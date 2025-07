"Odvážné, ale žádný kýč." Slavia odhalila nové dresy, venkovní jsou z jiné galaxie

Mimořádná sezona se otevírá před fotbalovou Slavií. Červenobílí do ní vstoupí v roli obhájců titulu a po sedmi letech si znovu zahrají základní skupinu prestižní Ligy mistrů. Nový ročník navíc zahájí v nových dresech, které sešívaní připravili ve spolupráci s renomovaným výtvarníkem Zdeňkem Řandou alias Pastou Onerem.

Nové dresy mají jít až za hranice samotného sportu. Podle jejich autorů mají spojovat fotbal a umění, tradici a inovace, sportovní vzhled i módní eleganci. "Přinášíme trilogii, která snoubí vše, co je Slavii i jejím fanouškům srdci blízké," říká o dresech na sezonu 2025/2026 autor jejich designů Zdeněk Řanda alias Pasta Oner.

Takto Slavia představila nové dresy:

💫 VĚČNÁ ❤️️ SLAVIA 🤍 PRAHA 🌇



Pasta Oner X Slavia X Castore pic.twitter.com/r2lKC2zHEB — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) July 11, 2025

Výrobcem dresů je značka Castore, která v Edenu po šesti letech nahradila Pumu. Slávisté je poprvé "vyvětrají" v generálce na fotbalovou ligu, v neděli proti Drážďanům.

"Od začátku spolupráce cítím obrovskou odpovědnost, ale také mám radost ze splněného snu. Vždy jsem si říkal, jaké by to bylo navrhnout vlastní dresy. Už ten prvotní nápad mě nadchnul a postupně jsem začal i s lidmi z klubu tvořit příběh dresů, který píše historii ve spoustě ohledech. Jedná se o trilogii, která snoubí vše, co je Slavii i jejím fanouškům srdci blízké," vysvětluje Řanda.

Každý dres je podle něj unikátní, ale zároveň společně tvoří kompaktní celek. "Jsou moderní, ale ctí tradici. Jsou odvážné, ale pro všechny. Jsou designové, ale nekřičí na vás kýč. Samozřejmostí pro mě bylo i to, že se na nich shodla kabina a trenérský štáb. Ty si je chtěli hned vzít," popisuje Pasta Oner.

A proč trilogie? Novou kolekci tvoří tři sady. První je určená pro venkovní zápasy a tento díl má podtitul Věčná. "Abstraktno. Nekonečno. Mimo hranice našeho světa. Takový je vesmír. A pro fanoušky je pak Slavia stejně jako právě on věčná. Místy až magická. Vlastně je to dres, který jsem chtěl, aby na první pohled jasně vybočoval ze zaběhnutých rámců a vypadal, že přiletěl z jiné galaxie," vysvětluje Pasta Oner.

Sada pro domácí zápasy stojí na silném historickém odkazu a má název Slavia. "Dovolím si říct, že domácí dres je naprostá ikona. Nejen v Česku, ale i v Evropě, ve světě. Téměř 130 let neměnný a vymyslet něco nového je složité. Zároveň musíte ctít tradici," říká autor.

Třetí s podtitulem Praha, pak symbolizuje hlavní město a domov tradičního klubu. "Modrá reprezentuje odkaz legendy Františka Pláničky a stejně tak doplňuje národní trikolóru, protože mezi otci naší vlasti byli i zakladatelé Slavie. A přiznaný nápis Praha? Hrdost na své město a také jasná ukázka toho, že Praha rovná se Slavia. A při každém výjezdu na venkovní zápas bude jasné, že s hvězdou Slavie přijela i Praha."

Speciálně pro Slavii pak Pasta Oner připravil i čtvrtou, rozcvičovací sadu. Ta v sobě odráží jeho kořeny jako umělce. Někoho, kdo své umělecké prvopočátky otevřeně spojuje s pouličním graffiti.