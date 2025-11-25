Fotbal

Trenér šokoval po bizarní rvačce spoluhráčů. Líbilo se mi to, prohlásil

Sport ČTK Sport, ČTK
před 28 minutami
Trenér fotbalistů Evertonu David Moyes nijak nekritizoval záložníka Idrissu Gueyeho, který v pondělním utkání anglické ligy s Manchesterem United dostal červenou kartu za facku spoluhráči Michaelu Keanovi. Kouč hostů naopak prohlásil, že se mu líbí, když se jeho vlastní hráči do sebe pustí.
Idrissa Gueye, jehož se snaží udržet gólman Jordan Pickford, vidí od rozhodčího Tonyho Harringtona červenou kartu za to, že udeřil spoluhráče z Evertonu Michaela Keana.
Idrissa Gueye, jehož se snaží udržet gólman Jordan Pickford, vidí od rozhodčího Tonyho Harringtona červenou kartu za to, že udeřil spoluhráče z Evertonu Michaela Keana. | Foto: Reuters

Teprve potřetí v historii Premier League a poprvé od roku 2008 padla červená karta za rvačku se spoluhráčem.

"Takové věci se ve fotbale stávají. Myslím si, že rozhodčí mohl s verdiktem možná chvíli počkat," prohlásil Moyes.

"Dozvěděl jsem se, že pravidla jsou taková, že pokud udeříte spoluhráče nebo zvednete určitým způsobem rameno, dostanete se do potíží. Má to ale i druhou stranu," pokračoval zkušený kouč.

"Docela se mi líbí, když se mí hráči poperou a naštvou se jeden na druhého kvůli špatné přihrávce nebo akci," překvapil svým vyjádřením.

"Pokud chcete vítězný tým, s odolností a neústupností, které nás dovedly k výsledku, pak potřebujete hráče, kteří takhle zareagují," vysvětloval dvaašedesátiletý Skot, který ve West Hamu vedl duo českých reprezentantů Vladimíra Coufala a Tomáše Součka, s nimiž v roce 2023 ovládl Konferenční ligu.

Gueye se naštval poté, co v blízkosti vlastní branky přihrál Keanovi, který ale vůbec nezareagoval, čímž připravil palebnou pozici pro Bruna Fernandese, jenž vystřelil vedle.

Oba spoluhráči se následně do sebe pustili slovně i fyzicky, což vyvrcholilo tím, že Gueye dal Keanovi facku. Sudí Tony Harrington ho okamžitě vyloučil.

Vzteklého Gueyeho museli s obtížemi uklidňovat spoluhráči Jordan Pickford a Iliman Ndiaye. Šestatřicetiletý Senegalec se po zápase omluvil v kabině i na sociálních sítích.

"Chci se omluvit spoluhráči Michaelu Keanovi. Přebírám za svou reakci plnou zodpovědnost. Omlouvám se i ostatním spoluhráčům, realizačnímu týmu, fanouškům a klubu," posypal si hlavu popelem.

"To, co se stalo, neodráží to, kým jsem nebo jaké hodnoty vyznávám. Emoce můžou vzplanout, ale takové chování nic neomlouvá. Rozhodně už se to nikdy nestane," slíbil Gueye.

Moyes celou situaci z 13. minuty zlehčil jistě i proto, že Kiernan Dewsbury-Hall poslal čtvrt hodiny po incidentu otevřel skóre a hosté i přes dlouhé oslabení a tlak protivníka vedení udrželi.

Moyes proti bývalému zaměstnavateli zvítězil v lize na Old Trafford až na 18. pokus.

Everton triumfoval v Premier League na stadionu United premiérově od prosince 2013 a teprve podruhé za posledních 33 zápasů.

Navíc tam vyhrál jako první tým v dějinách Premier League v početní nevýhodě. V předchozích 46 případech "Rudí ďáblové" doma v přesilovce 36 duelů vyhráli a v deseti remizovali.

"Jsem neuvěřitelně pyšný na hráče a fanoušky, protože bylo železnou pravidelností, že jsme tady nic neuhráli," rozplýval se Moyes.

"V 11 hráčích to tady není nikdy jednoduché, ale to, že se nám to povedlo v oslabení, svědčí o neuvěřitelné práci hráčů," liboval si kouč, jehož svěřenci se posunuli na 11. místo o skóre za United.

