunsko 1:0 (0:0)

Branka: 53. Kadioglu.

20:45 Slovensko - Kosovo (Bratislava).

Skupina A:

20:45 Itálie - Severní Irsko (Bergamo), Wales - Bosna a Hercegovina (Cardiff).

Skupina B:

20:45 Ukrajina - Švédsko (Valencie), Polsko - Albánie (Varšava).

Skupina D:

20:45 Česko - Irsko (Praha, Fortuna Arena), Dánsko - Severní Makedonie (Kodaň).

Přípravná fotbalová utkání:

Kigali: Tanzánie - Lichtenštejnsko 0:1 (0:0)

Branka: 55. Saglam.

Kišiněv: Moldavsko - Litva 0:2 (0:1)

Branky: 33. Lasickas, 71. Gineitis.

Tbilisi: Gruzie - Izrael 2:2 (1:0)

Branky: 36. a 54. Kvaracchelija - 61. Mizrahi, 64. Gandelman.

Nikósie: Kypr - Bělorusko 0:1 (0:1)

Branka: 25. Tichamirov.

21:00 Foxboro: Brazílie - Francie.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Umělá inteligence, ilustrační foto

Osmnáctiletý mladík v Británii ubil svou matku kladivem. O zbrani se radil s AI

Doživotí. S takovým verdiktem odešel od britského soudu mladý muž, který vloni v říjnu – krátce po svých osmnáctých narozeninách – několik hodin mučil svou matku a následně ji ubil kladivem. Autista s přidruženou poruchou pozornosti podle vyšetřovatelů trávil hodiny denně v toxickém online prostředí.

ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska

ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii

Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.

