Trpaslík vzdor nekladl. Darida a spol. si v San Marinu zastříleli, rozhodla skvělá první půle

před 1 hodinou

Pouze sedmnáct minut trval odpor San Marina českému týmu v utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa. Jenže pak hosté třikrát rychle udeřili a po brankách dvou brankách Baráka a jedné Daridy získali pohodlný náskok. Utkání nakonec ovládli 6:0.

Serravalle - Nic převratného se neudálo: čeští fotbalisté v zápase kvalifikace o MS v Rusku vyhráli na hřišti San Marina 6:0. Klidné tři body přinesla především první půle, kdy se svěřenci trenéra Jarolíma trefili pětkrát.

"Jsem spokojený, protože v takovém zápase jsme mohli jen ztratit," oddechl si po zápase kouč.

Několik stovek českých fanoušků vytvořilo reprezentantům na stadionu v Serravalle domácí prostředí. Zatímco v předchozích dvou vzájemných duelech v San Marinu, které Češi vyhráli 3:0, udržel domácí amatérský výběr půlhodinu čisté konto, tentokrát hosté zlomili jeho odpor rychleji.

V 17. minutě si Barák narazil s Gebre Selassiem a sám před brankářem poslal míč k tyči. Za necelé dvě minuty se Barák změnil v nahrávače a připravil druhý reprezentační gól pro Daridu, který se prosadil křížným pokusem k tyči.

Češi se uklidnili a na hřišti si dělali, co chtěli. Po další pěkné akci ve 24. minutě sklepl Krejčí nákop k Barákovi a ten ranou pod břevno přidal ve třetím reprezentačním utkání svůj třetí gól. Za další dvě minuty ve skluzu na zadní tyči doklepl balon do sítě Gebre Selassie a zaznamenal druhou branku za národní tým.

Domácí, kteří jsou devátým nejhorším týmem žebříčku FIFA, odpadli. Daridovi po přímém kopu a křížné střele dvakrát zkazila radost tyč, ale do pauzy přesto ještě padl pátý gól, když se ve 43. minutě zblízka prosadil Krmenčík. Poločasovým stavem 5:0 Češi překonali rekord, maximem v samostatné historii zatím bylo vedení 4:0.

"Jsem rád, že jsme nepřipustili drama a rozhodli jsme už v první půli. Byli jsme hladoví po tom střílet góly, kluci se dobře pohybovali, to byl hlavní důvod výhry," hodnotil Jarolím.

San Marino se osmělilo až po pauze, Zafferani utekl Brabcovi, ale Vaclíka nepropálil. Na druhé straně nevyzrál na domácího brankáře v úniku Krmenčík a Novákovi zkazil radost z prvního reprezentačního gólu ofsajd.

V druhé půli česká gólová smršť ustala a pošesté sanmarinský brankář inkasoval až v 77. minutě, kdy proměnil penaltu Darida.

"Ve druhé půli už bylo méně kolmých přihrávek, více jsme to obehrávali, proto nebylo tolik šancí. Splnili jsme to, co se čekalo. Je o co hrát, ale teď nás čeká nesmírně důležité utkání v Norsku," dodal kouč české reprezentace.

San Marino - ČR 0:6 (0:5)

Branky: 17. a 24. Barák, 19. a 77. z pen. Darida, 26. Gebre Selassie, 43. Krmenčík. Rozhodčí: Tohver - Reinvald, Klaasen (všichni Est.). ŽK: M. Vitaioli, Palazzi, D. Simoncini, Mazza (všichni San Marina).

San Marino: A. Simoncini - Palazzi, Cesarini, D. Simoncini, F. Vitaioli, Rinaldi (62. Tomassini) - Zafferani, Cervellini (90. Battistini), Domeniconi, M. Vitaioli - Stefanelli (84. Mazza). Trenér: Manzaroli.

ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Sivok, Brabec, Novák - Darida - Krejčí, Dočkal, Barák (75. Hořava), Jankto (67. Zmrhal) - Krmenčík (67. Škoda). Trenér: Jarolím.

Druhý zápas skupiny: Ázerbájdžán - Německo 1:4 (1:3).

1. Německo 5 5 0 0 20:1 15 2. ČR 5 2 2 1 8:4 8 3. Severní Irsko 4 2 1 1 8:2 7 4. Ázerbájdžán 5 2 1 2 3:8 7 5. Norsko 4 1 0 3 5:7 3 6. San Marino 5 0 0 5 1:23 0

autor: Sport | před 1 hodinou

Související články