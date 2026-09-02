Trenér Wolves promluvil o Krejčího propíraném odchodu. Popsal, co od Čecha požaduje

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí navzdory spekulacím bude dál hrát za druholigový Wolverhampton. Jeho setrvání v týmu potvrdil na tiskové konferenci po úterní porážce 2:4 na hřišti West Hamu trenér César Peixoto. Podle něj si sedmadvacetiletý obránce či záložník musí vybojovat místo v sestavě.
Odchovanec brněnské Zbrojovky přišel k Wolves loni v srpnu na hostování z Girony. Letos v létě k "Vlkům" přestoupil natrvalo, katalánský klub za něj inkasoval 30 milionů eur (726 milionů korun).
V minulých týdnech se spekulovalo o tom, že Krejčí po sestupu Wolverhamptonu z Premier League může odejít do některého z prvoligových klubů v Anglii či Španělsku. Jeho odchod před pár týdny nevyloučil ani Peixoto, Krejčí navíc čtyři soutěžní utkání zůstal mimo nominaci. Nakonec ale bude za Wolves pokračovat.
"Krejčí s námi zůstane. Je to důležitý hráč. Snažíme se, aby se dostal do stoprocentní formy a mohl začít hrát," prohlásil Peixoto po utkání 4. kola druhé nejvyšší anglické soutěže na Olympijském stadionu proti West Hamu.
Někdejší hráč Sparty, s níž získal dva tituly a dva domácí poháry, strávil celý duel na lavičce. "Musí tvrdě pracovat, aby se dostal do zahajovací sestavy a mohl hrát," uvedl šestačtyřicetiletý portugalský kouč.
Krejčí si za Wolverhampton zatím připsal 33 startů a vstřelil dvě branky. V březnu se stal kapitánem národního týmu, který po 20 letech postoupil na mistrovství světa. Na něm ale reprezentace ve třech utkáních ve skupině nezvítězila a s turnajem se rozloučila v nejkratší možné době.
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