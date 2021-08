Konferenční liga pro Slavii může být ekonomicky výhodnější, je přesvědčený Trpišovský

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského odehráli fotbalisté Slavie dvojzápas 4. předkola Evropské ligy s Legií Varšava dobře, ale doplatili na horší produktivitu, než měl soupeř. Pražané se na podzim představí pouze ve skupině nově vzniklé Evropské konferenční ligy, jejich kouč se ale domnívá, že to na klub nebude mít ekonomický dopad.

"Celkově jsme odehráli dvojzápas dobře, ale neproměnili jsme šance. Legia je proměnila, a proto postoupila. Je to asi ten hlavní důvod, proč jsme ze čtyř zápasů v Evropě, které máme v této sezoně za sebou, vyhráli jen jeden. V každém zápase jsme měli tři a více gólových šancí, ale těch gólů jsme dali málo," řekl po prohře 1:2 ve Varšavě na tiskové konferenci Trpišovský.

Zápas ovlivnilo vyloučení slávistického záložníka Tomáše Holeše ze třetí minuty. Pražany pak poslal před přestávkou do vedení Ubong Ekpai, ale Mahir Emreli dvěma góly po pauze otočil stav.

"Bylo to na druhé straně hřiště, takže jsem v reálu přes hráče ani neviděl, co se stalo. Viděl jsem to ale pak na videu, trend je tyhle zákroky postihovat, takže za mě je to jasná červená karta. Ale je potřeba, aby to bylo pokaždé takhle trestané a bude to pro fotbal jedině dobře," poznamenal Trpišovský.

"Vyloučení to samozřejmě hodně ovlivnilo, celé utkání jsme hráli o jednoho méně. Pro nás to navíc je klíčový hráč, který se po delší době vrátil do středu hřiště a vydržel tam jen tři minuty. Přípravu, kterou jsme na zápas celý týden vedli, to hodně ovlivnilo, ve třetí minutě bylo vše pryč," dodal Trpišovský.

Jeho svěřenci nejprve ve 3. předkole Ligy mistrů nestačili na Ferencváros Budapešť a ve 4. předkole Evropské ligy nepotvrdili roli favorita ani proti Legii. Pražané poprvé od sezony 2016/17 nebudou hrát skupinu jedné ze dvou nejprestižnějších klubových soutěží a musejí se spokojit s nově vzniklou Evropskou konferenční ligou. Za účast v její hlavní fázi je bonus 75 milionů korun, o 17 milionů méně než v Evropské lize.

Trpišovský je přesvědčen, že vyřazení nebude mít vliv na ekonomiku a složení kádru pro podzim. "Z ekonomického hlediska může být Konferenční liga pro klub paradoxně výhodnější než Evropská. Už před Ligou mistrů jsme měli jasnou představu, s jakým kádrem jsme pak chtěli podzim absolvovat. Tohle s tím nesouvisí. Tady nám šlo o sportovní ambice, z pohledu ekonomiky to žádný rozdíl není, spíš naopak," mínil Trpišovský.