Holoubek s Jarošíkem skončili v Ružomberoku

před 29 minutami

Trenér David Holoubek s asistentem Jiřím Jarošíkem po roce na vlastní žádost skončili u fotbalistů Ružomberku, které dovedli ke třetímu místu ve slovenské lize.

Osmatřicetiletý Holoubek přišel do Ružomberku před rokem po angažmá v Liberci. Se slovenským klubem podepsal dvouletou smlouvu, kterou se spolu s Jarošíkem rozhodli předčasně ukončit ke konci května.

"Oběma trenérům děkujeme za vynikající výsledky v MFK a přejeme jim v další kariéře hodně úspěchů a naplnění jiných trenérských ambicí," uvedl generální ředitel Ružomberku Lubomír Golis na klubovém webu.

Holoubek trenérskou kariéru odstartoval v roce 2001 v Humpolci. Pak zamířil do pražské Sparty, kde během třinácti let působil u mládežnických výběrů a na Letné krátce vedl A-tým. Podle spekulací některých médií by se nyní mohli s bývalým reprezentantem Jarošíkem do Sparty vrátit.