Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku

Jindřich Trpišovský, nebo Slaven Bilič. Tak by měla vypadat aktuálně situace kolem volby hlavního trenéra fotbalové reprezentace. Ale situace je v zákulisí natolik bouřlivá, že ještě může být leccos jinak.
Představte si, že by v Německu vyhodili od národního týmu Juliana Nagelsmanna a svazoví činovníci přišli s prosíkem za vedením Bayernu Mnichov, aby Vincent Kompany vzal na chvíli i bokem reprezentaci.
Okamžitě by si všichni ťukali na čelo, jestli se někdo nezbláznil. Práce v profesionálních klubech a u národního mužstva pod praporem profesionálně řízené fotbalové asociace jednoduše nejde dělat souběžně. Důvodů jsou mraky, jedním z nich je střet zájmů. Že by daný kouč mohl preferovat hráče ze své klubové líhně.
Jenže jsme ve specifickém českém prostředí, kde je možné všechno. A tak se tahle varianta zdá aktuálně jako nejpravděpodobnější.
Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky po posledním jednání v Kroměříži potvrdil, že výběr nástupce Ivana Haška u národního týmu se zúžil na dva kandidáty - jednoho z tuzemska, druhého ze zahraničí. Jména zůstala utajena.
Zkušenosti z Premier League
Podle zdrojů Aktuálně.cz jsou karty rozdány následovně: buď si přibere březnovou baráž o mistrovství světa na vedlejšák kouč Slavie Jindřich Trpišovský, anebo by měl usednout na lavičku populární chorvatský internacionál Slaven Bilič.
"Spíš to míří k Trpišovskému," zní z dobře informovaných kruhů.
Nicméně pohybujeme se ve specifickém českém prostředí, kde není o náhlé zvraty nouze. Takže vsadit balík peněz na Trpišovského dvojroli se ještě nedá. Natož aby šlo odepsat Biliče.
Čím si vysloužil tenhle chlapík pozornost skupiny, která se věnuje hledání nového reprezentačního kormidelníka a v níž má hlavní odpovědnost Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací?
Zaprvé tím, že je volný. Po posledním angažmá v Saúdské Arábii v klubu Al-Fatech je sedmapadesátiletý Chorvat na čekané.
Jeho hráčské i trenérské CV nabízí zajímavé destinace. Rodák ze Splitu odkopal 76 utkání v Premier League za West Ham United a Everton. V dresu Karlsruhe se stoper seznámil s německou Bundesligou. V chorvatských barvách nastřádal 44 startů.
A jako trenér?
Bilič strávil 109 zápasů na lavičce coby hlavní trenér West Hamu United. V Anglii vedl také West Bromwich Albion či Watford. Má zkušenosti ze šestiletého působení u chorvatského reprezentačního áčka. Na Euru 2008 se s ním probojoval do čtvrtfinále, kde Chorvati podlehli Turecku 2:4. O čtyři roky později skončil na evropském šampionátu s týmem už v základní skupině.
Takže z hlediska úspěchů nic závratného. Ani jeho herní styl není příliš čitelný. Něco na způsob Ivana Haška.
Každopádně v zákulisí se to mezi odpovědnými lidmi vaří, což dokumentuje odchod Adolfa Šádka z gesční skupiny mající pod palcem konkurz na post hlavního reprezentačního kouče. Plzeňský boss nebyl spokojen se způsobem výběru.
Už při prvním představení kandidátů na výkonném výboru, nepanovalo všeobecné nadšení z adeptů, které předložil Pavel Nedvěd.
Tehdy byli podle zdrojů Aktuálně.cz ve hře: dvaasedmdesátiletý turecký trenérský doyen Fatih Terim, někdejší kouč německého národního mužstva Jürgen Klinsmann a také bývalý trenér squadry azzurry, osmašedesátiletý Cesare Prandelli. Ten Italy dovedl v roce 2012 do finále EURO (v něm prohráli se Španěly 0:4) a od června 2025 plní úlohu technického ředitele Italské fotbalové asociace.
Už to signalizovalo, že Nedvěd a jeho spolupracovníci při výběru poněkud vaří z vody. Nerozhodili sítě po progresivních manažerech v produktivním věku, ale zaměřili pozornost spíš na rutinéry.
Tvrdíkova vysoká hra
Navrch jsou limitem finance. Samozřejmě, že kvalitní trenéři zpoza hranic nejsou k mání za hubičku, ale za západoevropské platy. "Klinsmann si chtěl přivést spoustu spolupracovníků, které by svaz nezaplatil," doplňuje zdroj Aktuálně.cz.
Stav svazového konta s experty z ciziny moc nekoresponduje, o čemž mimo jiné svědčí i nedávná krkolomná cesta české jednadvacítky na kvalifikační utkání v Bulharsku. V rámci šetření trvala déle, než by standardně měla. To všechno nenahrává Biličovým nadějím na inauguraci.
Na druhou stranu to zvyšuje naléhavost postupu českého mužstva na mistrovství světa do USA, Kanady a Mexika. FAČR by pomohla finanční injekce od FIFA s tím spojená. Nehledě na bonus pro celý český fotbal, neboť každá účast na vrcholné akci zvedá prestiž a hodnotu hráčů. Což si všichni zainteresovaní uvědomují.
O to větší boj se za oponou vede.
Že by z něj nakonec vzešli vítězně ti, co tlačí Jindřicha Trpišovského?
Po rezignaci Šádka, který si měl pohrávat s myšlenkou svěřit baráž s Irskem, respektive s vítězem duelu Dánsko-Severní Makedonie, Miroslavu Koubkovi - s nímž se předtím předčasně rozloučil ve Štruncových sadech - se to tak jeví.
Z Edenu už totiž nezní radikální zamítací ne. Ani od výkonného šéfa Jaroslava Tvrdíka, ani od samotného Jindřicha Trpišovského, který ještě donedávna opakoval, že si nedovede představit tříštění pozornosti mezi Slavií a reprezentací.
Tvrdík tuhle linku přiživil i čerstvým mediálním vystoupením, ve kterém zkritizoval odmítnutí hráčů národního mužstva jít na děkovačku s kotlem fanoušků. Řekl, že kdyby v týmu byli tehdy na místě přítomni slávisté Provod a Holeš, k tomu extempore by nedošlo. A pokáral také reprezentační manažery.
Zapomněl přitom, že Pavla Nedvěda prosazoval na místo generálního manažera reprezentací, tudíž za olomoucké faux-paux nese také sám odpovědnost.
Nicméně to je jeho styl.
Rozhodně však nikdy nepouští věty do éteru nadarmo. Na to je příliš dobrým zákulisním hráčem.
Teď si v těchto konturách připomeňme, co pravil na téma Trpišovský a reprezentace. "Slyším od hráčů, že na mistrovství světa strašně chtějí. Mají vůli a chuť si tam zahrát. Kdo je bude trénovat? Já jsem předseda představenstva, tohle je věcí také majitele klubu. Primárně by asi musela existovat širší dohoda mezi FAČR a Slavií. Tohle náleží jinému týmu ve výkonném výboru než mně. Nechci předbíhat, jak to bude. Přiznám se, že ani sám nevidím, s čím gesční skupina přijde. Ale cítím, že odpovědi veřejnosti už musíme poskytnout."
Otázkou je, co by ona širší dohoda mezi těmito subjekty obsahovala a jak se na to bude tvářit Pavel Tykač.