Fotbal

Turci se diví. Po Mourinhovi zbyl v hotelu obří účet

Rudolf Černík Rudolf Černík
před 13 minutami
Tohle angažmá nedopadlo dobře. A přestože slavný fotbalový trenér José Mourinho už pár týdnů Fenerbahce Istanbul nevede, rozpaky znovu nabobtnaly. Může za to mastný účet, který zůstal po portugalském kouči v hotelu.
José Mourinho ještě jako kouč Fenerbahce
José Mourinho ještě jako kouč Fenerbahce | Foto: Reuters

Mourinho přišel do Fenerbahce s velkou pompou před minulou sezonou, ale jedenáctileté čekání na titul ukončit nedokázal.

Když letos na konci srpna neuspěl v konfrontaci s Benfikou Lisabon v kvalifikaci o Ligu mistrů, klub portugalského stratéga vyhodil.

Zůstaly po něm vzpomínky na několik kontroverzí, pro Mourinha typických, a jak teď informoval deník Yenicag Gazetesi, také účet z hotelu ve výši 36,5 milionu tureckých lir (v přepočtu přes 18 milionů korun).

Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů a šampion Portugalska, Anglie, Itálie i Španělska pobýval v Istanbulu v luxusním hotelu Four Seasons na břehu Bosporské úžiny.

Související

"Skákali tam jako opice." Mourinho prý neustále uráží Turky a ponižuje tamní rozhodčí

Super Lig - Galatasaray v Fenerbahce

Turečtí fanoušci se teď výši nákladů diví a přemýšlejí, kdo je zaplatí. Podle některých spekulací bylo ubytování součástí Mourinhovy smlouvy s klubem, na druhou stranu dostal dvaašedesátiletý rodák ze Setúbalu finanční kompenzaci za předčasné ukončení smlouvy v hodnotě zhruba 360 milionů korun.

Anglický deník The Sun také připomněl, že rovněž během angažmá u Manchesteru United (2016-2018) bydlel Portugalec v hotelu.

Jeho ubytování v pětihvězdičkovém hotelu Lowry přišlo tehdy dohromady v přepočtu asi na 14 milionů korun.

List také spočítal, že na odstupném získal Mourinho od roku 2007 (dvakrát od Chelsea, dále Real Madrid, Manchester a Tottenham) už přes 77 milionů liber, tedy více než 2,1 miliardy korun.

Mourinho aktuálně vede Benfiku Lisabon, se kterou podepsal smlouvu pouhé tři týdny poté, co vyřazení s ní stálo za jeho koncem ve Fenerbahce…

Související

"Já vyhrával čistě a férově." Mourinho pohotově vrátil Guardiolovi zbytečný rýpanec

FILE PHOTO: Premier League - Manchester United vs Manchester City
 
Mohlo by vás zajímat

Nenápadný dříč s bombou v levačce. Tragická smrt legendy zůstává dodnes záhadou

Nenápadný dříč s bombou v levačce. Tragická smrt legendy zůstává dodnes záhadou

Burian a kolaborant? Nesmysl. Já nemusel do Reichu, jiným zachránil život, řekl Říha

Burian a kolaborant? Nesmysl. Já nemusel do Reichu, jiným zachránil život, řekl Říha

"Blázen nejsem." Kouč Janova se musel hájit, proč postavil Baráka. Ten padá stále níž

"Blázen nejsem." Kouč Janova se musel hájit, proč postavil Baráka. Ten padá stále níž

Fukal: Sparta? Tohle nebyl žádný zápas blbec. Vůbec jsem z ní necítil sílu a snahu

Fukal: Sparta? Tohle nebyl žádný zápas blbec. Vůbec jsem z ní necítil sílu a snahu
Fotbal sport Obsah José Mourinho

Právě se děje

před 13 minutami
Turci se diví. Po Mourinhovi zbyl v hotelu obří účet
Fotbal

Turci se diví. Po Mourinhovi zbyl v hotelu obří účet

Slavný portugalský kouč pobýval při angažmá u Fenerbahce Istanbul v luxusním hotelu Four Seasons na břehu Bosporské úžiny.
Aktualizováno před 13 minutami
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda
Zahraničí

ŽIVĚ
V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 14 minutami
Soud vyloučil pro podjatost náhradního přísedícího v kauze Dozimetr
Domácí

Soud vyloučil pro podjatost náhradního přísedícího v kauze Dozimetr

Trestní senát předsedy Jakuba Kriebela v úterý v kauze Dozimetr vyloučil pro podjatost náhradního přísedícího Jana Chytila.
Aktualizováno před 41 minutami
Zastavení pomoci Ukrajině by bylo ještě horší než sundávání vlajek, míní prezident
Domácí

ŽIVĚ
Zastavení pomoci Ukrajině by bylo ještě horší než sundávání vlajek, míní prezident

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 55 minutami
Obrazem

Exterorista v Bílém domě. Trump vítá muže, kterého Amerika kdysi chtěla mrtvého

Exterorista v Bílém domě. Trump vítá muže, kterého Amerika kdysi chtěla mrtvého
Prohlédnout si 12 fotografií
Americká vláda zrušila desetimilionovou odměnu za jeho dopadení loni v prosinci a jen před týdnem zrušila Rada bezpečnosti OSN sankce vůči němu i ministrovi vnitra Anasu Chatábovi. Následně zrušily sankce i USA a Británie a odstranily je ze seznamu "zvlášť označených globálních teroristů".
V roce 2013 ho Spojené státy označily za teroristu kvůli jeho vazbám na al-Káidu. Tehdy vystupoval pod jménem Abú Muhammad al-Džulání. Od skupiny se odtrhl v roce 2016 a upevnil svou moc na severozápadě Sýrie.
Aktualizováno před 1 hodinou
Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí
Zahraničí

Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení.
před 1 hodinou
Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují
Magazín

Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Start-up Stardust Solutions chce odrážet část slunečního záření zpět do vesmíru a snížit tak teplotu planety. Vědci ale před experimentem varují.
Další zprávy