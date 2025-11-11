Turci se diví. Po Mourinhovi zbyl v hotelu obří účet

Mourinho přišel do Fenerbahce s velkou pompou před minulou sezonou, ale jedenáctileté čekání na titul ukončit nedokázal.
Když letos na konci srpna neuspěl v konfrontaci s Benfikou Lisabon v kvalifikaci o Ligu mistrů, klub portugalského stratéga vyhodil.
Zůstaly po něm vzpomínky na několik kontroverzí, pro Mourinha typických, a jak teď informoval deník Yenicag Gazetesi, také účet z hotelu ve výši 36,5 milionu tureckých lir (v přepočtu přes 18 milionů korun).
Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů a šampion Portugalska, Anglie, Itálie i Španělska pobýval v Istanbulu v luxusním hotelu Four Seasons na břehu Bosporské úžiny.
Turečtí fanoušci se teď výši nákladů diví a přemýšlejí, kdo je zaplatí. Podle některých spekulací bylo ubytování součástí Mourinhovy smlouvy s klubem, na druhou stranu dostal dvaašedesátiletý rodák ze Setúbalu finanční kompenzaci za předčasné ukončení smlouvy v hodnotě zhruba 360 milionů korun.
Anglický deník The Sun také připomněl, že rovněž během angažmá u Manchesteru United (2016-2018) bydlel Portugalec v hotelu.
Jeho ubytování v pětihvězdičkovém hotelu Lowry přišlo tehdy dohromady v přepočtu asi na 14 milionů korun.
List také spočítal, že na odstupném získal Mourinho od roku 2007 (dvakrát od Chelsea, dále Real Madrid, Manchester a Tottenham) už přes 77 milionů liber, tedy více než 2,1 miliardy korun.
Mourinho aktuálně vede Benfiku Lisabon, se kterou podepsal smlouvu pouhé tři týdny poté, co vyřazení s ní stálo za jeho koncem ve Fenerbahce…