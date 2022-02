Trpišovský do Besiktase? Kontakt tam byl, přiznal kouč Slavie. Za nabídku poděkoval

Se Slavií porazil Fenerbahce v play off Evropské konferenční ligy dvakrát 3:2, se soupeřem by se však mohl utkávat i v rámci turecké nejvyšší soutěže. O trenéra červenobílých Jindřicha Trpišovského totiž projevil zájem jiný istanbulský velkoklub - Besiktas.

"To je otázka na mého manažera. V zimě nějaký kontakt proběhl," přiznal stratég českého mistra po čtvrteční odvetě, v níž si pražský klub zajistil postup do osmifinále Evropské konferenční ligy.

"Ale ve Slavii mám dlouhodobou smlouvu a jsem tu spokojený. Máme tady s kluky rozdělanou práci. Za kontakt jsme poděkovali," doplnil Trpišovský.

Jeho kredit u Bosporu nicméně opět stoupl, Slavia totiž Fenerbahce v obou duelech jasně přehrála, i když nakonec zvítězila vždy "jen" o gól.

"Oba zápasy jsme se snažili vést tak, aby to vyhovovalo nám. Byli jsme si vědomi, jak velký je Fenerbahce klub a jaké hráče má. Aktivním fotbalem se nám podařilo udělat zápas pro soupeře hodně nepříjemný. Chtěli jsme mít hodně míč," popisoval Trpišovský.

Turecký klub přitom podle něho udělal pro úspěch maximum, v Edenu nastoupil i v jiném rozestavení než v úvodním střetnutí. "A pak ho ještě dvakrát v průběhu zápasu změnili," upozornil kouč Slavie a ocenil své hráče: "Kluci na to dokázali skvěle zareagovat, byli pracovitější a v některých pasážích fotbalovější."

Trpišovský zvlášť vypíchl ukrajinské obránce svého celku Tarase Kačarabu a Maksyma Talovjerova, kteří zvládli duel jen pár hodin poté, co na jejich vlast zaútočilo Rusko.

"Nebylo to nic jednoduchého. Kluci mají na Ukrajině rodinné příslušníky, asistent Jarda Köstl má zase manželku a její příbuzné z Ukrajiny," prozradil trenér.

"Sledovali jsme to podrobně, situace vyeskalovala. Kluků nám bylo hrozně líto. Pro nás je to nepředstavitelné, co musejí prožívat. Je to obrovská bezmoc. Atmosféra nás od rána poznamenala, byl to obrovský šok," přiznal Trpišovský.

Kačaraba odehrál celý zápas, Talovjerov nastoupil v 78. minutě. "Pokud by nechtěli nastoupit, samozřejmě bychom to respektovali. Vycházeli jsme z toho, v jakém jsou stavu. Nechci to moc tahat ven, ale na Tarasovi to bylo vidět extrémně. Od rána hltal zprávy po telefonu, zjišťoval, v jakém stavu jsou jeho nejbližší," uvedl kouč.

V klubu se všichni snažili kamarády podpořit, pak se připojili i fanoušci. "Mluvili jsme s klukama o jejich roli v zápase. Jejich odpověď byla krátká a stručná, že chtěli být s týmem. Jsou tady s týmem, doma nemohou nikomu pomoct," přiblížil Trpišovský.

"Čím míň jsme o tom pak mluvili, tím líp. Musí to být neskutečně těžké, když se doma dějí takové věci a vy máte jít hrát fotbal. Je obdivuhodné, jak to oba zvládli," doplnil kouč.

Na trenéra silně zapůsobily i momenty před výkopem. Stadionem v Edenu se například rozezněla píseň "Bratříčku, zavírej vrátka" od Karla Kryla, která vznikla v reakci na okupaci Československa v srpnu 1968 vojsky států Varšavské smlouvy.

"Jsem trochu starší generace. Ne že bych to přímo zažil, ale samozřejmě jsme ovlivněn rodiči. Všichni víme, co tu probíhalo. Karla Kryla jsem poslouchal tajně doma, když mi to táta pouštěl, když jsem byl malý kluk. Spoustu textů umím nazpaměť, zasáhlo mě to hodně," připustil Trpišovský.

Kdyby mu prý někdo před časem řekl, že v Evropě jeden stát rozpoutá válku s druhým, tak by tomu nevěřil. "Další věc je, že je to kousek od nás. Člověk se ptá, kde se to může zastavit, co se bude dít dál. Nedávno jsme se všichni bavili o covidu a teď pár set kilometrů od nás létají rakety, obsazují se lidem domovy a ve válce umírají lidé," kroutil hlavou stratég červenobílého týmu.

"Nejsme na to připravení. Ty zprávy šly už delší dobu, ale člověk si furt říká, že lidi mají mozek, že se to vyřeší. Ale dnes je to realita. Furt se mi to zdá jako hrozný sen," dodal Trpišovský.

Neví, zda se ukrajinských hráčů ve Slavii nebude týkat všeobecná mobilizace. "Nevyznám se, jak to tam přesně je. Nechci a nebudu to komentovat. Je to vážné téma. Taková možnost asi je. Jde o ty kluky, odehráli zápas a teď už to mají stranou. Neumíme si představit, jak to na ně dolehne přes noc a další den," podotkl Trpišovský.