Přeskočit na obsah
Benative
22. 5. Emil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Tribuna Sever chce zpět do Edenu co nejdřív, peníze z oslav pomohou onkologickým pacientům

ČTK

Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slavie kvůli výtržnostem během nedohraného derby proti Spartě.

Uzavřené hlediště Slavie
Uzavřené hlediště Slavie Foto: CTK
Reklama

Na sociální síti X vedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby se momentálně uzavřený "kotel" na stadionu v Edenu co nejrychleji znovu otevřel.

Fanoušci Slavie před dvěma týdny v derby během nastaveného času vběhli na hřiště, napadli hráče soupeře a házeli světlice do sektoru hostujících diváků. Disciplinární komise rozhodla o kontumaci duelu 3:0 ve prospěch Sparty.

Úřadující šampioni navíc dostali pokutu deset milionů korun a čtyři zápasy musejí odehrát před prázdnými tribunami. Vedení Slavie spolupracuje s policií na identifikaci výtržníků a samo se rozhodlo do odvolání uzavřít severní tribunu, kde sídlí "kotel".

"Jednu věc, kterou s vámi můžeme a chceme sdílet, je, že jsme se sešli se zástupci klubu a obě strany mají chuť situaci vyřešit tak, aby se TS otevřela v prvním možném termínu," uvedla Tribuna Sever.

Reklama
Reklama

Slavia zakončí sezonu v neděli od 14:00 proti Plzni. Duel se odehraje před prázdnými tribunami, vršovický klub ale oproti původnímu plánu nakonec zorganizuje oslavu s fanoušky.

Stadion otevře zhruba hodinu po utkání a přímo na trávníku v Edenu přichystal pro příznivce bohatý doprovodný program.

Část výtěžku z akce půjde na pomoc třem onkologickým pacientům. Rovněž Tribuna Sever věnuje polovinu své nedělní tržby do Nadačního fondu Slavie.

Fanoušci se sejdou před stadionem už před zápasem a budou moct sledovat průběh utkání na velkoplošné obrazovce.

Reklama
Reklama

"Dejte si mistrovské triko a sejdeme se před zápasem u vstupu číslo 2. Ať na tribuně nebo za ní, pro nás se vlastně nic nemění," napsala Tribuna Sever.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Nad hlavami demonstrantů vlály české vlajky, objevily se transparenty proti landsmanšaftu i na podporu Benešových dekretů.
Nad hlavami demonstrantů vlály české vlajky, objevily se transparenty proti landsmanšaftu i na podporu Benešových dekretů.
Nad hlavami demonstrantů vlály české vlajky, objevily se transparenty proti landsmanšaftu i na podporu Benešových dekretů.

ŽIVĚ Sjezd sudetských Němců dělí Česko, v Brně se protestuje. Södera čeká ožehavá mise

Sjezd sudetských Němců, který v pátek začíná v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně, protest pořádá KSČM.

France EU Order of Merit Prize
France EU Order of Merit Prize
France EU Order of Merit Prize

Ocenění pro Merkelovou provázel bojkot. Europoslanci mluví o „komparzu“

V úterý se v Evropském parlamentu ve Štrasburku konala první ceremonie udělení Evropského řádu za zásluhy. Jednou z oceněných byla i bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, která je však dlouhodobě terčem kritiky části europoslanců. Někteří z nich se tak rozhodli ceremonii bojkotovat. A nyní tvrdí, že Evropský parlament si s tím poradil po svém.

Russia's President Putin on official visit to China
Russia's President Putin on official visit to China
Russia's President Putin on official visit to China

Putin odsunul svého jestřába na vedlejší kolej. Vaz mu zlomila jeho „medvědí služba“

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov byl odstaven od rozhovorů o ukončení války na Ukrajině. Jeden z nejvýraznějších moskevských „jestřábů“ sice ve svých vystoupeních dál hlasitě hřímá a obhajuje maximalistické požadavky Kremlu, v zákulisí však už nehraje téměř žádnou podstatnou roli. S odkazem na ukrajinské a americké zdroje o tom informuje deník Kyiv Independent.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama