Tribuna Sever chce zpět do Edenu co nejdřív, peníze z oslav pomohou onkologickým pacientům

Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slavie kvůli výtržnostem během nedohraného derby proti Spartě.
Na sociální síti X vedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby se momentálně uzavřený "kotel" na stadionu v Edenu co nejrychleji znovu otevřel.
Fanoušci Slavie před dvěma týdny v derby během nastaveného času vběhli na hřiště, napadli hráče soupeře a házeli světlice do sektoru hostujících diváků. Disciplinární komise rozhodla o kontumaci duelu 3:0 ve prospěch Sparty.
Úřadující šampioni navíc dostali pokutu deset milionů korun a čtyři zápasy musejí odehrát před prázdnými tribunami. Vedení Slavie spolupracuje s policií na identifikaci výtržníků a samo se rozhodlo do odvolání uzavřít severní tribunu, kde sídlí "kotel".
"Jednu věc, kterou s vámi můžeme a chceme sdílet, je, že jsme se sešli se zástupci klubu a obě strany mají chuť situaci vyřešit tak, aby se TS otevřela v prvním možném termínu," uvedla Tribuna Sever.
Slavia zakončí sezonu v neděli od 14:00 proti Plzni. Duel se odehraje před prázdnými tribunami, vršovický klub ale oproti původnímu plánu nakonec zorganizuje oslavu s fanoušky.
Stadion otevře zhruba hodinu po utkání a přímo na trávníku v Edenu přichystal pro příznivce bohatý doprovodný program.
Část výtěžku z akce půjde na pomoc třem onkologickým pacientům. Rovněž Tribuna Sever věnuje polovinu své nedělní tržby do Nadačního fondu Slavie.
Fanoušci se sejdou před stadionem už před zápasem a budou moct sledovat průběh utkání na velkoplošné obrazovce.
"Dejte si mistrovské triko a sejdeme se před zápasem u vstupu číslo 2. Ať na tribuně nebo za ní, pro nás se vlastně nic nemění," napsala Tribuna Sever.
ŽIVĚ Sjezd sudetských Němců dělí Česko, v Brně se protestuje. Södera čeká ožehavá mise
Sjezd sudetských Němců, který v pátek začíná v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně, protest pořádá KSČM.
Ocenění pro Merkelovou provázel bojkot. Europoslanci mluví o „komparzu“
V úterý se v Evropském parlamentu ve Štrasburku konala první ceremonie udělení Evropského řádu za zásluhy. Jednou z oceněných byla i bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, která je však dlouhodobě terčem kritiky části europoslanců. Někteří z nich se tak rozhodli ceremonii bojkotovat. A nyní tvrdí, že Evropský parlament si s tím poradil po svém.
Odpůrci sjezdu sudetských Němců na výstavišti v Brně postavili barikádu z krabic
Asi dvě stovky lidí přišly v pátek dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudetští Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádá jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu.
Putin odsunul svého jestřába na vedlejší kolej. Vaz mu zlomila jeho „medvědí služba“
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov byl odstaven od rozhovorů o ukončení války na Ukrajině. Jeden z nejvýraznějších moskevských „jestřábů“ sice ve svých vystoupeních dál hlasitě hřímá a obhajuje maximalistické požadavky Kremlu, v zákulisí však už nehraje téměř žádnou podstatnou roli. S odkazem na ukrajinské a americké zdroje o tom informuje deník Kyiv Independent.
Jeden mrtvý a sedm zraněných po výbuchu v maďarském podniku, oznámil premiér
Jeden člověk přišel v pátek ráno o život a sedm dalších utrpělo vážné popáleniny při výbuchu v petrochemickém závodě společnosti MOL ve městě Tiszaújváros na východě Maďarska, oznámil premiér Péter Magyar.