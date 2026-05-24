Trpišovský vyhlíží návrat Součka, obměna bude obří. Znovu se vyjádřil i k Chorému

Trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský očekává v létě možná největší obměnu kádru za dobu svého působení v pražském klubu. Kouč ligových šampionů by se nebránil návratu bývalého kapitána Tomáše Součka.
„Možná to bude nejvýraznější obměna za těch osm let, co jsme tady. Ohledně věku, smluv nebo nabídek, které se hromadí na hráče,“ oznámil Trpišovský po dnešní domácí výhře 3:0 nad Plzní v závěrečném 5. kole nadstavbové skupiny o titul.
„Samozřejmě do toho bude hodně promlouvat i mistrovství světa. Klub musí být připravený,“ doplnil kouč Slavie.
Na letním šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku nebude chybět ani Souček. Slávistický odchovanec odešel z klubu na začátku roku 2020 do West Hamu, se kterým je v končící sezoně na hraně sestupu do druhé anglické ligy. O osudu "Kladivářů" rozhodne dnešní poslední kolo, udržení v nejvyšší soutěži nemají ve svých rukou.
„Je to všechno o Tomášovi, variant je ve hře hodně. Kdyby byla možnost na jeho návrat, tak bychom ji rádi využili,“ přiznal Trpišovský.
„Tomáš má v Anglii ještě na rok smlouvu, teď hraje hodně důležitý zápas. Osobně si myslím, že se to jednou stane, teď v létě se teprve uvidí. Rozhodnutí bude na něm,“ okomentoval stratég staronového českého mistra možný návrat jednatřicetiletého reprezentačního záložníka.
Kvůli trestu od klubu za opakované disciplinární prohřešky vynechali závěr ročníku nejlepší střelec české ligy Tomáš Chorý a další reprezentant David Douděra.
„Žádný posun tam momentálně není. Mají to v rukou pan majitel (Pavel Tykač) a pan Tvrdík (předseda představenstva),“ podotkl Trpišovský.
„Já budu koukat na tu sportovní stránku. Pokud by tady nebyli, tak by to bylo velké oslabení týmu. Sportovně by to týmu hrozně ublížilo,“ přidal padesátiletý trenér.
Nejistá je situace i kolem kapitána Jana Bořila, jemuž končí smlouva. „To musí říct Honza, jestli bude chtít ještě hrát, jakou má představu. Jsme domluvení, že si po konci sezony sedneme a vyslechneme si ho,“ uvedl Trpišovský.
Pětinásobný ligový šampion se Slavií přiznal zájem o hráče z Olomouce. Podle spekulací médií má Slavia zájem o útočníka Václava Sejka, slovinského křídelníka Danijela Šturma a maďarského záložníka Pétera Barátha.
„Rádi bychom z Olomouce někoho získali, ale oni si budují svůj tým, chtějí být co nejsilnější. Když dopadne aspoň jeden, tak budu rád,“ připustil Trpišovský.
